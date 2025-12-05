Misión Génesis, la guerra de la Inteligencia Artificial.

El lunes 24 de noviembre el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que lanza la Misión Génesis. Seguro que no les sonará, pero según la misma orden es “comparable en urgencia y ambición al Proyecto Manhattan”, este fue el proyecto de guerra ordenado por Roosevelt para construir la bomba atómica antes que se adelantaran los alemanes. Es el proyecto que permitió a Estados Unidos ganar la II Guerra Mundial. La orden dice: “Estados Unidos está en una carrera por el dominio tecnológico global en el desarrollo de la inteligencia artificial” general (IA).

La guerra permite al gobierno medidas ejecutivas extraordinarias. Cuando los rusos lanzaron el Sputnik al espacio, Kennedy aprobó la Misión Apolo para avanzar a los Estados Unidos en los viajes espaciales. Ahora la guerra no es por la bomba atómica sino para ganar la carrera a China de la IA. Mientras Estados Unidos instaló unos 50.000 robots industriales en 2024, China llegó casi a 300.000 con su IA incorporada con los sistemas físicos que transforman la fabricación, la logística y la infraestructura, van mucho más allá. “Deep Seek”, la IA china, ha sido en IA el equivalente al Sputnik en la carrera espacial. La inteligencia artificial China parece demostrar que los sistemas abiertos superan a los sistemas cerrados y lo hizo partiendo de los modelos abiertos norteamericanos. Las restricciones a China paradójicamente ha hecho que sus científicos sean más creativos y superan a la IA norteamericana. Ha sido el detonante de la nueva carrera armamentística global, la de la IA.

La Misión Génesis establece una plataforma Federal de alianzas público-privadas con empresas como OpenAI, Google, Anthropic, Microsoft, Meta y Nvidia y ordena a las agencias compartir décadas de datos científicos financiados por los contribuyentes. Con la Misión Génesis el gobierno USA construirá una plataforma centralizada de IA: elegirá a las empresas que se asociarán, proporcionará acceso a datos e infraestructuras federales y establecerá políticas claras de propiedad, licencia, protección de secretos comerciales y comercialización de la propiedad intelectual. Esta política se determinará una vez formadas las alianzas. Es una política industrial con una imagen de seguridad nacional. El Gobierno Trump redobla su poder, está eligiendo a los ganadores, socializando los costos y posicionándose para privatizar los beneficios con una retórica norteamericana de seguridad nacional. Es una estrategia que elude el control del Congreso, y bloquea la supervisión de los estados.

Misión Génesis, la guerra de la Inteligencia Artificial. / INFORMACIÓN

La economía norteamericana ha evitado la recesión que se esperaba por los aranceles, gracias a la gran inversión especulativa en la IA. Siete empresas tecnológicas estadounidenses dominan el mercado bursátil norteamericano y también el mundial. Su valor en bolsa se basa cada vez más en su apuesta por la I. A. la mayoría de las inversiones se realizan en los gigantescos centros de datos. Por ejemplo, el fabricante de chips Nvidia superó los cinco billones de dólares en valor bursátil. Las Magnificent 7 -las del índice Mag7 de Bloomberg- obtienen sus milmillonarios beneficios de productos que no están fundamentalmente relacionados con la IA.

Las inversiones en IA en algunos casos no tienen todavía beneficios, es una auténtica burbuja especulativa, incluso con inversiones apalancadas, pensando en los beneficios dentro de diez o quince años. Es una burbuja especulativa similar a la de las punto.com las que dieron lugar a la crisis financiera del 2008. Las grandes empresas tecnológicas están gastando miles de millones en IA y están asumiendo una deuda enorme, pero no se traduce en un optimismo económico generalizado entre los estadounidenses. Es difícil que la Reserva Federal pueda rescatar ese boom de inversiones en IA que se encuentra en una burbuja especulativa, y al igual que las tecnológicas en su día están muy influidas por los tipos de interés a corto plazo, de la Reserva Federal

La Misión Génesis probablemente sea la única forma de competir con la IA China, y de paso superar la burbuja. Lanzada por Trump tratará de mancomunar los costes de las inversiones en IA y que los financien los contribuyentes mientras que la comercialización y los beneficios entre aquellas empresas seleccionadas por él, entre las siete magníficas, se definirán posteriormente. La Unión Europea o algunos de sus miembros colaboraron en el desarrollo exitoso del Airbus, ahora están sumándose a la carrera espacial -en la ESA- pero habría que emprender una colaboración de, al menos algunos de sus países, en el desarrollo de la IA. Claro que en la Unión Europea una misión similar tendría que estar sometida a los controles parlamentarios. Afortunada y democráticamente.