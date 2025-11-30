¿Con Franco más libertad?

Acto en el cementerio de Mingorrubio, donde se encuentran los restos de Francisco Franco, en recuerdo del 50 aniversario de la muerte del dictador. / José Luis Roca

Una de las falacias más extendidas por la ultraderecha es que en el franquismo había más libertad que ahora. Es decir que mujeres y hombres gozaban de mayor libertad de reunión, asociación y expresión, además de los valores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 10 diciembre 1948). Algunos de sus publicistas matizan que la represión fue inevitable en la posguerra, pero que en los sesenta fue blanda, que se vivió felizmente sin libertades, con prosperidad y seguridad. No mencionan a los tribunales militares y al estado oficial de guerra hasta 1948. Ni tampoco la creación de un tribunal específico, el Tribunal de Orden Público (TOP, Madrid, 1963-1977). Y el cuantioso presupuesto destinado a la represión, disimulado en cuatro ministerios (Gobernación, Ejército de Tierra, Aire y Marina).

Me detendré en un caso: Elda, 1968. Un grupo de enlaces sindicales honrados, no comprados, que habían sido elegidos por sus compañeros de las fábricas de calzado, hartos de que el sindicato vertical, la Central Nacional Sindicalista, no respondiera a sus necesidades, ni que tan siquiera pudieran debatir libremente sus demandas, decidieron organizarse al margen. El régimen había ilegalizado las Comisiones Obreras el año anterior, temeroso de la creciente contestación obrera y del insuficiente control del vertical. Un reducido grupo valiente organizó una acción de protesta. El 1 de mayo de 1968: no acudirían al festejo ritual de San José Artesano en Orito. Celebrarían una manifestación pública por las calles de Elda. El grupo de veintitantas personas fue disuelto por la policía porque superaban los veinte y no estaba autorizado por el gobernador civil. Aquellos enlaces no pertenecían al PCE, ni a ningún partido ni sindicato, estaban prohibidos; tan solo unos pocos eran miembros de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Pero obsesionado el franquismo con las CC OO, los interrogatorios fueron violentos. A uno de ellos, José Bailén Mirete (ex guardia civil), el policía interrogador le rompió tres costillas, la nariz y volvió a su casa con quemaduras.

La manifestación fue pacífica; no llevaban objetos peligrosos, ni un muñeco ahorcado con la cabeza de Franco. Portaban dos pancartas con mensajes claros (Descongelación de salarios. No a los despidos. No a las desposesiones de cargos sindicales. Respeto a los derechos del hombre. Sindicatos libres. Libertad de expresión). Era su única manera de expresar en la sociedad sus planteamientos. No contaban con TV, radio, WhatsApp, Instagram y demás. Ni prensa libre. Los permitidos, INFORMACIÓN y Valle de Elda, publicaron una escueta nota obligatoria del Gobierno Civil; nada más.

El líder más visible, José Sánchez Barragán, fue condenado por el TOP a un año y medio de prisión, que pasó en una cárcel de Madrid, multa de 10.000 pesetas, más el pago de las costas. Él, José Bailén y el resto de compañeros eran padres de varios hijos; sin más sustento que el trabajo, que Sánchez había encontrado en Elda emigrante desde Extremadura. Las familias sufrieron registros policiales, pero subsistieron gracias a la red de solidaridad de los vecinos.

Presentación del libro memoria democrática. / INFORMACIÓN

En memoria democrática de aquel 1.º de mayo de 1968, el Ayuntamiento de Elda colocó en 2023 una placa en la calle donde se produjo la detención:

El 1.º de mayo de 1968, el obrero y sindicalista José Sánchez Barragán salió en manifestación desde la plaza de Castelar al frente de un grupo de obreros para reclamar libertad sindical. Por esta acción, en este lugar, fue detenido y condenado por el Tribunal de Orden Público a 18 meses de prisión, que cumplió íntegramente. En memoria y reconocimiento a los hombres y mujeres de Elda comprometidos y perseguidos por defender los derechos y las libertades de los trabajadores. Elda, 2023.

La manifestación del Primero de Mayo de 1968 fue el primer acto público realizado en Elda tras la Guerra Civil en defensa de derechos laborales. Fue el arranque que ayudó a que trabajadoras y trabajadores tomasen conciencia de su situación laboral y política. Sin ella no pueden explicarse las grandes luchas obreras de Elda y Petrer a mediados de los setenta.

Dos años más tarde, el Ayuntamiento ha patrocinado la publicación de un libro que recoge este y otros episodios que forman parte de la historia: Historiasen la Memoria de Elda, 1938-1976; capítulos editados por Juan Carlos Márquez y José Ramón Valero. Dos iniciativas cívicas para disipar tinieblas y favorecer el debate racional.