L’Institut Laboral

El BOE de 19-08-1954 publicava el decret de creació arreu l’Estat d’una cinquantena d’instituts laborals, entre ells el d’Elx, que començarien a funcionar el curs 1955-56. Com diu V. Soler, des del 1939, quan el franquisme clausurà l’institut republicà establert a la casa de Gómez, no teníem a Elx cap centre públic d’educació secundària. Segons R. Irles, la Ley de Bases de Enseñanza Media y Profesional (1949), del ministre catòlic propagandista José Ibáñez Martín (1896-1969), plantejà un nou Batxillerat de cinc anys de durada, anomenat Laboral que havia d’incorporar aspectes formatius però també professionals tot incloent tres modalitats tècniques: agrícola-ramadera, industrial-minera i marítimo-pesquera. Els destinataris no eren ja les classes mitjanes, com en el Batxillerat Universitari, sinó les classes «productores».
El 1956 s’aprovà, a més, la creació del Batxillerat Laboral Superior, amb una duració de dos anys. Paral·lelament a la creació administrativa d’aquestes ensenyances, el 1954 es convocà un concurs d’arquitectura per als edificis destinats específicament a instituts laborals, el qual tingué una gran repercussió en el panorama arquitectònic espanyol i fou capital per a l’establiment de la modernitat disciplinar en el si del règim ja que participaren molts dels arquitectes capdavanters en la lluita per una nova arquitectura (dues generacions que incloïen des de membres del Opus Dei a antifranquistes camuflats), de Fisac a Bohigas: tots reberen, si no el tenien ja, algun encàrrec al llarg dels anys cinquanta (instituts d’Alfaro, Almendralejo, La Carolina, Daimiel, Elx, Hellín, Oriola, Sabiñánigo, etc.).
En realitat ens trobem davant d’unes mesures del franquisme que perseguien dos objectius: d’una banda, la «normalització» del sistema productiu (lluny ja dels postulats autàrquics de la immediata postguerra), paral·lelament a l’acceptació internacional de Franco, posant en joc (com en les universitats laborals de Girón de Velasco) el que restava viu dels principis i ideals paternalistes de Falange Española, d’arrel obrerista i popular; d’altra banda, la tecnocràcia franquista jugava amb l’arquitectura, com en les arts plàstiques, la carta d’un prestigi internacional de caràcter «artístic» (aquesta època fou un dels rars i feliços moments que la política conservadora espanyola jugà la basa de la modernitat artística).
L’Institut Laboral d’Elx, on jo vaig estudiar, era obra de l’arquitecte bilbaí radicat a Madrid Rafael Aburto Renobales (1913-2014), un dels capdavanters en la represa moderna durant el franquisme, autor d’obres colossals com la Casa Sindical de Madrid (1949-1951) o la seu del diari Pueblo (1956). No hem tingut mai a Elx un edifici projectat per un arquitecte de renom estatal; l’arquitectura moderna d’interés a partir dels anys trenta ha estat ideada per arquitectes d’abast local, provincial o, com a molt, regional.
En el camp de l’urbanisme comptàrem amb Javier García-Bellido (1943-2006), autor del Pla General (1970) i el Pla de la Vessant (1974), i Lluís Cantallops (1934), autor de la plaça del Bisbe Siuri (1990), mutilada per un alcalde matusser. L’obra d’Aburto era, doncs, un unicum ja que tenia el mèrit de ser el primer edifici escolar de nova planta que es construïa a la ciutat des de les Escoles Graduades (1928-1931) i el de ser un edifici modern significatiu a nivell estatal, una construcció que expressava la represa de la cultura arquitectònica moderna a l’Espanya de postguerra.
El plànol dels terrenys (16.056 m2), de l’arquitecte municipal Pérez i Aracil, és de juny del 1955; el mateix any Aburto rebé l’encàrrec, però, encara que el 1956 redactà un «Proyecto de centro d’enseñanza profesional en Elche», el projecte definitiu, titulat «Instituto Laboral de modalidad industrial en Elche», és del 1959. S’hi feren diverses ampliacions i addicionals en juliol del 1961, setembre del 1961, juny del 1960 i febrer del 1962. Encara que tot el mèrit de l’edifici era d’Aburto, l’arquitecte municipal intervingué també en la direcció de les obres i projectà la jardineria. L’ocupàrem, finalment, l’any 1962 (jo hi vaig ser fins el 1969), sempre amb problemes derivats de la mala execució de l’obra i l’escàs manteniment.
