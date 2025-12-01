A pesar de que confieso no haber visto todavía la reciente película Anatomía de una caída, ya la tengo en mi filmografía de pendientes y prometo verla pronto. Pero para quienes no lo vieron, José Muñoz, el síndic de mi grupo parlamentario —el socialista—, con mucho orgullo comenzó con el nombre de esta película su respuesta al desustanciado, insípido e insignificante discurso del nuevo/viejo president de la Generalitat, Pérez Llorca.

Gracias a las nuevas tecnologías pude votar alto y claro “no” a la investidura del nuevo presidente, a través —curiosamente— de la voz de la presidenta de Les Corts, Llanos Masó, cuyo cargo ostenta en representación del partido de ultraderecha Vox en el gobierno. Y, como es mi deber, seguí el Pleno, pues sigo representando a la ciudadanía incluso desde mi obligado reposo, gracias al canal de YouTube que me permitió escuchar todo el discurso de investidura.

José Muñoz, síndic del PSPV, en el debate de investidura de Pérez Llorca / Fernando Bustamante

Y sí, al igual que mi voto, lo emitió la segunda autoridad de la Comunitat Valenciana, Llanos Masó, como presidenta de Les Corts y en representación del grupo ultraderechista Vox; esta situación es una muestra más de lo que ha sido hasta ahora, pero que a partir de este momento ya lo será de forma escandalosa en nuestra Comunidad. Un presidente del Partido Popular, Pérez Llorca, que se lanza a los brazos de Vox para asumir todos sus preceptos. Estarán en el poder un año y medio más, pero en ese tiempo pueden destrozar lo que aún no han conseguido desmantelar tras dos años y medio de gobierno, después de ocho años del excelente gobierno de izquierdas, en los que los avances en sanidad, educación, servicios sociales y derechos fundamentales fueron incuestionables.

El Partido Popular ha perdido totalmente su autonomía para convertirse en un dócil sirviente de la derecha más extrema que pueda existir en Europa. Es inaudito lo que está sucediendo en esta Comunidad. Ya anuncian que no asumirán la Agenda Verde europea, que no hay que dar ayudas a las personas inmigrantes —por cierto, parte de la población que más lo necesita—, que privatizan los servicios sociales reduciendo el personal por cada persona usuaria. Con ello, bajan la calidad asistencial e impiden que miles de personas puedan tener una vida digna. Los más vulnerables, como siempre, pagando los platos rotos de unos gobernantes a quienes no les importamos desde la extrema derecha, PP y Vox, y el PP al final, más de lo mismo, pues es el mismo perro con distinto collar.

Tanto es así que esos puntos ni siquiera fueron reforzados durante la votación del nuevo presidente, salvo una disculpa hacia las víctimas de la dana que pareció más parte de un guion inevitable que de un sentimiento verdadero de trabajo y reparación, como debería haber sido tras la emergencia climática vivida en nuestra Comunidad. Desde aquí, con todo mi respeto a las víctimas, a las personas afectadas y a sus familias: estaremos ahí.

La presidenta de Las Cortes Valencianas, Llanos Massó. / Jorge Gil / Europa Press

Espero que este año y medio sirva para que este gobierno, con Vox dirigiendo la agenda, y el Partido Popular simplemente “pasando por allí”, como diría nuestro querido Aute, muestre de qué es capaz; y que nuestra Comunitat Valenciana pueda resurgir también como el ave Fénix de la caída en la que la ha sumido esta derecha extrema.

Como la anatomía de mi caída sufrida, doblemente en la ducha y que me impidió estar presente físicamente en el Pleno, pero alerta y defendiendo los derechos de quienes más lo necesitan siempre.

Esa es la anatomía de una caída política, en el conjunto de la Comunitat Valenciana. Seguiremos luchando por los vulnerables, desde el PSPV, el del puño y la rosa. Sin ninguna duda.

P. D.: Mañana se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y no puedo dejar de decir alto y claro que, en ese señalado día —y en todos los del año— seguiremos trabajando sin descanso por una vida digna para las personas que dependemos de otras y somos más vulnerables que el resto de la humanidad, pues caminante no hay camino: se hace camino al rodar.