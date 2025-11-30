Lo prometido es deuda

Decía hace quince días que quedaban para otra vez más asuntos que se vivieron en aquel mes de noviembre de 2005. Entre ellos, cómo se celebró en Orihuela el aniversario de la Sentencia Arbitral de Torrellas; la digitalización de la colección fotográfica del que fue alcalde, Pedro Cartagena Bueno, y meses antes la cesión del Archivo de Justo García Soriano.

Así, con esa promesa, cumplo, después de haber soportado con anterioridad durante la víspera de este mes de noviembre el Halloween y días antes de esta fecha que estamos, el Black Friday, para seguir aguantando nuevas costumbres que arriban de otros países. Pero vivamos con lo nuestro,y por qué no echar mano de nuestro vocabulario. Así, hoy, festividad del Apóstol que murió en una cruz en forma de aspa (la cruz de San Andrés), nos viene a la memoria aquel refrán que dice: «Pa San Andrés, aire enantes u dispués». Algo que también nos ha hecho sufrir acompañado de alertas de distintos colores.

A veces es bueno recurrir a nuestras raíces, que suelo practicar, y me atrevo a recomendar que revisemos de vez en cuando El habla de Orihuela, del profesor José Guillén García, que fue distinguido por el Excmo. Ayuntamiento de Orihuela como Hijo Adoptivo de la Ciudad.

Así pues, dejemos de pensar en sufrimientos comerciales o atmosféricos y vayamos a la deuda que tenía contraída. Para ello, rememoremos los actos y actividades que se llevaron a cabo en Orihuela los días 15 al 18 de noviembre de 2005 para celebrar el 700 aniversario de la Sentencia Arbitral de Torrellas, programados por el Excmo. Ayuntamiento a través de la Comisión creada al efecto y a propuesta del grupo municipal de Izquierda Verdes, por iniciativa de su concejal Monserrate Guillén Sáez.

El programa de actos fue el siguiente: el día 15 (martes) a las 10.30 horas, se efectuó un pleno extraordinario con la aprobación de la moción institucional. Media hora después era recibida por la Excma. Corporación municipal la Mesa de las Cortes Valencianas, que posteriormente celebró una sesión en la Sala del Oriol.

A las 12.30 horas, los componentes de la Mesa de las Cortes Valencianas, junto con el Excmo. Ayuntamiento, autoridades y pueblo en general visitaron la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol, donde se impuso a los componentes de la citada Mesa la insignia de «El Oriol». Al concluir este acto, se efectuó la inauguración de la exposición «700 años de la Sentencia Arbitral de Torrellas. Orihuela del mundo islámico al Reino de Valencia», en el Museo de la Reconquista, organizada por la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento y coordinada por el arqueólogo municipal y director de dicho museo, Emilio Diz Ardid. Al finalizar, se disparó una cohetería conmemorativa, consistente en el lanzamiento de 700 cohetes, lo cual no sé si realmente fue esta cantidad, pues me cansé de contarlos. Sin embargo, es posible que sí lo fuera.

Tras ello, el presidente de las Cortes Valencianas ofreció un almuerzo en el restaurante del Hotel Boutique Meliá Palacio de Tudemir, en el cual se sirvió el siguiente menú: embutido de la zona (blancos, morcilla negra, morcón y longaniza roja), ensalada de escarola y alcachofas, verduras asadas con bacalao, dátiles con bacón, caldo con pelota, cocido oriolano y pastel de gloria. Los vinos servidos fueron de las denominaciones de origen de Alicante y Utiel Requena.

Cartel de la exposición que se celebró en 2005. / Archivo Municipal de Orihuela

La Mesa de las Cortes estuvo presidida por su titular, Julio de España Mora, el cual corroboraba el compromiso de las Cortes Valencianas en defensa del río Segura. Antes de la sesión, el cronista oficial de la Ciudad de Orihuela brevemente explicó algunos detalles de la Gloriosa Enseña de «El Oriol». Por otro lado, en la Iglesia de Santiago, pronunciaron discursos el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina Cañizares, y el citado presidente de las Cortes. Asimismo, asistieron los alcaldes de Benejúzar, Jacarilla, Algorfa, Granja de Rocamora, Guardamar y Almoradí y concejales de los municipios de Redován, Cox y Callosa de Segura.