Els terrenys es trobaven situats en l’encreuament del camí del Gat i la carretera de Santa Pola, enllà la corona d’horts de palmeres que envoltava la ciutat antiga, al sud del barri de la Llonja. L’emplaçament marginal respecte a la ciutat consolidada fou conseqüència del principi desenvolupat al Pla General (1962) segons el qual un continu de barris (la Llonja, l’Hogar Jardín, San Antón, els Palmerars) i dotacions devia encerclar aquest espai encara agrari integrant-lo en la ciutat. Fet i fet, l’Institut Laboral fou el primer equipament públic (després en vingueren molts més) que seguí aquesta tàctica d’ocupació territorial.
La disposició del conjunt girava al voltant del pòrtic d’entrada i d’un pati central i es caracteritzava per una clara separació en planta de les zones de silenci i de soroll. La distribució del sistema de naus, patis i pòrtics tenia una gran contundència formal. A l’est hi havia la zona de tallers, coberta amb uns potents dents de serra que il·luminaven els tallers de mecànica, fusteria i electricitat, sorolloses per la maquinària instal·lada i l’activitat manual que s’hi desenvolupava, des d’unes claraboies orientades al nord; en el centre, un pati i el saló d’actes; al sud, una zona d’aules de dos pisos amb planta escalonada; les façanes eren de rajola de color groc, vista exteriorment i interior; la coberta en dents de serra, formada amb bigues Vierendel de formigó armat (una «cinquena façana»), es revestia amb làmines d’alumini enquitranat i a l’interior els sostres s’aïllaven acústicament i tèrmica amb peces d’algues premsades; les finestres de les aules (de planta quadrada, no rectangular) formaven una gelosia de formigó amb vidres majoritàriament fixes.
Tot un tour de force tècnic i experimental, ja que, com diu I. Bergera, Aburto practicà un funcionalisme que no era blanc i nu, com el de Le Corbusier, Gropius o Mies sinó que tenia una càrrega expressionista, abstracta, ornamental i pictòrica que el distingia entre els arquitectes espanyols de la seua generació: una arquitectura de processos, més que de resultats, gràcies a la «recerca personal d’un llenguatge modern propi, no directament homologable, potser impur des d’un punt de mira disciplinar, barroc però no amanerat, expressiu, plàstic i, tanmateix, inequívocament modern».
Malgrat haver estat una fita en l’educació a Elx des dels punts de mira social, sentimental i arquitectònic, malgrat ser una peça d’interès d’abast estatal (es comptava entre les millors obres d’Aburto), l’Institut Laboral d’Elx fou derrocat cap al 1987. La pèrdua patrimonial va ser enorme. El colp a la memòria dels que hi estudiàrem, immens. A més, la desaparició fou d’amagotits, de la nit al matí, sense pena ni glòria.
De la destrucció d’altres obres valuoses -casa de Gómez, mercat del Pla, banca Peral- si més no, ens hem pogut lamentar públicament; aquí, ningú se n’assabentà, que jo sàpiga, del projecte d’enderroc; al menys, ningú no se’n feu ressò. Potser el director, potser el claustre de professors, ignorants (o sabedors) del valor de l’edifici i desitjosos de tenir-ne un nou de trinca, potser combinats amb la Delegació Provincial d’Educació, anaren tombant avui un tros, demà un altre i fent l’institut actual, una peça vulgar i anodina com tanta arquitectura d’Elx. No sé quins ressorts es polsaren ni quines peripècies administratives es sortejaren. El que sabem és que aquell magnífic edifici d’Aburto, on vam estudiar milers d’adolescents il·licitans, va desaparèixer per complet fa quasi quaranta anys sense pena ni glòria.n
