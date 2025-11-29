Cincuenta años

- En España se están «celebrando» los 50 años de la muerte de Francisco Franco.

- En realidad, me sorprende que se celebre una muerte, Pa.

- El Gobierno actual lo está utilizando como estrategia política. Ciertamente sería más sensato celebrar la llegada de la democracia que la muerte del anterior gobernante.

- En España hay pocas cosas sensatas, me temo.

- Aún así, he estado revisando la situación y hay algo que no me acaba de cuadrar.

- Tú dirás.

- La situación de Juan Carlos I. Yo conozco bien esa historia y sé que él tuvo protagonismo en el cambio político que llevó a España de la dictadura a la democracia. Aunque ni tanto como se empeñan algunos en asegurar ni tan poco como parece ahora. En aquel tiempo se supo rodear de personas competentes y sensatas, como Torcuato Fernández Miranda y Sabino Fernández Campo, que urdieron estrategias hábiles, que él tuvo el acierto de seguir.

- No nos olvidemos de Adolfo Suárez, un político de raza, que interpretó magistralmente los retos de la época y los sorteó con habilidad.

- Estoy de acuerdo. Conociendo con posterioridad al rey Juan Carlos, su comportamiento y su carácter, es difícil creer que fuera el gran artífice de aquella transición. Que tuvo mérito, seguro. Pero de ahí a encumbrarlo a lo más alto…

- Aceptemos que el mérito está repartido, pero que él tuvo una buena parte de responsabilidad. El problema es lo que vino después, y eso justifica el que ahora, en el aniversario, sea imposible homenajearlo, porque el debe de su comportamiento depredador prevalece sobre el haber de su gestión transicional.

- Me temo que así es. Y no por sus deslices masculinos, que eso los españoles pueden perdonarlo, pero no subvencionarlo. El problema es su actuación como comisionista, su codicia, el haberse transformado, en suma, en un mediador interesado, que aprovechó sus altos contactos labrados en virtud de su condición de jefe de Estado. Y eso es difícil que los españoles lo perdonen.

- Si, además, se suma la inviolabilidad de su figura…

- Así es. Me temo que su figura está ya amortizada.

- Pero encima él se empeña en reivindicarse mediante procedimientos poco recomendables en una intención última que se compadece poco con la verdad y con la realidad histórica. No hay más que ver esas memorias que ha gestado con una periodista francesa en las que la autocrítica brilla por su ausencia.

- Es desolador comprobar que el rey que fuera quizá el más admirado y querido por la mayoría de los ciudadanos haya incumplido la discreción propia de su figura y el compromiso personal con su hijo, el actual Rey. Con un relato superficial, victimista y de parte. Y así, cuando el tiempo jugaba a su favor, cuando su historia comenzaba a reescribirse en sus luces y no solo en sus sombras, Capechano comete un grave error que hace coincidir con un aniversario en el que algunos ciudadanos deseaban rendirle su reconocimiento.

- Así es. Lo mejor que puede hacer este caballero es disfrutar de sus últimos años en silencio, en su paraíso particular, dejando en paz a su hijo, que está demostrando una gestión de la casa real honesta, austera y realista.

- Esa sí es buena noticia para los españoles. Han descubierto un Rey realmente valioso que está revalorizando la institución monárquica y que, lejos de las intenciones de parte de la clase política, esta cimentando para el futuro una monarquía parlamentaria moderna y eficaz.

- Eso no es poco, en un país en el que no abundan, precisamente, las buenas noticias.