Opinión | La pluma y el diván
Decoración
El arte de la decoración nos ha estado acompañando desde el principio de los tiempos, intentando dar a cada contexto un estilo propio que llegue a singularizar un entorno, intentando que los que entran en él se sientan sorprendidos, cómodos, equilibrados o simplemente complacidos.
Nuestros antepasados buscaban imaginativamente cómo decorar sus hogares con formas simples de pintura que alegraran las rugosas paredes de una caverna oscura. Los griegos se ensimismaron en las proporciones, los romanos en la funcionalidad, los etruscos con lo figurativo y así hasta nuestros días.
Se pretende compaginar la estética con la armonía, lo práctico con lo bello, lo exótico con lo tradicional, aunando en un solo concepto proporciones, encanto, singularidad y sorpresa. Decorar es transformar un universo combinando elementos que consigan embellecer sin romper la consonancia.
Ha sido una de las mayores constantes en la historia, intentando humanizar hasta las cuestiones menos amables. Todos los ejércitos del mundo han tratado de adornar los trajes de sus guerreros. Las religiones no han sido menos, otorgando diferentes vestimentas para significar y dignificar cada uno de los puestos en la escala de poder de sus integrantes.
Los más poderosos han decorado sus posesiones con los abalorios que cada época ha considerado de máximo esplendor, valor y fortaleza, para doblegar a los menos afortunados con la autoridad de quien exhibe la vara de mando.
Los reyes y sus nobles han paseado a lo largo del tiempo la ostentación de sus adornos personales, joyas, mobiliarios, ropajes y propiedades lujosamente decoradas, como un sello de auténtica sangre azul. Han sabido maquillar sus rostros con todo tipo de mejunjes para resaltar bellezas muertas, patéticas o cenicientas, ocultando las cicatrices del alma a sus vasallos.
Nos hemos empeñado siempre en camuflarnos tras las máscaras para parecer aquello que no somos, con la idea de conseguir convencer a nuestros vecinos de que somos mucho más de lo que aparentamos.
Colgamos oropeles por todo nuestro cuerpo con el afán de gustar y gustarnos, tapamos las arrugas con el maquillaje para presumir de una falsa juventud que ya pasó, nos pintarrajeamos la cara para ennoblecer el paso del tiempo y engañarnos ante el espejo, somos capaces de agujerearnos, de tatuar nuestra piel, de castigar nuestro cuerpo si con ello logramos un trocito más de gloria.
Nos pasamos media vida buscando la forma de cambiar, de vernos y que nos vean diferentes, decorando nuestros exteriores como verdaderos obsesos. Es tanto el trajín que olvidamos nuestra esencia, omitiendo el decorado interior y rindiéndonos a las modas.
No somos tramoyistas, tenemos que atrapar el equilibrio entre lo que aparentamos, lo que nos gustaría ser y lo que somos, pero no solamente por fuera. Tenemos que aprender a decorarnos desde dentro.
