La dignidad no prescribe nunca

El homenaje a las víctimas del bombardeo nazi de Gernika que hace unos días protagonizaron el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el rey Felipe VI no fue sólo un ejemplo de buen hacer y empatía sino, sobre todo, la prueba de que la memoria y la justicia histórica no tienen fecha de caducidad y de que por mucho tiempo que transcurra nunca es tarde para reivindicar la dignidad de aquellos que fueron sometidos a injusticias o que perdieron la libertad e incluso la vida por un aparato represor que se disfrazó de Estado. Como recordará el lector, hace 88 años la población de Gernika fue destruida por el bombardeo llevado a cabo por la Legión Cóndor, enviada por Hitler a España para ayudar al golpista Franco a ganar la Guerra Civil española que se originó como consecuencia del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 contra la democracia española. Con el bombardeo de Gernika, la alemania nazi pudo probar sus aviones y bombas de cara a la Segunda Guerra Mundial y el futuro dictador Franco dio un aviso al resto de poblaciones leales a la Segunda República de lo que les pasaría en el caso de no apoyar al bando rebelde.

Los españoles tenemos que agradecer este acto de petición de perdón por parte de la máxima autoridad del Estado alemán por cuanto supone reivindicar la memoria de las víctimas y, al mismo tiempo, exponer la falta de asunción de responsabilidad histórica de los que se consideran herederos del franquismo por voluntad propia, el llamado franquismo sociológico, y la indignidad de esa nueva ola neofranquista que ha tenido cierto éxito en una parte de la juventud española. A este agradecimiento hay que sumar el acierto del rey Felipe VI que, con independencia de que se haya visto invocado, por así decirlo, a acompañar al presidente alemán en su visita a Gernika, siempre es de agradecer su presencia en cualquier acto de reivindicación de la democracia de la Segunda República y su buena disposición a participar en actos de homenaje a las víctimas del nazismo en Europa y del fascismo español, como fue la visita al campo de concentración de Mauthausen en el mes de mayo de este año. Un cálido homenaje y recuerdo de los cientos de españoles que fueron asesinados en este centro del horror.

Frank-Walter Steinmeier. / EFE

La presencia del rey Felipe VI en Gernika, reivindicando la memoria de los asesinados tras el bombardeo de la aviación nazi por orden de Franco, se contrapone a las afirmaciones de su padre, el rey Juan Carlos I, en su libro de memorias de reciente publicación alabando la figura del dictador Franco. Felipe VI representa la democracia, mientras que su padre representa el franquismo. Llega a decir Juan Carlos I que gracias a Franco él pudo ser rey cuando en realidad lo fue gracias a los españoles y, en concreto, a los demócratas antifranquistas que entendieron que la única manera de evitar otra fase de enfrentamientos como la que desembocó en la Guerra Civil de 1936 era la de tener una figura decorativa como supuesto garante de equilibrio entre la derecha posfranquista española y los demócratas que habían luchado contra un régimen dictatorial.

Hay que resaltar también la vergüenza que supuso tener que escuchar las declaraciones de José María Aznar hace unos días en una entrevista radiofónica admitiendo lo que muchos sabíamos en cualquier caso. Me refiero a que admitió que no iba a condenar una dictadura que su padre ayudó a que surgiera y en la que tuvo un papel fundamental. No sorprende, decía, porque aunque en sus años de presidente del Gobierno José María Aznar se disfrazó de demócrata liberal centrista algunos no nos creímos aquel cuento chino. Aznar, el que reivindicaba el centro político, en realidad alababa la dictadura en secreto. Supongo que hubo incautos que se creyeron ese viraje al centro tan patético. Aznar, el que asistía a actos de homenaje del escritor Max Aub y el que decía que leía a Manuel Azaña es incapaz de condenar una dictadura cruel y asesina. No es de extrañar. Su padre fue un destacado jefe de Falange durante la Guerra Civil y uno de los periodistas oficiales del régimen, colaborando, desde la radio y la prensa, a apuntalar la dictadura y prolongar su duración. Qué escándalo habría sido que el presidente alemán se hubiese negado a condenar el bombardeo sobre Gernika si, por ejemplo, su padre hubiese formado parte de la Legión Cóndor.

El Rey Felipe VI. / Iñaki Berasaluce / Europa Press

Aún queda mucho para que la derecha española condene sin paliativos un golpe de Estado y una dictadura. La razón en realidad es muy simple: saben que gracias a que sus padres y abuelos ayudaron a derrocar una democracia y a que colaboraron de manera activa en la persecución de los republicanos en la posguerra y de los antifranquistas en la dictadura, sus familias han vivido muy bien desde hace generaciones.