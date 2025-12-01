Independencia judicial frente a politización

La politización de la Justicia es tema recurrente que tiene una única solución: despolitizarla. No es admisible que quienes intentan controlarla imputen a los jueces y magistrados lo que solo es responsabilidad de ellos mismos. Y no es posible generar percepciones de dependencia a la vez que se fortalecen los intentos de control ideológico sobre el Poder Judicial que fomentan esa misma dependencia aunque sus resultados sean nulos.

La división entre conservadores y progresistas que marca toda decisión cuando es la política y los partidos los que tienen la palabra, es un dardo envenenado contra la imagen de imparcialidad que padece el Poder Judicial y es utilizada dolosamente como elemento explicativo de las decisiones judiciales, que imputan sesgadas, cuando afectan a los inspiradores de la intromisión. Creo la división, apoyo o rechazo a unos u otros para luego servirme de lo que impulso para atacar o ensalzar según convenga.

Y no hay salida posible a este efecto perverso si no se adoptan soluciones que protejan la autoridad moral de los tribunales y preserven su función constitucional fuera de intereses espurios, de impunidades selectivas.

No son conscientes los partidos y el Ejecutivo que ellos se mueven por criterios de oportunidad, pero que los jueces lo hacen sometidos a la legalidad. Dos principios totalmente incompatibles cuya confusión es nefasta cuando se confunden.

Mantener el nombramiento político del Consejo General del Poder Judicial convertido en un espectáculo grosero de cambio de cromos cada cierto tiempo, cuando la Constitución pensó, para fortalecer una Justicia independiente frente al control ministerial del franquismo, en otra cosa, es un ejemplo claro del efecto perverso de esa pretendida legitimación del Poder Judicial vinculada a la voz del pueblo, que no es otra que la del poder político. Con ello se hace aparecer a los vocales como mandatarios de los partidos que los han nombrado. Y lo grave no es eso, sino que los así vocales designados ciñan su comportamiento a lo exactamente exigido por aquellos, siendo las votaciones en bloque el fiel reflejo de una disciplina que daña la percepción ciudadana sobre una Justicia que se presenta como reflejo de las diferencias políticas. Militancia, no independencia, cual sucede con los diputados y la disciplina de voto, no a los ciudadanos que los eligen.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Los magistrados del Tribunal Supremo, entre otros, son nombrados por dicho Consejo y ese Consejo, constituido con representaciones conforme a las tendencias políticas, reparte votos y adhesiones. Aunque afortunadamente el TS mantiene de común su independencia, en casos muy determinados la división marca la apariencia buscada indirectamente por quienes son los responsables de la politización más evidente.

En la Fiscalía sucede lo mismo, pero en su máxima expresión. El Fiscal General es nombrado por el gobierno de turno y tiene un poder casi absoluto para conformar los órganos de la institución que, sucede, suelen responden a la línea seguida por el designado. En estos tiempos se ha llegado excesivamente lejos, hasta el punto de que Sánchez no dudó en afirmar que la Fiscalía depende del gobierno. De ahí las dudas sobre esa misma fiscalía en un papel de defensor que normalmente no desempeña. Ni siquiera las formas se han cuidado.

No cabe distinguir, empero, entre derecha e izquierda, pues ambas han dado muestras de sostener un mismo modelo, aunque públicamente se apoyen en discursos cuyo fondo no es muy diferente. El PP, que clama por el cambio del modelo de integración del Consejo General del Poder Judicial, ha tenido en los últimos cuarenta años muchas ocasiones de cambiarlo al gozar de la mayoría absoluta para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. No lo ha hecho. Y ha mantenido un Consejo caducado durante años alegando lo que antes no modificó.

La exposición pública de los magistrados según su adscripción ideológica tiene su origen en los sistemas de designación promovidos por la clase política, la auténtica culpable de las crisis que fomenta de forma interesada. Los ciudadanos tenemos derecho a no conocer la ideología de los jueces y magistrados. Esta forma parte de su intimidad, pues como jueces independientes, no deberían revelarla, ni verse obligados a hacerlo si entran en el juego impuesto que es determinante muchas veces para su progreso. Jueces progresistas o conservadores se diferencian en formas distintas de entender algunas parcelas de la ley, aunque coinciden en su casi totalidad como se aprecia en la vida ordinaria de los tribunales.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid. / Diego Radamés / Europa Press

Los jueces, en general, están libres de estas ataduras, siendo el criterio del escalafón el que prima. Pero, conviene saber que la izquierda, cuyas quejas son permanentes basadas en el criterio de que en la judicatura es mayoría el pensamiento conservador, lleva tiempo intentando modificar este criterio objetivo y no manipulable, introduciendo elementos de valoración que incluyen datos subjetivos y variados que, dado el argumento ofrecido, busca jueces en función de criterios ajenos a su misión constitucional.

El Tribunal Constitucional es distinto, pues la misma Constitución lo configura como un órgano político ubicado fuera del Poder Judicial. Pero, por esta razón, debe mantenerse al margen de las competencias que le son ajenas y no extender su jurisdicción a lo que no le pertenece. Ese carácter político conlleva en sí mismo una carga ideológica inevitable y tal vez positiva pues determina una forma de entender el texto constitucional. Moleste o no, es consustancial a su función política. Pero por eso, para asegurar esa función política plural, no debe traspasar sus decisiones a lo que debe estar al margen de las interpretaciones que exceden lo jurídico.

Todo es posible desde planteamientos jurídicos o casi todo. Más o menos fundado. Más o menos discutible. Lo que no es de recibo y explica bien la situación es que la condena al Fiscal General haya provocado una división tan evidente entre juristas progresistas o conservadores. Cuando eso sucede en un simple caso que debe analizarse desde el Código Penal, sin entrar en quién es el condenado, es que algo serio está pasando. La confrontación pasional no es compatible con la prudencia de la jurisprudencia. La resistencia del Poder Judicial a empeños que minan sus elementos definitorios se debe concretar en la aplicación estricta de la ley y no ceder ante los fines de quienes, como sucede en los sistemas autocráticos, quieren jueces políticos. Y ahí el TS está cumpliendo perfectamente su tarea, aunque le pese a los pocos magistrados en exceso influenciados por reminiscencias ya pasadas, memoria de lo que ya no existe porque se fue. Y se fue gracias en buena parte a ellos mismos que lucharon y que ahora, a veces, demandan una vuelta a lo que consiguieron derrumbar. Una contradicción que entra en colisión con sus méritos reconocidos y sus riesgos asumidos.