El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el de la Cámara, Carlos Baño, se saludan en una imagen de mayo. / EP

Hay que reconocer que la megalomanía no conoce límites en algunos homínidos. Unos construyen pirámides, como Keops, otros se entierran con un ajuar impresionante, léase Tutankamón, y otros convierten un acto serio, elegante y solemne, como fue desde su creación la Noche de la Economía, en una celebración folclórica, como el faraón Voldemón.

Y lo de folclórica no es una exageración, porque su discurso estuvo trufado de alusiones a María Jiménez y al ¡se acabó! No le pido que cite el coro de esclavos del Nabucco de Verdi, que quizá sería adecuado para esa visión catastrofista de una provincia asolada por las siete plagas de Egipto. Lo que pasa es que deja claros sus referentes y no pueden ser más chelis. Puedes sacar al hombre del pueblo, pero no puedes sacar el pueblo del hombre, dijo alguien.

Para mis nuevos lectores debo aclarar que, tratando de no dar publicidad gratuita al inefable presidente de la Cámara de Comercio, le cito siempre como al innombrable malvado de Harry Potter: Voldemort. De ahí a coronarlo como faraón Voldemón va un trecho corto. La pasada semana obtuvo la doble corona. Felicidades.

En fin, cada cual en su estilo. Unos hacen cosas, que decía Rajoy, y otros ofrecen espectáculos circenses a mayor gloria personal, y curiosamente el 20N. Será casualidad. Ha cambiado de ubicación la fiesta para invitar hasta al sereno de un barrio de Cuatretondeta, pero confundir la cantidad con la calidad es un error de bulto, tanto en asistentes como en duración (sólo tres horas y media, como un discurso de Fidel). Y si ya metes en la batidora una entrega de premios, con una ponencia sobre no sé qué, un festival de vídeos autolaudatorios y un discurso mal preparado y pésimamente leído, entre balbuceos y farfulleos, les sale un cóctel que al que se le ha ocurrido debería ser objeto de escarnio y mofa eternos. Tengo para mí que creo saber quién es la mente pensante de tal mezclijo, y no sería el faraón, sino el visir.

En resumen, un pestiño para decir qué bueno es Mazón, qué malos son el alcalde de Alicante, el perro Sanxe y cualquiera que ose cuestionarle (o sea, medio mundo, incluidas portadas de periódico, como si las portadas tuvieran vida propia) y presumir de haber inventado la Cámara, que no era nada hasta llegar él ni será nada cuando se canse de presidirla. Igual de verídico que si asegurara que inventó la rueda. Ah, ¿pero no la inventó?

En esencia, el discurso de Voldemón es una reivindicación de la ilegalidad y de la desidia. Un canto a las infracciones urbanísticas cometidas en su hipotética nueva sede. Una defensa del ex MH basada en tres adjetivos: ensañamiento, desmesura y valentía. Pues qué bien.

Obviamente, el gobierno central está ausente, engaña con una coyuntura económica ramplona y gobierna sin el pueblo, además de utilizar las instituciones como parapetos partidistas y consintiendo la corrupción. Y el autonómico nos maltrata y Alicante ocupa un lugar periférico en las prioridades autonómicas, lo que casa mal para decir a renglón seguido que comparte con Mazón su defensa de los intereses alicantinos. ¿En qué quedamos? Yo hubiera jurado que era presidente de esa Generalitat que nos menosprecia y etcétera, pero puedo estar equivocado.

Lo más bonito fue lo de la sede. Entrecomillo sus palabras: “Un proyecto incomprensiblemente paralizado (…), actuando con total transparencia, ajustándose al derecho vigente y siguiendo las indicaciones que, oficial y oficiosamente, se nos han transmitido por parte de Ayuntamiento y Autoridad Portuaria”. Me preocupa lo de las indicaciones oficiosas, pero lo dejaré ahí sin profundizar demasiado, aunque ¿quizá se le ha olvidado el pequeño detallito de que construir clandestinamente una planta ilegal y fuera de ordenación no es propio de una institución oficial?

Barcala debería haber agachado la cabeza ante el faraón Voldemón. Hágase tu santa voluntad, rey de reyes, señor de las dos tierras, toro poderoso. Aunque el título que mejor le cuadra, por lo que piensa de sí mismo cuando se mira al espejo, es el de “Dyehutymose Neferjeperu”, “El que Tot ha creado con bellas formas". Está todo en “Sinuhé, el egipcio”. Se lo recomiendo.

Se acabó, o, mejor dicho, acabáramos. Traducido quiere decir: nos echamos unas risas, nos tomamos unas copas, me dejas construir lo que me apetezca y yo te dejo seguir en la sede del Palas.

El compadreo como táctica de negociación, seguido de la amenaza y culminando con el desahucio. Tanta paz lleves como descanso dejas, pensará Barcala que, obviamente, dejó su asiento vacío en la gala. Y estará pensando que va a recibir licencia de apertura cuando los sapos bailen flamenco.

Como el faraón no habrá leído a Sartre no puede citarlo, pero escribió que el infierno son los otros. Lo pensó el conductor suicida en la autopista segundos antes de estrellarse: todos los coches vienen en dirección contraria.

Pero bueno, ¿qué voy a saber yo si sólo he organizado, presentado, escrito con siete presidentes sus discursos y hasta lavado las copas en treinta y muchas Noches de la Economía?

¡Se acabó!