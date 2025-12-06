Opinión | Tribuna
Defensar la Constitució és complir-la
Cinquanta anys de Constitució democràtica són, per a qualsevol dona que es dedica a la política, un motiu legítim d’orgull. Venim d’una història de cops i censura, i hui debatem en parlaments elegits, amb llibertats que les nostres àvies no van poder imaginar. Però precisament perquè valoro la Constitució, no puc mirar cap a una altra banda quan la realitat diària del País Valencià desmenteix massa de les seves promeses.
Aquesta setmana s’omplirà de fastos i apel·lacions al "marc de convivència". Mentrestant, informes internacionals i entitats socials porten anys advertint que la distància entre el paper i la vida de la gent no deixa de créixer. L’article 1 defineix Espanya com un Estat social i democràtic de Dret, i el 9.2 obliga els poders públics a remoure allò que impedeix que la igualtat siga real i efectiva.
Tanmateix, la realitat ens mostra que sobren obstacles estructurals perpetuats en el temps que impedeixen transcórrer cap a una igualtat efectiva. Afecten la nostra salut. Al nostre mode de vida. A la nostra dignitat com a poble. A la filosofia del que ha de ser un estat i una administració democràtica. I cal preguntar-se si a l’Estat Autonòmic que vivim, el nostre actual govern autonòmic fa per retirar estos obstacles o per reforçar-los.
L’article 43 reconeix el dret a la protecció de la salut i obliga a organitzar una sanitat pública forta. Tot i això, els qui treballen als centres de salut i als hospitals ens alerten de llistes d’espera que s’allarguen i plantilles tensionades. Quan el discurs oficial presumeix de "baixar impostos" mentre la gent espera mesos per a una operació o no aconsegueix cita amb la seva metgessa de família, s’està buidant de contingut un dret que la Constitució situa al cor de l’Estat social.
L’actual Consell de PP sostingut per Vox es rellepa cada vegada que presumeix de baixar impostos a les grans fortunes. Deixen sense sentit l’article 31.1: "tots contribuiran al sosteniment de les despeses públiques d’acord amb la seva capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just, inspirat en els principis d’igualtat i progressivitat". La política fiscal valenciana va just en la direcció contrària: s’han retallat impostos als qui més tenen —patrimonis elevats, grans herències— mentre es manté infradotat l’escut social que hauria de protegir els qui menys tenen. Sota l’eslògan de la "llibertat fiscal" es consolida un model en el qual els qui viuen de la seua nòmina i del lloguer pagat a final de mes suporten el pes de l’Estat social, i els qui concentren la riquesa reben les majors rebaixes. En una comunitat, a més, crònicament infrafinançada, això no és neutral: és una forma de renunciar a la igualtat material que proclama el conjunt del text constitucional.
Una cosa semblant passa amb l’article 47, que proclama el dret a un habitatge digne i ordena impedir l’especulació. Els preus i els lloguers obliguen a destinar percentatges desorbitats del salari al sostre o a compartir pis de per vida. La Generalitat del PP i Vox ha optat per posar-se del costat dels grans interessos immobiliaris i renunciar a usar amb valentia les eines legals disponibles per abaratir l’habitatge i ampliar el parc públic. Així, el dret a l’habitatge es converteix, per a massa gent, en una promesa buida.
La Generalitat falla fins i tot en protegir el propi. Tampoc l’article 3.3, que obliga a protegir la riquesa de les nostres llengües, surt indemne. L’ofensiva contra el valencià a l’escola i a l’espai públic —presentada com a defensa de la "llibertat d’elecció de llengua"— debilita la llibertat real d’usar la nostra llengua en igualtat i envia el missatge que el valencià és un problema, no una riquesa compartida. Quan s’arracona una llengua pròpia, no s’amplien drets: s’empobreix la democràcia.
Davant d’aquest panorama, la ultradreta intenta dinamitar els consensos democràtics que ens van portar fins aquí, i els qui s’autoproclamen "constitucionalistes" s’aferren al text només quan serveix per frenar qualsevol canvi. Ni uns ni altres semblen disposats a assumir l’evident: que la millor manera de defensar la Constitució és complir-la sencera i actualitzar-la quan la realitat social la desborda.
Per això, com a dona i com a representant pública valenciana, reivindico acostar-nos al 6 de desembre no des del fetitxisme del passat, sinó des d’un compromís actiu amb el futur: reforçar la sanitat pública, desplegar una política d’habitatge valent, construir un sistema fiscal progressiu i suficient, garantir un finançament just... I, alhora, obrir sense por el debat sobre com renovar la Constitució per blindar drets que avui són centrals i són qüestionats cada dia; a més de per abordar noves realitats que afecten les nostres vides i que el text del 78 ni tan sols va poder imaginar: l’accés a l’avortament, la protecció enfront del canvi climàtic, la transparència i el bon govern...
Cinquanta anys de Constitució democràtica són un assoliment que hem de celebrar, però el millor homenatge no serà el discurs institucional ni la fotografia oficial, sinó la decisió de fer que cada article es note en la vida diària: en la factura del lloguer, en el temps d’espera al centre de salut, en la llengua en què eduquem les nostres filles o en la dignitat dels qui menys tenen. D’això va, o n’hauria d’anar, la nostra lleialtat constitucional.
