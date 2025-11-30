Opinión | Tribuna
L’aniversari Unesco del Palmerar, una oportunitat perduda
El Palmerar d’Elx compleix 25 anys des que va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. És una data transcendent pel que fa a la protecció del nostre bé natural i cultural i també ho és per a l’imaginari col·lectiu dels il·licitans i les il·licitanes. Al cap i a la fi, la distinció va servir per a reconèixer la transcendència del nostre paisatge quotidià, per entendre la dimensió dels nostres horts mil·lenaris i comprometre’ns a conservar-los.
Per això, des de Compromís reclamàvem en el ple del mes d’octubre que l’Ajuntament desenvolupara un compendi d’activitats fins novembre de 2026 que celebrara l’efemèride i es convertira en una ferramenta per divulgar els valors del Palmerar, sensibilitzar a la població sobre els seus beneficis i contribuira a arrelar en cada veí i veïna el sentiment de defensa d’aquest patrimoni únic.
Però la data era una oportunitat no només per commemorar, sinó per debatre al voltant de la situació del Palmerar i reivindicar les actuacions que són necessàries per assegurar la viabilitat d’aquest llegat àrab que hem tingut la capacitat de mantenir poc alterat al llarg dels segles i hem estat capaços de protegir al mig de la pressió urbanística.
Per a la nostra formació, aquest 25 aniversari és una oportunitat única per abordar una estratègia de present i de futur pel que fa a la planificació urbanística, la gestió dels horts i la seua utilitat. En concret, en la nostra proposta incloguérem desenvolupar una estratègia integral d’aprofitament agroecològic dels horts, implementar tècniques d’agricultura regenerativa i programes de formació per al manteniment ecològic i la recuperació de la fertilitat del sòl, així com executar un Pla de Reposició i Reforç. No podem conformar-nos amb plantacions puntuals, necessitem una estratègia que aborde la gestió comuna de les parcel·les.
Al mateix temps, reclamàrem que l’Ajuntament redacte el Pla d’Infraestructura Verda d’Elx amb el Palmerar com a eix estructural i proposàrem la presentació de projectes als fons europeus per a la restauració d’infraestructures, la gestió sostenible de l’aigua, la innovació agroambiental i la transició ecològica del sector. També considerem necessari un nou Centre d’Interpretació i Investigació del Palmerar orientat a la lluita contra l’emergència climàtica.
I, per descomptat, exigim el desenvolupament de tota la normativa vinculada a la Llei del Palmerar: el pla especial de protecció, el pla rector d’ús i gestió, el programa de conservació i manteniment i el pla de salvaguarda, investigació i difusió. És una urgència absoluta que l’Ajuntament garantisca tota aquesta legislació pendent des de 2021.
Però Partit Popular i Vox van votar en contra. Sense justificació. D’aquesta manera tan trista l’alcalde, Pablo Ruz, coarta fins i tot el principi més elemental, que es poder debatre i constrastar idees sobre com entenem el present i el futur del Palmerar. Com haguera preocupat a persones com Pere Ibarra, que engegà la campanya de defensa dels horts a principis del segle XX, que cent anys després el govern municipal no tinga ni l’interès per parlar-ne al respecte.
Una de les derives més preocupants d’un dirigent és caure en l’autocomplaença i Pablo Ruz ha d’entendre que d’aquest Ajuntament s’espera alguna cosa més que fer plantacions puntuals en els horts i recuperar determinades infraestructures. Un alcalde ha de tenir l’ambició de dirigir una estratègia clara de conservació que, a dia de hui, ni està ni se l’espera. I això és encara més greu si tenim en compte que l’únic debat de calat que Ruz ha situat en el debat públic sobre el Palmerar és modificar la llei autonòmica per flexibilitzar la urbanització en la zona de protecció.
Amb l’arribada del govern d’esquerres en 2015 vam frenar la plaga del morrut roig, vam impulsar una nova llei de protecció, vam desenvolupar noves estratègies de conservació preventives per evitar les tales, vam posar en marxa els horts urbans de Felip i Travalon per recuperar l’ús agrícola del Palmerar mitjançant la dinamització social, vam crear els senders nord i sud per connectar el Palmerar amb altres bens ambientals, com el Pantà i el Camp d’Elx, i vam iniciar el reg amb aigua regenerada als horts.
Després de tots aquests avanços, desenvolupar el marc estratègic del Palmerar era el pas necessari. Si Pablo Ruz volia passar a la història, hauria de proposar mesures a l’alçada de la municipalització de més de 500.000 metres quadrats que va portar a terme l’Ajuntament amb l’aprovació del PGOU de 1998 per garantir la conservació dels horts.
Per això és trist que aquest 30 de novembre ens limitem a assistir a un acte institucional per a complir expedient. Hem perdut l’ocasió de facilitar un debat públic transcendent, d’escoltar a les persones expertes, de garantir una perspectiva llarga de gestió. Ara les entitats ecologistes i conservacionistes, les formacions polítiques que defensem les polítiques verdes i, en definitiva, la societat civil sensible a la protecció del Palmerar tenim l’oportunitat de teixir una estratègia compartida de salvaguarda que arribe a l’Ajuntament en 2027. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Desmantelan desde Alicante una granja de móviles que enviaba 2,5 millones de SMS al día para ciberestafas
- El SEPE busca trabajadores para uno de los puestos más demandados de la Navidad
- El Ayuntamiento de Alicante alerta de que los conciertos anunciados en el Área 12 de Rabasa carecen de permiso
- La Fiscalía ve indicios de un delito de falsedad documental en las facturas de las fiestas de La Murada y Orihuela Costa
- Hartazgo de los vecinos de El Campello: 'Es una vergüenza que no haya ni un solo metro de carril bici
- Primer caso de gripe aviar en Alicante: Guardamar activa el protocolo
- La nueva ruta para volar desde Alicante a una de las ciudades más cosmopolitas de Europa: desde 85 euros en temporada alta
- Vecinos de Virgen del Remedio, en Alicante, 'hartos' ante la incertidumbre sobre la renovación de sus bloques