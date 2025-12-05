El PP debe exigir el acta a Mazón, expedientarlo y expulsarlo si no la entrega

Los mensajes de Whatsapp que la exconsellera de Emergencias de la Generalitat Salomé Pradas intercambió el día de la gran riada con el entonces president, Carlos Mazón, y su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, revelan que el mandatario tuvo datos suficientes de la magnitud de la tragedia que se estaba gestando y de sus primeras consecuencias y actuó de manera irresponsable, con una dejación de funciones injustificable en un servidor público. Mazón prefirió mantener su almuerzo en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana a pesar de que antes del mismo tenía información sobre la relevancia del episodio meteorológico que atravesaba la provincia de Valencia y sus primeras consecuencias.

Pradas le informa durante la mañana del 29 de octubre de 2024 de los primeros rescates e intervenciones. Le dice que está en contacto con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y que lo que más preocupa es la Ribera Alta, el barranco del Poyo y el río Magro. Le relata que acaba de decretar la alerta hidrológica (repetimos: alerta) en municipios de esa zona. Y Mazón contesta a las 13.36 horas con una palabra (“cojonudo”) y continúa con su agenda. “La cosa se complica en Utiel”, le escribe la consellera poco después (14.11), pero el president ya no contesta. Contacta entonces con el jefe de gabinete, quien le había dicho previamente que Mazón estaba “de actos” y no debía ser molestado, sino que tenía que dirigirse a él. Intercambian mensajes. “El río se está desbordando”, le dice ella, que poco después notifica que pasan a nivel 2 de emergencia y que se convoca el Cecopi. La situación sigue empeorando y Pradas avisa a las 16.28 horas de “un fallecido en Utiel”. Llama a Mazón un minuto después (16.29), sin éxito. Mazón sigue fuera de comunicación, pero Cuenca reenvía a las 16.43 a la titular de Emergencias un mensaje del “presi”. Dice: “Igual a las 19 hrs vamos a 112”. No sucede así. Mazón no aparece en el Cecopi hasta las 20.28 horas, casi cuatro horas después del mensaje, aunque todo ha seguido empeorando en ese tiempo, tal como Pradas va relatando al jefe de gabinete. Incluso le comunica la intención de enviar un mensaje masivo a la provincia instando a la población a permanecer en sus casas. “Salo, de confinar nada”, responde Cuenca.

Ya son conocidas las consecuencias de aquel día y aquella gestión. Ahora, la realidad que emana de los mensajes desvelados es no solo estremecedora. Es esclarecedora también de la actuación de Mazón y su equipo de confianza aquel día y en todo el año posterior. Porque la teoría del apagón informativo enarbolada durante meses queda más que cuestionada. Además, Mazón sostuvo en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados que no tuvo conocimiento de víctimas mortales hasta las 5 de la madrugada del día siguiente. Los wasaps demuestran que no es así.

Carlos Mazón ya no es jefe del Consell. Renunció el día 3 de noviembre (“Ya no puedo más”, dijo). El relevo en la presidencia ya se ha hecho efectivo, pero Mazón ha mantenido el escaño en las Corts e incluso ha visto cómo el mismo día que cesaba en sus funciones en el Palau obtenía un complemento salarial de casi 9.000 euros anuales y se activaba su oficina de expresidente en un caro edificio de Alicante. Esa situación es insostenible desde unos estándares mínimos de calidad democrática a la vista de lo revelado por los mensajes de Pradas. Mazón debe entregar el acta de diputado lo antes posible, porque no se puede degradar más la representación parlamentaria. Y si no lo hace, la responsabilidad pasará a ser de su partido, el PP, que no puede retirarle el acta, pero sí puede exigírsela, expedientarlo y expulsarlo de la formación. Hay que tener en cuenta que, a fecha de hoy, Mazón sigue siendo el presidente del partido, algo absolutamente injustificable. No caben más dilaciones para actuar.