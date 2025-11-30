Casa con tres puertas

La Asociación de Amigos de la Biblioteca Azorín denuncia el mal estado de las instalaciones / Rafa Arjones

Lo de la Biblioteca Azorín es de traca. Una simple reunión telemática a tres bandas ha bastado para desbloquear un problema enquistado desde 2008: la reforma integral del inmueble. Parece ser que las culpables del retraso son unas catas arqueológicas contiguas al edificio.

La cuestión es que los tres actores implicados en el proyecto, Ministerio de Cultura (propietario), Conselleria de Cultura (quien la gestiona) y Ayuntamiento de Alicante (el que tiene que dar las licencias de obras) no se sentaban a dialogar sobre el asunto.

La intervención asciende a 16 millones de euros y no se trata de un lavado de cara, sino de una obra con todas las de la ley, nunca mejor dicho, que incluya las normas de seguridad vigentes en todos sus rincones, incluidos los inauditos y nauseabundos aseos.

He perdido la cuenta de los ministros que han pasado por la plaza del Rey desde que en los primeros dos mil se dio luz verde para acometer el proyecto. Pero ha bastado la reunión telemática entre las tres partes para que se desbloquee la cuestión.

Ahora bien, de ahí a que los usuarios disfrutemos de la nueva biblioteca dista un trecho. ¿Quién se atrevió a afirmar que las obras comenzarían en las próximas semanas? Y peor todavía, ¿quién apostilló que se desconocía si con motivo de las obras habría que desalojar el edificio. Este extremo no estaba confirmado. ¿Pero cómo no se va a tener que cerrar cuando se trata de un lugar de concentración, lectura y estudio? Si todavía no se ha previsto una alternativa temporal para acogerla, significa que las obras de la biblioteca van para largo, para muy largo. Una casa de tres puertas siempre ha sido muy difícil de guardar.