Eva Calleja Risueño

Que viva la Pepa

El Gobierno propone blindar el derecho al aborto en la Constitución / Europa Press

No es que me haya puesto romántica, no es eso, más bien realista, pero en el 6 de diciembre, con todos los actos que giran en torno a la celebración de nuestra Carta Magna, inevitablemente me llegan flashes de luchas, de censuras, de clandestinidad, de ganas de democracia y derechos, me llegan ecos de gentes en calles, pancartas, iglesias, barrios, vecinos y vecinas dando el paso para salir del blanco y negro y despertar al tecnicolor…y aquí estamos, en pleno 2025, a un paso de entrar al 2026 coexistiendo con reivindicaciones y amenazas que a estas alturas podríamos haber dado por superadas, que habitaríamos en un mundo mejor.

Sin embargo, día a día, vemos en cualquier lugar, en cualquier informativo, cómo la amenaza sigue viva y se reinventa, a través de redes y recuperando estandartes vintage, cómo se hace necesario continuar saliendo a la calle para reivindicar la igualdad real entre mujeres y hombres, cómo el derecho al aborto libre, seguro y gratuito precisa de una exigencia y refuerzo continuo, en definitiva, cómo por el exaltado sector derechoso se niega la violencia ejercida contra las mujeres y se polariza socialmente, tamizando la reivindicación, destilando en alambique las peores esencias para instrumentalizarlas y vender, lo que simplemente son derechos de ciudadanía y convivencia, como salvajes ataques a los hombres.

También veo a jóvenes y no tan jóvenes intentando encontrar techo, vivienda y que en esta aventura de la emancipación no les vaya el sueldo prácticamente íntegro e incluso la salud. Misión imposible. La vivienda se ha convertido en un bien preciado para rentistas e inversores y un derecho difícil de ejercer para muchas personas, todavía más en comarcas como las nuestras en las que el turismo depredador y la ausencia de medidas y normativas eficaces, más acusada en gobiernos locales y autonómicos, impiden atajar el problema y fomentan la escalada que parece no tener tope. Un turismo que no alimenta a Alacant, sino que vive de Alacant, un sector en el que destaca la precariedad de las condiciones de trabajo, incluidos los rangos salariales más bajos y que también aloja empleo sumergido en sus distintas versiones.

Un largo etcétera nos acompaña: el ataque sistemático a nuestro servicios públicos, la puesta en cuestión continua de la población migrante, la crisis climática, el cuestionamiento de las políticas de protección social, el menyspreu per la nostra llengua e identitat, el posicionamiento frente a las guerras… y la justicia y los justos en tela de juicio.

Y bien, nuestra Constitución Española, ¿qué puede hacer hoy por nosotras? Pues, entre otras claves y atendiendo a que toda norma necesita ser actualizada y nuestra Constitución no lo es menos, derechos como el aborto deberían blindarse en nuestro texto constitucional, así como revestir de mayor enjundia el derecho a una vivienda digna, superando lo meramente enunciativo; así como la revisión del artículo 3 de la CE que debiera ser objeto de especial respeto y protección para con la nostra llengua; la reforma debería incorporar o reforzar el carácter social de la Constitución, abordando cuestiones clave para la clase trabajadora y los derechos sociales. En fin, que nos queda mucho por caminar y seguir organizadas en la brecha. Que viva la Pepa.