Dos días después, 17 de noviembre (jueves), en una rueda de prensa se presentaron en la Sala del Oriol las publicaciones conmemorativas siguientes: edición facsímil de la Sentencia Arbitral de Torrellas, con transcripción y estudio de Juan Manuel del Estal. Guía del visitante a la Orihuela Foral, de José Ojeda Nieto. El Número 2 de Cuadernos de Temas Oriolanos. Fronteras e identidades en el sur valenciano, siglos XIII-XVI, coordinada por Jesús Millán y con la colaboración de Juan Antonio Barrio, José Vicente Cabezuelo y Antonio Carrasco, con prólogo del concejal de Cultura, Manuel Hernández Terrés.

Al día siguiente hubo una jornada de puertas abiertas a los museos y monumentos de Orihuela con visita guiada. Por la mañana y por la tarde, el grupo «Vivir del cuento» representó la animación histórica El Sabio y el Conquistador por las calles de la ciudad. A las 20.30 horas en la Iglesia de las Santas Justa y Rufina se celebró un concierto de música de cámara por el trío L’Abisme.

El segundo hecho que prometimos tratar hace referencia al acto celebrado el 24 de noviembre, en el que se firmó el convenio de cesión para su digitalización del archivo fotográfico del que fue alcalde de Orihuela, Pedro Cartagena Bueno. Con tal motivo se creaba la Sección Archivo Gráfico del Archivo Municipal de Orihuela. Durante el acto de la firma del convenio intervino el concejal de Cultura, Manuel Hernández Terrés, el citado Pedro Cartagena Bueno y el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina Cañizares. Asimismo, se inauguró una exposición de una selección de fotografías de dicho archivo que fue catalogada por quien suscribe, y que pasaba a denominarse dentro del Archivo Municipal de Orihuela como Sección Archivo Gráfico. Colección D. Pedro Cartagena Bueno (aunque actualmente se le cita como Legado Pedro Cartagena Bueno).

Por último, el tercer tema que prometíamos tratar hace que en vez de «Dale hilo a la milocha», como indica un dicho popular oriolano, en referencia a dejar pasar el tiempo, lo que hagamos sea recoger el hilo de la cometa y regresar temporalmente al 27 de mayo de aquel año de 2005, en el que se producía la entrega material del archivo personal de Justo García Soriano al Archivo Municipal de Orihuela y la firma del acta de recepción del mismo por parte de su hijo Ernesto García Camarero, después de las buenas gestiones del concejal de Cultura, Manuel Hernández Terrés, así como, «gracias a la mediación y gestiones del arqueólogo municipal, Emilio Diz Ardid», con la colaboración de Antonio Luis Galiano, cronista oficial de Orihuela, según indicaba el citado García Camarero en la prensa del día siguiente.

El archivo consta de 72 cajas y diez ficheros y la firma pública del convenio de cesión, que se efectuó durante un acto académico celebrado en el Ateneo Cultural Casino Orcelitano el día 10 de noviembre, en el que intervino en nombre de la familia Ernesto García Camarero. Así como el concejal de Cultura Manuel Hernández Terrés, el alcalde José Manuel Medina Cañizares, y dictando una conferencia el magistrado Julio Calvet Botella, sobre «Don Quijote y la Justicia o la Justicia en Don Quijote», que fue publicada y distribuida en dicho acto.

Pero, continuando con el mes de noviembre, recordemos que durante los días 18 al 20, Orihuela participó en el Recinto Ferial de Alicante en «Expofiesta y Tural.com». En esta ocasión se contó con un stand de 54 metros cuadrados y estuvo dedicado a la promoción de la Procesión del Sábado Santo, Fiesta de la Reconquista, Fiesta de San Antón, Feria de Ganados, Fiesta de Ntra. Sra. de Monserrate, Cabalgata de Reyes, Mercado Medieval y otros festejos en pedanías.

Vayamos terminando y hagámoslo pensando en lo que está cerca, aunque las luces navideñas cada año se adelantan (y espero que no lleguemos en algún momento al mes de agosto). Mientras, hoy día 30 de noviembre, volvamos al refranero de Orihuela: «San Andrés, tres semanas y día tres». Es decir: 24 de diciembre, Nochebuena.