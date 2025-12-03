Opinión | El teleadicto
La defensora
La nueva Defensora de la Audiencia, Beatriz Ariño, ha entrado con fuerza. Después de tenernos a dieta durante el último medio año, regresó por sorpresa RTVE responde, y lo hizo con un catálogo de ruegos y preguntas de los espectadores de lo más atinado. Ariño invitó al plató a la directora de contenidos de TVE, Ana Mª Bordas, para comentar las líneas generales de la programación actual.
De entre las más de cinco mil quejas o sugerencias que la Defensora ha recibido en el último trimestre, se escogieron algunas de las más representativas y sobre las que más espectadores se han pronunciado. Una de las más audaces, que puso el dedo en la llaga a propósito de la nueva programación emprendida por la nueva dirección, apuntó a que de un tiempo a esta parte da la impresión de que todos los programas son el mismo. La señora interpelante citó Mañaneros, Directo al grano y Malas lenguas, tanto en La 2 como después en La 1, y explicó que a ella le da la impresión estar viendo durante todo el día el mismo programa con los mismos contenidos y debates.
Ana María Bordas señaló que el departamento de magacines se encarga de coordinar, y negó esta duplicidad de contenidos. Apeló a la espectadora a que estuviese atenta y comprobaría cómo los temas que abordan los tres programas citados son variopintos.
La opción del nuevo equipo directivo ha sido la de dotar a TVE de unos aires renovados, sustituyendo la televisión enlatada por una ventana constantemente oxigenada por los programas en directo. En el mismo sentido, anunció para La 2 un magacín diario de tarde con contenidos culturales. Estaremos atentos a la evolución de este programa que sí puede ser una aportación relevante.
Suscríbete para seguir leyendo
- Despedida sin indemnización por llegar demasiado pronto al trabajo
- Asesina a cuchilladas a su pareja en Alicante y luego se ahorca en el balcón
- Hasta 300 euros de ayuda por cambiar tu frigorífico: así funciona el nuevo Plan Renove de Electrodomésticos
- La trascendental decisión de Mazón en su último día como president sobre una pequeña localidad de Alicante
- El nuevo dueño del Eldense, tras el retraso en el pago de dos mensualidades: «Espero que lo que dejaron de correr en el anterior partido lo hagan en este»
- Acordonan la calle O’Donnell de Alicante por riesgo de desprendimientos en el hotel Riscal
- Desahuciada una familia con dos hijos de 6 y 11 años en Alicante
- Aprobado por el Gobierno: estos trabajadores pueden jubilarse antes sin coeficientes reductores