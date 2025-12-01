Gonzo se ha apuntado un buen tanto cerrando temporada con la primera entrevista que concede Salomé Pradas a un medio de comunicación después de la tragedia del 29 de octubre de 2024. Salvados, que siempre se caracteriza por cuidar el formato con detalles exquisitos, presentó una doble entrega más sobria de lo habitual. Una mesa desnuda, dos vasos de agua, y el plano/contraplano entre el presentador y la entrevistada durante dos horas, convenientemente editadas, puesto que el encuentro duró más tiempo.

Otros se encargarán de comentar el contenido político del encuentro. A mí, lógicamente, me interesa el lenguaje televisivo. En ese sentido, el minimalismo con el que se concibió la entrevista no pudo ser más afortunado. Consciente de que se trataba de un documento periodístico de primer orden, la realización se centró en un primer plano del rostro de Salomé Pradas. El relato era lo suficientemente interesante para atraparnos. Porque, ¿quién no se siente concernido a estas alturas por lo que pasó el 29-O?

En este caso, la televisión volvió a ganar a la radio demostrando el aserto de que una imagen vale más que mil palabras. Esta misma entrevista podría haberse emitido por la radio, pero no habría sido lo mismo. Porque en paralelo al relato, importante, relevante, sobrevolaba el subtexto. Ese subtexto que proporcionan las imágenes, donde tan importantes eran las palabras como los silencios. Si interesante fue lo que contó Salomé Pradas, casi más lo fueron sus rictus a lo largo del encuentro. Incluido ese clímax en donde se rompió, momento que Gonzo aprovechó para concluir la primera parte del programa.

Hacen falta espacios como Salvados, que se convierten en documentos imprescindibles para, a modo de fotografías que quedan fijadas en el tiempo, aportar a la sociedad una serie de entrevistas más que necesarias.