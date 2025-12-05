La 2 ha abierto los fines de semana, tanto los sábados como los domingos, una ventana muy interesante hacia los asuntos relacionados con la crianza de los hijos. Se hace lo que se puede es un espacio presentado por Gemma Nierga que explora las múltiples vertientes de la paternidad y la maternidad en los tiempos que corren.

La presentadora dialoga de manera distendida con personajes conocidos por su profesión, a quienes el programa descubre en su faceta de padres y madres. En esta primera temporada esto son Lorena Castell, Melanie Olivares, Alba Carrillo, Alberto San Juan, Juanma Castaño, Elena Furiase, Anabel Alonso, Edu Soto, Tania Llasera, Jorge Garbajosa, Juan Gómez-Jurado, Julia Varela, Vanesa Lorenzo, El Langui, Pol Espargaró y Pedro García Aguado. Todos ellos comparten sus peripecias como padres y se sinceran relatando cómo logran criar y educar a sus retoños. También narran su experiencia como hijos, descubriendo aspectos desconocidos de su vida y de su aventura como madres y padres.

El programa, dirigido por Quique Quera, cuenta con la colaboración de voces expertas en la materia como el neuropsicólogo Álvaro Bilbao, la consultora de crianza Míriam Tirado, la psiquiatra María Velasco, el filósofo y pedagogo José Antonio Marina, el psicólogo Alberto Soler y la sexóloga Elena Crespi, entre otros. También cuenta con testimonios anónimos y con la opinión de los pequeños grandes protagonistas, las niñas y niños que aportan su visión sobre los ocho temas escogidos para esta primera temporada. Atención a las materias elegidas: los límites, el vínculo, los miedos, los roles, la comunicación entre padres e hijos, los hermanos, las pantallas y el bienestar emocional.

Los programas están muy bien editados, y la mejor parte se la llevan los propios niños. Da gusto ver las curiosidades que cuentan, sus anécdotas, sus apreciaciones sobre lo que ven en el hogar. Desde Juego de niños no se había visto algo parecido. Buena televisión de servicio público.