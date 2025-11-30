¿Conciliación? ¿Qué conciliación?

La palabra conciliación es una constante en el discurso público. Sin embargo, a pesar de los avances legales, existe una brecha entre lo que la ley garantiza y la realidad que enfrentan las familias y las pequeñas empresas. Porque conciliar no consiste en obtener un permiso puntual, sino en superar una carrera de obstáculos continua. La vida de las familias está marcada por horarios escolares incompatibles con la jornada laboral, servicios de cuidado infantil y de mayores prohibitivos y enfermedades inesperadas que fuerzan ausencias recurrentes.

Por no hablar de una ley de dependencia que llega tarde y mal. Las consecuencias de esta realidad desembocan en desigualdad de género, en precariedad económica y en una tensión psicológica que genera ansiedad en el cuidador. Sin un sistema de apoyo real, con guarderías o centros residenciales asequibles y una corresponsabilidad efectiva en el hogar, la conciliación se convierte en un privilegio al alcance de quienes trabajan en grandes empresas, en administraciones o en sectores con margen de flexibilidad. Porque la realidad en las pymes y microempresas es muy distinta. En ellas cada ausencia supone una reorganización inmediata, una posible pérdida de productividad y hasta la pérdida de un cliente, viéndose abocadas a penalizar a quienes solicitan conciliar o a preferir perfiles con menos cargas familiares. El caso de Alicante es un ejemplo de cómo una política nacional uniforme puede ser ineficaz.

Su estructura económica basada en el comercio, la hostelería y el turismo se caracteriza por plantillas reducidas, una fuerte estacionalidad y el trabajo presencial. Para una pyme alicantina las dificultades pasan por la escasez de personal cualificado para sustituciones temporales, los problemas de liquidez para adelantar pagos y los picos de demanda en temporada alta donde una sola ausencia pone en riesgo la viabilidad del negocio. Además, la naturaleza de sus servicios hace imposible aplicar como solución el teletrabajo.

A todo este panorama, se junta, por otro lado, la pretendida creación de nuevos permisos para situaciones extremas (acompañar en la eutanasia y en cuidados paliativos) y un nuevo diseño del permiso de fallecimiento de hasta diez días. Reconocer estos derechos es una obligación ética incuestionable, pero su implementación sin un diseño operativo y una financiación clara corre el riesgo de convertirlos en una carga (otra más) insostenible para las pymes. Sin la articulación de un buen diseño, que no ignore el coste empresarial, estos derechos se transformarán en una nueva fuente de conflicto laboral.

La conciliación, en fin, es una condición indispensable para una sociedad justa e igualitaria, pero la ley por sí sola no basta. Es imprescindible diseñar políticas que permitan a las pymes asumir estos derechos sin necesidad de hacer malabares, especialmente en economías locales como la alicantina, tan dependientes de empresas familiares y sectores presenciales. Las soluciones deben ser específicas y territoriales, como subvenciones directas para contratar sustitutos, convenios con servicios de cuidado locales con horarios ampliados y un papel activo de los ayuntamientos y cámaras de comercio para crear redes de apoyo que mitiguen el impacto en cada empresa.

El objetivo es claro: evitar que la conciliación se convierta en un caballo de Troya que las pequeñas empresas pagan con su competitividad y supervivencia y, al tiempo, garantizar que los derechos que nos corresponden como trabajadores se apliquen sin dejar a nadie atrás.