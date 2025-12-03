Como una respuesta a la persecución a la Iglesia en México, en 1953 se fundó en Puebla una organización secreta, ultraderechista y fundamentalista católica, autollamada El Yunque en referencia a la frase de San Ignacio de Antioquía "hay que resistir las embestidas como lo hace el yunque al ser golpeado". Los apóstoles de esta sociedad clandestina se introdujeron en sectores ultracatólicos para captar adeptos y fundaron organizaciones tapaderas.

El Yunque se estableció en España, aunque de manera marginal, en 1961 a través de la sociedad tapadera La Ciudad Católica, dirigida por Juan Vallet e integrada en la yunquista Fundación Speiro, que organizaba encuentros anuales en los que solía asistir como ponente Javier Urcelay Alonso, hijo del bunkerista teniente de navío Antonio Urcelay Uribe.

Pero el gran impulso de El Yunque en España se produjo en 1982, por medio del mexicano Miguel Ángel López Zabaleta, coincidiendo con la celebración el 12 de octubre de aquel año del Congreso de Estudiantes en homenaje a Menéndez Pelayo.

Tapaderas

A partir de entonces El Yunque se organizó en España a semejanza de como lo había hecho la sociedad mexicana matriz, utilizando organizaciones tapaderas legales y estancas. Una de ellas fue la Corporación Universitaria, fundada el 8 de abril de 1980, heredera de La Ciudad Católica, de la que tomó su Formación para la Acción como filosofía para contrarrestar el poder socialista en el Gobierno. Bajo la dirección de Javier Urcelay, su primer éxito lo obtuvo con la organización en el madrileño Colegio Mayor de Guadalupe del III Congreso Internacional de Universitarios Católicos entre los días 10 y 12 de octubre de 1982.

Otra sociedad pantalla utilizada por El Yunque en España fue el Centro de Estudios Nuestra Señora de Wladimir, fundada en 1981 por Luis María Sandoval Pinillos, asiduo de La Ciudad Católica y responsable de marcar la línea política de Fuerza Nueva (FN).

En años sucesivos, El Yunque centró su interés en aquellos miles de jóvenes ultraderechistas que se quedaron huérfanos con la desaparición de FN como partido político y que no deseaban participar activamente en la arriesgada acción directa. De entre ellos reclutó a importantes líderes, como Urcelay, García de Polavieja o Hernando de Larramendi.

El 18 de marzo de 1992 se registró la asociación juvenil Testimonio 2000, promovida como sociedad pantalla por El Yunque para que sus cachorros fueran adiestrándose, como José Castro Velarde, futuro fundador de la Asociación Enraizados en Cristo y en la Sociedad. Desde la ultracatólica Testimonio 2000 se realizaron campañas universitarias a favor de la pena de muerte y en contra del aborto. Al año siguiente, Testimonio 2000 participó en un escrache organizado contra el presidente González en la Universidad Autónoma de Madrid.

Inspiradas por su participación en la IV Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en la ciudad polaca de Czestochowa, en agosto de 1991, cinco jóvenes madrileñas decidieron registrar el 24 de julio de 1992 Profesionales por la Ética, una iniciativa cívica tras la que estaba El Yunque. Entre otros principios, destacaban el reconocimiento "a la familia natural, basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer" (no al matrimonio de personas del mismo sexo) y la necesidad "de promover una cultura de la vida, que promueva su acogida y cuidado desde el momento de la concepción hasta la muerte natural" (no al aborto ni a la eutanasia). Jaime Urcelay fue su primer presidente.

Infiltración en ACdP y PP

Hacia 1999, algunos yunquistas, como Luis Losada Pescador, habían empezado a introducirse, de la mano de Jaime Urcelay, en el Centro de Estudios Universitarios (CEU), organización u obra dependiente de la ACdP, con cuatro universidades en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, y diez colegios. Recordemos que la Asociación Católica de Propagandistas, fundada en 1909 y que proporcionó varios ministros a los gobiernos de Franco y numerosos procuradores a las Cortes franquistas, es una organización de seglares cuya naturaleza es de "persona jurídica privada de la Iglesia".

Algo cambió, como sabemos, cuando Aznar renovó mandato como presidente del Gobierno y gozando de mayoría absoluta (2000-2004). Entonces su política se volvió más radical y su actitud mucho más autoritaria. Aprovechando este cambio tomaron posiciones destacadas miembros de una nueva generación con linaje familiar franquista, ideología ultraliberal en materia económica y fundamentalista en creencias religiosas. Los grupúsculos ultraderechistas camuflados de asociaciones culturales y fundaciones sin ánimo de lucro se aproximaron al PP con intención de parasitarlo, algo que consiguieron algunos de ellos, sobre todo vinculados con El Yunque o Legionarios de Cristo, además de la ya tradicional influencia que seguía ejerciendo desde siempre el Opus Dei.

Refundación de Hazteoír

El 2 de marzo de 2001 fue registrado en el Ministerio del Interior el Instituto de Política Familiar (IPF), con la actividad de protección y orientación familiar, entidad civil pantalla de El Yunque en España. El IPF "busca ser un catalizador para la adopción de políticas familiares consistentes en todos los ámbitos políticos […] aspira también a apoyar a otras entidades familiares, para facilitar la elaboración y viabilidad de sus demandas ante las autoridades correspondientes".

También con sede en Madrid, el 14 de mayo se refundó otra asociación tapadera de El Yunque, utilizando una página web creada en 1996 por Ignacio Arsuaga Rato, exabogado del bufete Garrigues y pariente del vicepresidente Rato. Uno de los primeros colaboradores de la refundada Hazteoír.org fue Francisco Javier Prieto Ramiro (Vigo, 1975), alias Elentir, falangista (candidato en las elecciones europeas de 1999 por FEI y secretario nacional del sindicato FES). El responsable de atención a socios fue el mexicano que introdujo El Yunque en España, Miguel Ángel López Zabaleta. El tesorero, Álvaro María de Zulueta, y su esposa, Olga Cuquerella, estaban vinculados con El Yunque. Las primeras campañas fueron financiadas por Phoenix Institute (organización educativa ultraconservadora internacional, con sede en San Antonio, Texas), cuyo coordinador en España era el periodista Luis Losada Pescador.

(Continuará).