47 años del gran pacto de la Constitución

47 años de nuestra Constitución Española se cumplieron el pasado mes de Octubre cuando fue aprobada por las Cortes Generales en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978. Y 47 años se cumplen hoy desde que se aprobó el Referéndum del 6 de diciembre que aprobada el texto. Por ello, nos encontramos a falta ya de tres años para los 50 años de "edad constitucional" que se cumplirán el 31 de Octubre de 2028.

La Constitución Española fue aprobada el 31 de octubre de 1978 y entró en vigor el 29 de diciembre de 1978, y para los que ya superamos los 65 años y que votamos la Constitución es buen momento para echar la vista atrás y recordar ese día en el que el país acudió a votar la Carta Magna y abrir un nuevo periodo en donde emergió la excelsa figura de Adolfo Suárez como gran responsable del paso dado en el país en favor de aprobar un documento que ha pervivido gracias el extraordinario consenso para su aprobación y el extraordinario elenco de grandes juristas seleccionados para redactar una Constitución que ha pervivido casi ya 50 años con vaivenes de todo tipo, pero que con gran elegancia, prestancia y fortaleza ha superado todos los inconvenientes gracias a la mano maestra de unos autores que consiguieron redactar nuestros principios constitucionales que, posteriormente, han sido desarrollados por el Parlamento.

Es cierto que 47 años son muchos ya. Pero la vigencia de la Carta Magna y la templanza de su redacción deben conllevar el agradecimiento de toda la sociedad a quienes en aquel momento consensuaron un cambio en el país bajo la figura de un Adolfo Suárez que capitaneó con mano firme y la seguridad que siempre transmitía en la toma de sus decisiones que llevaron al país a una democracia que nos ha llevado hasta nuestros días. Poco se ha agradecido, además, a este ilustre jurista y político el gran esfuerzo que hizo en su momento, y a todos los que asumieron puestos de responsabilidad en el Parlamento y en los departamentos ministeriales que fueron labrando el gran y difícil momento que se afrontó en el año 1978.

DIRECTO | Ayuso preside el acto del día de la constitución española / PI STUDIO

Escribir en la Carta Magna que España se iba a constituir en un "Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político", tal y como proclama el artículo primero de la Constitución (Art. 1.1) no era tarea fácil. Y tal y como se relata en una serie de televisión que recuerda aquellos años no era tarea fácil asumir un cambio político. Pero nuestros responsables públicos, auspiciados por la extraordinaria figura de Suárez, asumieron un rol de cambio hacia una España que estaba por venir.

Hay que recordar que en un principio se pensó encargar la redacción del Anteproyecto de la Carta Magna a un grupo de expertos nombrados por el Gobierno, pero a fin de abrir la redacción de la Constitución a todas las sensibilidades finalmente se encargó la redacción de la ponencia del anteproyecto a siete miembros nombrados por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados, que fue la que elaboró el anteproyecto de Constitución. Se comenzaron los trabajos el 22 de agosto a puerta cerrada y en diciembre finalizaron los trabajos, abriéndose entonces el periodo de presentación de enmiendas en donde se presentaron más de tres mil. En mayo de 1978 comenzó el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas y en julio de ese año se debatió en el pleno del Congreso de los Diputados y pasó al Senado para su aprobación, concluyendo el proceso final el 31 de Octubre de 1978.

Fueron muchos los temas que se consiguieron consensuar, pero no sin muchísimas dificultades, al suponer un gran cambio en el país, tales como la abolición de la pena de muerte, el divorcio, las comunidades autónomas y el concepto de "nacionalidades" sin que ello afectara al concepto de la nación española y la unidad territorial, la libertad de enseñanza, los poderes y facultades de la Corona, la función del Senado, el aborto, y muchas cuestiones respecto a las que los redactores de la ponencia final tuvieron que poner todas sus virtudes negociadoras para sacar adelante un texto que, tras pasar por las Cámaras, fue aprobado finalmente el 31 de octubre de 1978, por lo que 47 años después debemos reconocer el gran valor de ese trabajo que hace ya muchos años hicieron los responsables públicos para aunar consenso respecto de materias sobre las que nunca se había hablado y que afloraron para conseguir pactos con los que avanzar en la estructura del país abierto a todas las sensibilidades, opiniones y formas de ver distintos temas. Poco se les ha agradecido a aquellos responsables por aquél esfuerzo y poco se les ha reconocido su gran preparación y formación jurídica y también humana.