El peso de la tradición

Hay algunos productos que tienen alma. Mientras que la mayoría de lo que compramos entra en la categoría de usar y tirar, algunas veces adquirimos objetos que son algo más que trastos prescindibles. Es ese punto más que aporta la historia, la tradición. Ahora la EUIPO ha lanzado una convocatoria para llevar al ámbito de las Indicaciones Geográficas Protegidas a los productos industriales o artesanos. Bien por ellos.

Hasta ahora, que se sepa, han anunciado sus deseos de conseguir ese sello de calidad y presentarán su solicitud: Mármoles de Alicante, Muñecas de Onil y Alfombras de Crevillent. Hay otros sectores que es muy posible que entren en la lista más pronto o más tarde, porque existen muchos productos de nuestra tierra ligados a un nombre geográfico. Probablemente una de las provincias españolas que más tienen.

Por supuesto que el fin último de este registro o sello europeo es mejorar la competitividad, pero también salvaguardar la imagen de la Unión Europea y defender su soberanía industrial. En este mundo global hay pocas cosas que importen más que el prestigio o la imagen y estamparlos en productos europeos alimenta los deseos de un comprador responsable que, a fin de cuentas, es el que adquiere productos un poco más caros, pero que llevan detrás muchos intangibles que revalorizan el objeto. Del mismo modo se permite verificar la trazabilidad, con lo que se persigue a la multitud de falsificadores e imitadores en el ámbito mundial, algo que beneficia a los productores, pero también a los consumidores.

Una fábrica de muñecas de Onil. / Juani Ruz

Las magnitudes son importantes. Se supone que las ventas de estos productos con IGP estarían en torno a los 75.000 millones de euros, un 15 por ciento de todas las exportaciones de la Unión Europea. Este mes escaso que falta hasta el fin de año esperan en la EUIPO recibir diez solicitudes, pero en 2026 el cálculo previsto es gestionar noventa más. Cien productos amparados en toda Europa por este sello, que tan buen resultado ha dado a los fabricantes agroalimentarios alicantinos, como el turrón de Xixona o la granada de Elche.

De alguna manera la innovación se quiere llevar de la mano de la tradición y de la historia. Aquí cuenta una versión beneficiosa del relato y de la narrativa: comercializas las muñecas que se hacen ahora contando la historia de las que se hicieron a principios del siglo XX y ligándolo a una zona como Onil, por citar un ejemplo, cuando la deslocalización mató hace dos décadas a muchas industrias del entorno. Lo mismo con las alfombras o el mármol provincial. Como en muchas otras cosas los italianos, los amos del relato, nos llevan ventaja, pero no es insalvable.

Una de las ventajas de este procedimiento es que la IGP industrial o artesana permite desarrollar experiencias paralelas, como el turismo industrial. Hace muchos años tuve el placer de visitar la fábrica cerrada desde hacía una década de Juguetes Paya en Ibi, todavía con moldes y piezas troqueladas por los suelos, y fue un maravilloso paseo por la historia. Es verdad que soy un fanático de la arqueología industrial, pero en un mundo acostumbrado a volar para comer en un dos estrellas Michelin, estoy seguro que hay mercado de gentes que querrían visitar las canteras de mármol del monte Coto en Pinoso o industrias antiguas de alfombras y, desde luego, fábricas maravillosas como existen por toda la provincia, medio derruidas y necesitadas de cariño para volver a la vida a contar su pasado.

Una fábrica de alfombras de Crevillent / Matías Segarra

En un mundo global y uniformizado, es lo diferencial lo que puede salvarnos. La vieja Europa tiene que demostrar cintura y competir en la división que le corresponde con las armas que tiene. Si no, nos convertiremos en un parque temático de castillos y monumentos o un refugio al sol para ancianos.

El turismo de experiencias más pronto o más tarde complementará a los destinos masivos y pasivos, y en la provincia hay suficientes alicientes para apostar por ello. Y de paso si así se venden más alfombras de Crevillente en Dubai o mármol de Alicante para rascacielos de Singapur o muñecas de Onil que acompañen a niñas noruegas, mejor.