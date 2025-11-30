Patos, patitos y patosos

«Un círculo es una línea recta redonda con un agujero en el medio». Respuesta de un alumno recogida en Inglés tal como se enseña (EE UU, 1887)

Resulta que los patos del estanque del Parque Municipal de Elche siguen saliendo del recinto, pese a que el personal del Ayuntamiento ha colocado un segundo vallado de más dos metros de alto, para que estén a buen recaudo por lo de la gripe aviar. Es lo que tienen las anátidas en general, que, cuando les da por ahí, echan a volar y van donde les apetece, por muchas verjas que se les coloquen, ajenas completamente a las funestas consecuencias que pudiera representarles un contagio vírico.

Leo esta noticia mientras sigo de soslayo la (una vez más) innecesariamente tensa y por momentos (más de los deseables) desagradable sesión plenaria mensual de la Corporación ilicitana, y por un fenómeno de analogía espontánea me sorprendo asociando las dos estampas. Y como consecuencia de tal fenómeno psíquico me veo dándole vueltas a si el alcalde, Pablo Ruz, verá a la oposición municipal como los patos del estanque. Obligados a permanecer en el recinto dando vueltas en las turbulentas (y a veces malolientes) aguas de la balsa, solazándose al sol y entreteniendo a los visitantes; haciendo, en suma, lo que se espera de ellos y ellas. Más o menos como debería ser la oposición, según el propio alcalde: responsable, leal, fructífera, constructiva, con ganas de avanzar, propositiva y agradecida.

Pero sucede que los patos salen del estanque con frecuencia (antes, con la verja bajita, y ahora, con la de dos metros) porque su naturaleza es así, y si no fuera porque se cansarían mucho, huirían hasta el Pantano o El Hondo, pese a lo bien alimentados que están en el parque. Pero hacer escapaditas por los alrededores las hacen. Y la oposición, por su propia naturaleza e idiosincrasia, también alza el vuelo de vez en cuando para, imbuida de ese innato espíritu rebelde, saltar la valla y lanzar sus críticas (tampoco muchas ni muy hirientes, pese a los continuos aspavientos de Ruz y sus subalternos), por muy bien alimentada (remunerada) que esté.

Pero se ha acabado la tolerancia con estos comportamientos tan anómalos. Lo advirtió Ruz en el pleno: todo ha cambiado y a partir de ahora a la oposición ni agua del grifo. El hecho de que la socialista Patricia Maciá diese a los periodistas hace unas semanas detalles del nuevo domicilio del alcalde en un lugar ignoto en la vastedad del Camp d’Elx lo modifica todo. Esa insidiosa revelación no publicitada pero hecha verbo por la edil fue para el nuevo terrateniente como una revelación, una epifanía casi, que le hizo comprender lo maléficos que pueden ser sus adversarios políticos con tal de hacerle daño a él y sus circunstancias.

La incontinencia verbal de Maciá fue para el dolido Ruz un auténtico punto de no retorno, saltar una línea roja de las gordas, cruzar el Rubicón y el Vinalopó juntos, quemar las naves (las náuticas) o hacer saltar los puentes de Canalejas y de Altamira... Desde este momento, dijo, de pactos y acuerdos con PSOE y Compromís, nada de nada. O sea, como hasta ahora. Y que se atengan a las consecuencias de sus actos, que hay una denuncia presentada por la filtración del domicilio campestre, y ya hemos visto como pueden acabar las filtraciones cuando algunos jueces se ponen a ello. Mal rollo.

Charca del Parque Municipal Patos fuera del perimetro de seguridad por la gripe aviar / Matias Segarra

«Señor Ruz, usted está obsesionado con los vídeos, los likes y las tonterías. No se pase el tiempo hablando solo de usted», le espetó el portavoz socialista, Héctor Díez. «No caiga en la autocomplacencia», abundó la compromisaria Esther Díez. «No me llamen mentiroso y un respeto para el alcalde cuando interviene [en el pleno]», advirtió la primera autoridad local. «Esto es peor que un patio de colegio», se quejó la presidenta del pleno, Irene Ruiz, bregando para atajar la algarabía. «Sigan así, estamos encantados, porque tenemos encuestas que nos dan al PP y Vox 18 concejales en las próximas elecciones», zanjó Ruz. ¿Será un sondeo del CIS o puerta a puerta? Expectantes quedamos, por si la cifra sube de aquí a 2027. Como dejó constatado Albert Einstein, la localización de los sucesos físicos, tanto en el tiempo como en el espacio, depende del estado de movimiento del observador.

