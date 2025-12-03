La política como escuela de la impunidad

La semana pasada, estudiantado, profesorado y personal de servicios de las universidades públicas madrileñas salieron a la calle para protestar por la grave situación económica que atraviesan, consecuencia directa de la política de inversión del Gobierno de la Comunidad de Madrid y del crecimiento desbocado de universidades privadas impulsadas por el feroz neoliberalismo de la Sra. Ayuso. Lo ocurrido en Madrid no es, sin embargo, una excepción aislada. Es la expresión más visible de un problema mucho más amplio que, en mayor o menor medida, atraviesa al conjunto del sistema universitario español.

Estamos ante un evidente problema de financiación, pero reducirlo únicamente a un déficit presupuestario sería un error. Se trata, sobre todo, de un problema estructural y de una visión mercantilista que ha acabado impregnando a la universidad pública. El gran riesgo es que nuestras universidades hayan decidido competir con las privadas utilizando exactamente las mismas armas: marketing de titulaciones, captación de “clientes”, obsesión por rankings, mercantilización de la investigación y precarización de la docencia. Esa renuncia al sentido de lo público es el inicio de un camino que conduce a la pérdida de identidad, a la desestabilización institucional y al empobrecimiento formativo, investigador y laboral.

Las universidades públicas no lo son solo porque se financien con fondos públicos. Lo son porque tienen una obligación ética irrenunciable: responder a la desigualdad social, garantizar el acceso al conocimiento desde la equidad, defender derechos fundamentales, trabajar por la sostenibilidad y actuar como auténticos recursos comunitarios al servicio de políticas públicas que mejoren el bienestar colectivo. Cuando ese mandato se subordina a la lógica del beneficio económico, el estudiantado deja de ser sujeto de derecho para convertirse en cliente; el profesorado y el personal dejan de ser comunidad académica para pasar a ser recursos humanos; y la universidad pierde su función transformadora para convertirse en una empresa de servicios educativos más.

En este proceso cobra un protagonismo inquietante la carrera por los rankings, presentados como supuestos índices de excelencia cuando en realidad responden, en gran medida, a intereses económicos de grandes corporaciones del sector educativo o lobbies vinculados a la financiación internacional. La publicación científica tampoco escapa a este engranaje: grandes editoriales multinacionales controlan el mercado del conocimiento mientras se enriquecen a costa de las exigencias impuestas a la carrera académica, en un sistema perverso donde las universidades producen ciencia, los investigadores pagan por publicar y las instituciones públicas vuelven a pagar para poder acceder a lo que ellas mismas han generado.

Estudiantes de la Universidad de Alicante. / Jose Navarro / Jose Navarro

La desigualdad estructural se agrava al competir las universidades públicas con privadas respaldadas por grandes fondos de inversión o por poderes fácticos como la Iglesia. Es una lucha desnivelada: mientras unas sostienen su proyecto con recursos públicos limitados y misiones sociales ineludibles, otras operan con lógicas empresariales puras sin esas obligaciones. El resultado es tan frustrante como injusto: quienes deberían beneficiarse de una universidad pública robusta acaban pagando el deterioro del sistema, mientras se acelera el crecimiento del negocio privado de la educación superior.

A esta deriva se suma una idea tan simplista como peligrosa: que el prestigio universitario depende de disponer de estudios de Medicina. La proliferación de facultades —en universidades públicas y privadas— revela esta carrera irracional por una supuesta excelencia asociada exclusivamente a determinadas titulaciones. España se ha convertido en el país con mayor número de facultades de Medicina del mundo, un dato demoledor que convive, paradójicamente, con las continuas protestas por la falta de profesionales sanitarios. Algo no encaja, o quizás encaja demasiado bien: se multiplican centros formadores mientras persisten la precariedad laboral, la emigración profesional y la mala planificación de recursos humanos. No es solo un fallo del sistema universitario; es también un problema estructural del sistema sanitario.

Además, las universidades públicas deben competir con las privadas por el acceso a los recursos sanitarios públicos para la realización de prácticas clínicas, generando una competencia claramente desleal: todas utilizan la red pública, pero no todas contribuyen en la misma medida a sostenerla. El efecto es devastador: tensiones asistenciales, desigualdades internas en los campus, desequilibrios entre facultades y departamentos, y una sensación cada vez más profunda de injusticia.

Mientras tanto, las empresas privadas de ambos sectores —educativo y sanitario— observan la escena con tranquilidad: el deterioro de lo público abre mercado, amplía nichos de negocio y normaliza la sustitución de derechos por productos. Universidad y sanidad públicas, pilares esenciales de nuestra sociedad democrática, son empujadas hacia un lento proceso de debilitamiento institucional, funcional y moral.

Quizá las protestas universitarias de Madrid no sean solo un grito por más presupuesto. Son, en realidad, una advertencia: o defendemos la universidad pública como derecho colectivo y motor social, o aceptamos que termine convertida en un escaparate de títulos de consumo rápido para quienes puedan pagarlos. Y entonces no habremos perdido solo una institución: habremos renunciado a un proyecto de país basado en la igualdad, el conocimiento y la justicia social.