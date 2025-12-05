Apuntes prenavideños

1- Un año de estos cualquier alcalde tendrá un arrebato y hará el encendido de las luces de Navidad de su ciudad a mediados de septiembre. Y lo peor es que tendrá éxito y saldrá reelegido. Esto cada vez empieza antes, y es un slalom de dificultad máxima que no hay manera de evitar. Pero yo es que veo una lucecilla cualquiera y me sube la tensión, me vienen todas las alergias de golpe, un malestar sistémico se apodera de mi cuerpo y tengo que refrenar mis ansias por comerme todas las castañas posibles. Parezco Michael Douglas en Un día de furia, pero con abrigo y un jersey lleno de renos. Lo peor de todo es que es que me gustaría huir, pero acabo zambulléndome en este espíritu capitalista de raíces cristianas que nos arrincona durante casi un mes sin tregua ninguna: a partir de mitad de mes me pido churros para desayunar, tarareo a Mariah Carey todo el rato mientras veo caer los copos de nieve desde la ventana, tengo pesadillas con mis amigos invisibles. Al final, lo único que quiero cuando acaba el día es tumbarme en el sofá y ver a Hugh Grant en Love Actually una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez.

Rosalía, en el late night de Jimmy Fallon / INFORMACIÓN

2- Mientras, he aprovechado para desconectar con lo último de Rosalía (como el presidente Sánchez: "He dedicado toda la tarde de hoy a oír este disco", dice en Tik-Tok para conectar con los jóvenes, en una audaz campaña de imagen de su poderosísimo equipo de comunicación. Pero presidente, qué joven oye un disco hoy en día, quién) y dejarme llevar por el arrebato de Berghain: si a Woody Allen le entraban ganas de arrasar Polonia cada vez que oía a Wagner, los requiebros de la catalana rodeada de la furia de sus violines me incitaban a repetir el descubrimiento de América, ayudado de Pérez Reverte para pasar por la piedra a López Obrador, ese ingrato. El disco peca de querer abarcar mucho y tocar demasiados palos, pero Rosalía tiene ángel y una voz exquisita. Hace poco estuvo en el late night de Jimmy Fallon e hizo una actuación cantando La Perla -canción que debería figurar ya como himno oficial contra los machitos de medio pelo- que la sitúa varios pasos por encima de la mayoría de sus competidoras. Una española, catalana, flamenca y con duende, en lo más alto. Igualita que Miriam Nogueras, mira tú.

3- El pasado miércoles, en los premios anuales de El Confidencial (digital poco sospechoso de izquierdismo emboscado) apadrinados por Díaz Ayuso, el escritor David Uclés clavó en tres minutos y veintidós segundos y de manera correcta y educada qué se puede hacer para contrarrestar otros estilos de hacer política desde un atril. Ante Ayuso, citándola y buscándola pero sin faltar, habló de pisos, de universidades públicas y privadas, de sanidades varias. Ayuso oyó cómo un chaval de treinta y cinco años de Úbeda y con acento de campo (pero que ha vendido 300.000 ejemplares de su libro La península de las casa vacías) le dijera ante todos y todas, sin gritar ni ponerse chulo, que "la libertad sin empatía se convierte en egoísmo". No me lo mejores, pero iguálamelo…