El pleno sirvió para que nos enteremos, por boca del propio alcalde, del futuro emplazamiento de la escultura metálica del artista y académico valenciano Salvador Soria (1915-2010) alegórica al rey Jaume I. La creación artística había desaparecido, misteriosa y alevosamente, de la rotonda situada junto al Pont de la Generalitat, en les Portes Encarnaes, aprovechando unas obras. Ruz desveló que se instalará, una vez restaurada, al otro lado del puente, en la calle Pere Joan Perpinyà. Lugar donde, por cierto, se colocó en 1995 otra escultura, esta de Arcadi Blasco, titulada Ales de pardal, que doce años después batió sus alas, como los patos del parque, y voló a una rotonda de Carrús, junto al polígono industrial.

Es un alivio, porque en el mundillo cultureta local y en una parte no cuantificada del resto de la ciudadanía sensible a estos asuntos, se había instalado la preocupación cuando no la zozobra (y más conociendo el escaso apego de Ruz a toda manifestación artístico-ornamental posterior al siglo XIX) por el destino de la escultura. Temían algunos que la obra acabara fundida y transformada en la nueva imagen alegórica a la Venida de la Virgen que el alcalde quiere colocar en su lugar, además de una fuente con xorrets.

Una iniciativa loable, porque quizás estemos faltos de una mayor presencia de imágenes y otras manifestaciones de la patrona en las calles, plazas, jardines y rincones pintorescos de la ciudad y las pedanías. El alcalde está enteramente empeñado en remediar ese déficit. En esa línea, ha decidido rebautizar el Hort de les Portes Encarnaes, como se le ha llamado siempre (y así figura en los planos y mapas municipales) como Huerto de la Virgen, para que no haya confusión con el Hort de la Mare de Déu, uno de los que conforman el actual Parque Municipal (donde está ubicada la oficina de turismo).

La oposición recrimina a Ruz que haga todo esto sin consultarles, a lo que el alcalde responde que hace lo que hace porque puede hacerlo, como los de antes hacían lo que hacían sin contar con la oposición. Bautizaban o cambiaban nombres de calles y jardines sin consultárselo. Y eso duele. Así que donde las dan las toman. Pero en el PSOE han descubierto cómo darle al alcalde popular donde más le duele: en las redes sociales. Así que el portavoz socialista ha decidido prodigarse más y lanzarse (más aún si cabe) al jaranero mundo de los reels, como demuestra su ya afamada sección El pleno en un minuto, todo un prodigio de síntesis.

Porque ya me dirán si resumir cinco o seis horas de densa (aunque por lo general intranscendente) sesión plenaria en sesenta segundos no tiene su mérito. Ni el mismísimo Ruz había sido capaz de tal portento hasta ahora. Todavía no le ha dado a Héctor Díez por hacer reportajes de los nuevos negocios que abren en la ciudad (el alcalde no le deja resquicio en este campo), pero, si quiere realmente proyectar su imagen como futuro alcaldable socialista, debería buscarse su propio nicho. Algo así como vídeos preparando algún plato junto a cocineros/as del municipio, que eso siempre tiene buena aceptación.

A Ruz, sin embargo, no le preocupan los devaneos de su némesis por el ciberespacio. Es feliz porque ya lucen refulgentes y centelleantes las coronas reales navideñas en todo el centro urbano y porque tras la caída de su amigo y jefe (o al revés) Carlos Mazón, asegura que cuenta con otro aliado en el Palau de la Generalitat para hacer realidad los sueños y aspiraciones que, en forma de promesas, convenios y anuncios ha ido acumulando el anterior jefe del Consell. Su sucesor, Juanfran Pérez Llorca, ha sido alcalde (de Finestrat) como Ruz, además alguien de la provincia, con el que mantiene buena relación por su cargo de secretario de los populares valencianos. Y encima, es abonado del Elche CF. ¿Qué más se puede pedir? Amunt!

Pues eso, ánimo para afrontar las semanas que vienen y cuidado por si encuentran un pato despistado deambulando por la ciudad: puede ser un concejal de la oposición camuflado. O del equipo de gobierno, vaya usted a saber.