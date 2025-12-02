La transición

TVE ha programado con motivo del cincuentenario de la muerte de Franco una serie de cuatro documentales imprescindibles bajo el paraguas de Historia del gran cambio. Dispersos a lo largo del mes de noviembre, el último de ellos, Miradas desobedientes, contactó con los hijos y nietos del bando ganador de la guerra civil que no se sienten en absoluto orgullosos de estar en esa situación de vencedores.

En un tono mucho más divulgativo Informe semanal ofreció una mirada hacia la cultura de aquel 1975, centrándose en el cine del destape. Pudimos volver a ver la Gran Vía madrileña de la época luciendo carteleras gigantescas en locales que a estas alturas han desaparecido, con los algunos de los títulos más representativos de cuantos se ofrecieron en aquella época. José Sacristán explicó que un día jugó con Charo López a recordar títulos de películas que se hicieron en aquel contexto, y que ganó ella. Zorrita Martínez, Lo verde empieza en los Pirineos o Ya soy mujer pertenecen a la memoria de quienes vivimos aquellos tiempos. También La lozana andaluza y La trastienda, que marcaron un hito por sus desnudos integrales.

En Informe semanal comentaron que la noche del 20 de noviembre estaba previsto que se emitiera la película Satán nunca muere (atención con el doble sentido del título) pero que tras el fallecimiento del dictador se ofreció un documental sobre su figura.

Recuerdo una anécdota de la víspera, de la jornada del 19 de noviembre. Ahí también estaba prevista otra película, pero fue sustituida por la bélica Objetivo Birmania. En aquellos momentos esa modificación de la programación dio pistas acerca de la extrema gravedad de la salud de Franco. Son historias de la letra pequeña que ayudan a documentar los grandes titulares.