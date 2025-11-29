El fiscal, Montesquieu y nosotros, que le quisimos tanto

Dice Monstesquieu en su Ensayo sobre el gusto: "¡Algunas veces hay en las personas o en las cosas un encanto invisible, una gracia natural que no se ha podido definir, y que ha forzado a denominarla en el no sé qué". Exactamente eso es lo que me pasa a mí con algunos magistrados del Tribunal Supremo y sus sentencias invisibles. Por eso he dado en pensar que las continuas alusiones a Montesquieu se remiten a esto: una buena mayoría de nuestros jueces que, pudiendo hacer, hacen; son como orfebres, acostumbrados a la maravilla. Para ello no precisan órdenes específicas. No significa ello que critique su ausencia de conocimientos jurídicos, ¡Dios y San Raimundo de Penyafort no lo consientan! Lo que digo es que esos conocimientos, peinados y maquillados, esa técnica sofisticadísima, se pone al servicio de un indefinido poder hacer, mayormente para que la patria no se disgregue, ni se aleje de sólidos principios políticos. Es cierto que entre los criterios interpretativos no consta en el Código Civil el repudio de las personas de izquierdas, pero quien pueda entender, que entienda.

Tierno Galván, en la introducción a la edición de Del espíritu de las Leyes, diría que el autor francés tenía una inteligencia "ocurrente", pues "sobre una base de conocimientos firme, profunda y hasta cierto punto universal, colocaba la observación imprevista que ponía una culminación original, la mayoría de las veces más valiosa e importante que los propios datos y su trabazón y conclusiones". He aquí la razón que han usado para hacer lo que podían, perdón, lo que debían hacer, los afamados magistrados. Solo que, me parece, Don Enrique no se refería en ese fragmento a las sentencias, ni siquiera a la sentencia non nata. Pero no cabe duda que magistrados y élites jurídicas se agarrarán a Del espíritu de las Leyes como si fuera palabra santa. Quizá lo sea. Por ejemplo, cuando defiende que en las democracias el pueblo debe elegir a "pretores" (jueces), al menos para dilucidar los "hechos". Aquí no estamos por esas.

No me parece mal, pero la contraargumentación es que los jueces técnicos están mejor preparados para un mundo complejo, son imparciales –no sujetos a las banderías de progresistas/conservadores- y encarnan la independencia de uno de los poderes. Poderes "del Estado", cabe recordarlo, pues en los discursos oficiales de los togados locuaces, diríase a veces que su independencia es tal que son independientes por estar "fuera" del Estado, esto es, no contaminados por las pequeñeces de este mundo. Pero como las contingencias mínimas se rigen por el sentido común y el sentido común, es sabido, es de derechas, hacen lo que pueden hacer, lo que deben. Conservar el sentido común intacto es esencial, esto es: un poder tan independiente como dinástico, en la medida de lo posible, con vasos comunicantes con grandes despachos o empresas o sectores de la Iglesia, un uso selectivo de un positivismo jurídico estrecho consistente en aplicar la norma de manera mecánica y tendencialmente a favor de la rutina, y poca afición al control interno y a aplicar(se) sanciones disciplinarias. La independencia, para muchos togados, significa intangibilidad y opacidad. Todo esto no es mera arenga anecdótica: configura un horizonte sobre el que pueden hacerse infinidad de cosas. Eso es la "puerta trasera" famosa, a la que se refirió el dirigente del PP, eso es lo que sabe el pelo blanco del asesor de Ayuso.

En definitiva, la soberbia que algunos muestran y otros jalean, se justifica por la convicción de que algunos jueces, bien situados en la "carrera", se sienten dueños de la justicia. Pero no es eso lo que dice la Constitución en su artículo 117: "La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley". (Quizá en una futura reforma debería incluirse otro requisito: "y dispuestos a hacer"). Lo que no sabemos es cómo se plasma esa responsabilidad –más allá de los casos de error o delito-. Esta definición, que, en sí, no está mal, muestra una débil raíz de legitimidad si la comparamos con parlamentarios o gobernantes, integrantes de los otros dos poderes, elegidos por el pueblo. Su régimen de incompatibilidades sucesivas es más que laxo y no hay mayor problema, según vemos, en colaborar con quien es parte de un proceso en el que intervienen.

