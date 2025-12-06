De políticos e iniciativas.

─ Estamos asistiendo, nuevamente, a un espectáculo lamentable en España.

─ ¿A qué te refieres, JC?

─ Al show que nos están ofreciendo los políticos españoles. Han ingresado en prisión los señores Ávalos y García y previamente han dejado un rosario de prendas que se van desgranando poco a poco, insinuando complicidad en la más alta magistratura del gobierno.

─ ¿Insinuando? A estas alturas a estos señores solo les sirve la acusación formal, con pruebas irrefutables.

─ Ciertamente. Pero ellos prefieren jugar a asomar la patita y ver la respuesta de quién fue su jefe.

─ Lo cierto es que el nivel de políticos españoles es lamentable. A todas las instancias posibles. Y no hay partido que se salve, véase los casos de financiación irregular del PP, la historia de Jordi Pujol, los asuntos de los vascos, los procesos en los que están inmersos los señores de Podemos…

─ El problema, es que la política en España está completamente desprestigiada, y solo acceden a ella mediocres, arrivistas y personas que no tienen competencia ni experiencias previas. El retrato robot es un Mazón: aquel que entra en el partido con 16 o 17 años y escala rápidamente posiciones, es colocado en el escalafón y accede a los puestos públicos, sin ninguna experiencia previa. Eso quizá justifique el desprestigio de la política y el desprecio que sienten los españoles hacia sus dirigentes.

─ Y estos dan argumentos día tras día para dudar no ya de ellos, sino del mismo sistema.

─ No hay más que ver la conducta de Campechano…

─ ¿Qué puede hacer un ciudadano común y corriente para combatir esta lacra?

─ Seguramente es difícil. Pero ahora existen las redes sociales, una novedad en la comunicación interpersonal. Si los ciudadanos se vuelven activos, se comunican y transmiten iniciativas positivas, probablemente los políticos acabarán haciéndoles caso.

─ ¿Por ejemplo?

─ Propongamos la iniciativa para eliminar los asesores. Pedro Sánchez tiene alrededor de 2.000. En comunidades autónomas, gobierno central, ayuntamientos, diputaciones… Se cuentan por miles los colocados a dedo con más de dudosa cualificación. Una iniciativa popular para erradicarlos sería muy bien recibida por la ciudadanía. No tanto por los políticos, porque esta es una fuente de colocación para los partidos, pero al final quien paga esa fiesta son los propios contribuyentes.

─ Otra iniciativa sería la de eliminar los coches oficiales, dejando uno para el alcalde, otro para el presidente de la autonomía y tres o cuatro para el gobierno central. El que quiera ir a un sitio que pase al interventor el ticket de taxi. No puede ser que España sea el país con más coches oficiales del mundo.

─ Me va gustando esto. Una tercera opción podría ser la de reducir el número de políticos, mejorando la remuneración de los verdaderamente preparados. No es lógico que el presidente del gobierno cobre 80.000 € al año cuando cualquier empresa lo triplica en sus CEO.

─ Cierto, pero si tiene 2.000 asesores… A los españoles esa figura les cuesta muchísimo dinero al año. Debería haber menos políticos pero mejor pagados.

─ Entonces, ¿tú recomiendas acciones populares divulgadas a través de las redes sociales?

─ Se me ocurren iniciativas para eliminar los aforamientos, reducir las pensiones a políticos cesantes, diezmar los liberados sindicales, eliminar subvenciones a partidos y sindicatos…

─ En España se puede promover iniciativas legislativas populares con 500.000 firmas. ¿Acaso no habrá medio millón de españoles dispuestos a firmar por estas reformas?

─ No veo otra opción. Porque si los españoles han de esperar a que sus políticos tomen la iniciativa, lo mejor es que se sienten porque van a cansarse. Realmente van a cansarse.

N. del A.: Hola, soy Dios es un diálogo entre el Padre (Pa), el Dios del Antiguo Testamento: clásico, un punto colérico y vengativo; y JC, el protagonista del Nuevo Testamento: más moderno, tolerante y con un enfoque de la realidad más avanzado. Juntos analizan las situaciones en la Tierra y en especial las de su país favorito: España