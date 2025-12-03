"Riesgo no apreciado", ese es el epitafio que tendrían que poner en la tumba de María Ángeles, la mujer asesinada a cuchilladas por su expareja en Torrejón de Ardoz. Hay un asesino, es evidente, el que acuchilla, pero hay INFINITOS responsables que no lo han evitado, cuando podrían haberlo hecho, y por mucho que reiteremos la falacia del: "¡No estás sola!", por supuesto que lo están.

No hay voluntad, ni formación suficiente en la inmensa mayoría de los responsables del Poder Judicial, ni en los equipos psicosociales, y tampoco en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Algunos tienen una ideología tan perversa y misógina que tendrían que impedirles llevar este tipo de casos, y esto se sabe. ¿Cómo se va a solucionar esta situación si los que podrían hacerlo deniegan la protección e ignoran deliberadamente el sufrimiento de las víctimas?

¿Para qué les decimos que denuncien, si luego no las creen (ni a ellas ni a sus hijos)? Por supuesto hay excepciones, pero pocas; y no nos engañemos, aquí falta la total implicación política y social, no basta con ponencias diciendo lo obvio, mensajes en redes sociales o minutos de silencio, cuando luego no se soluciona el problema de raíz. De hecho, todavía hay quienes siguen negando la violencia machista. Y a esta hay que ponerle apellidos, los de violencia vicaria e institucional, porque todo va de la mano, y cuando has pedido ayuda, te han ignorado, y te han matado. La responsabilidad es del Estado.

¿Cómo es posible que si un magistrado/a ha denegado la orden de alejamiento a una mujer o a sus hijos, y posteriormente esta o sus criaturas han sido asesinadas, los responsables sigan ejerciendo, y para colmo en tribunales supuestamente "especializados en violencia"? ¿En manos de quiénes estamos?

Es crucial, como nos solicitaba el equipo de la relatora de la ONU Reem Alsalem, en enero de 2022, que los que permiten esta barbarie, los que no actúan con la diligencia debida, se les exija que paguen legalmente por sus negligencias, porque matar y torturar a las mujeres y a sus hijos/as en España sale muy barato.

Sara Fernández

No hay especialización, porque con un cursito no sirve cuando el machismo lo traen de base, ni consecuencias para los negligentes, ni inversión, y los juzgados están saturados. Tampoco existe la intención real por parte de todos de erradicar este terrorismo que normalizamos en las noticias.

Una mujer menos, una más asesinada acuchillada por su exmarido en Torrejón de Ardoz, pero la vida sigue para todos, para todos menos para ella, sus dos hijas menores de edad y su entorno.

A los que el asesinato de su madre les ha roto la vida, y rotos deberíamos de estar todos cuando una vez más consideraron que "el riesgo no se aprecia" u otros y similares blanqueos de este machismo estructural consentidor de sentencias judiciales, como la que tuvo María Ángeles, que siguen apostando por la libertad de los maltratadores, destrozando a quienes deberían haber auxiliado. Pero es que incluso con un resultado de alto riesgo, hay continuos casos donde tampoco otorgan medidas de protección, y mucho menos una sentencia condenatoria.

Lo cierto es que no existe una relación directa entre las denuncias y los condenados, ni entre la cruel realidad de muchas, muchísimas mujeres y "el sistema VioGen". Son 41 mujeres asesinadas en lo que va de año y 1.336 desde que comenzó a elaborarse la estadística de feminicidios en el ámbito de la pareja en 2003.

Una asesinada más en Alicante, y su nombre es Oriana.

¿Hasta cuándo?