Matías Vallés

La simpatiquísima broma del magistrado del TS que se declaró ponente del controvertido caso, al acabar una conferencia retribuida por un colegio profesional que era parte del mismo, me lleva a pensar: ¿qué diríamos si un alcalde acudiera en vísperas de tener que decidir la concesión de un servicio o licencia de construcción a dar una conferencia pagada por una empresa que se presentara al concurso y se despidiera diciendo, risueño, "Me voy, que tengo que poner la licencia"? No sería extraño oír desde el fondo de la sala: "¡Ole!, que el que pueda hacer, que haga!". Desde luego no es la prudencia un principio constitucional atribuido a los jueces: ¿pero no debería serlo de la misma manera abstracta, pero eficiente, que se aplica a los integrantes de otros poderes del Estado?

En fin, parece que la única manera de acreditar fehacientemente imparcialidad y todas esas cosas, la encontraremos en la motivación de la sentencia. Lo ordena la Constitución, en su artículo 120.3: "las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública" –toda la sentencia cabría entender: el fallo es inescindible de la motivación-. Y, según proclamó el TC, es una exigencia de la tutela judicial efectiva (art. 24 de la Constitución). Pero no conocemos la parte razonada de la sentencia del fiscal general. Podríamos decir que es una sentencia a lo Schrödinger: es y no es. El fallo es, sus razones no. Nada repugna más a la seguridad jurídica. Pero así están las cosas.

Ahora propongo un acertijo: ¿qué sucedería si nunca se redactara e hiciera pública la sentencia?; o, qué sé yo: que se hiciera pública cuando Abascal sea ministro de Justicia (al fin y al cabo Montesquieu tardó 17 años en escribir Del espíritu de las leyes). La verdad es que, dado el clima de sospecha, da lo mismo. Porque pudiendo hacer, ya han hecho. Es decir: ya han logrado la dimisión del fiscal general, que es de lo que se trataba. ¿No? No me diga nadie que eso es un apriorismo, un prejuicio. Un apriorismo, un prejuicio de escala estelar, es hacer público el fallo sin motivarlo, que no sólo ha dejado indefenso al fiscal, sino a la democracia española que ha visto noqueado a quien encarna una institución constitucional. Incluso he leído que es un ataque a la independencia judicial criticar el fallo sin conocer toda la sentencia… ¡acabáramos! Esa opinión deja en manos de los jueces decidir cuándo se pueden criticar sus fallos y cuándo no; un poder desmesurado, pues afecta a la misma libertad de expresión, ya que la Constitución no prohíbe criticar fallos y motivaciones. Pase lo que pase, estamos, ya, ante una autodeslegitimación de la sentencia y es más que plausible opinar que ha sido la culminación de una maniobra que se escapa de los parámetros normales del enjuiciamiento. Por lo demás, pueden citarse sentencias que han reconocido la constitucionalidad de la crítica a sentencias, siempre que no se rebase, lógicamente, el derecho al honor.

Diríase que los magistrados más magistrados se sienten, se imaginan a sí mismos, con su activismo político selectivo que configura una manera de entender la división de poderes, como uno de esos "poderes intermedios" a los que Montesquieu aludía: guardianes, en fin, de los excesos y de los desvíos. Insisto: no les faltarán normas y, sobre todo, interpretaciones que tienen como cláusula de cierre una forma de interpretar la independencia que no es sinónimo de "imparcialidad". No cabe aquí ensayar las causas, históricas, arraigadas en procesos formativos y de selección. Pero están contribuyendo a la destrucción de la propia legitimidad democrática. No parece importar a sus señorías. Unas cuantas sentencias –o sus fallos- son suficientes para contribuir a la crisis. Creo que muchos de ellos, no estarán de acuerdo. Tampoco hace falta tantos: basta con minar a quienes se oponen a un status quo en el que reproducirse adecuadamente y gozar de puñetas, crédito y buenas relaciones. Y capacidad de, pudiendo hacer, hacer. Eso es poder y lo demás tonterías de Montesquieu.