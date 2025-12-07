"Se denominará Cooperativa Eléctrica de Callosa de Segura"

Así figura en el artículo primero de los Estatutos de la Cooperativa Eléctrica de Callosa de Segura, impresos en enero de 1929 por la Tipografía alicantina Gutenberg, y distribuidos entre los socios propietarios junto con los recibos y títulos que así lo acreditaban. Al desconocerse la fecha exacta de la creación de la Cooperativa, siempre, al amparo de este reglamento, se ha fijado 1929 como año de su puesta en marcha.

Nuestra Cooperativa -hoy Eléctrica de Callosa de Segura, Cooperativa Valenciana, según la Ley 11/1985, de 25 de octubre, de la Generalitat Valenciana sobre Cooperativas- forma parte actualmente de la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Comunidad Valenciana. En su página web señala sobre sus inicios que «fue en el año 1929 cuando un grupo de emprendedores callosinos decidió crear una Cooperativa de Consumidores y Usuarios con dos objetivos: adquirir la energía eléctrica más barata y dotar de electricidad a las zonas de Callosa que carecían de ella. Se suscribieron participaciones sociales por valor de 25 pesetas cada una; se construyó un transformador y una línea de alta tensión desde Elche hasta Callosa; así fue como la Cooperativa Eléctrica empezó a distribuir energía a sus socios». Unas palabras que resumen perfectamente lo recogido en los Estatutos, con un capital social inicial de 6.000 pesetas y participaciones sociales de 25 pesetas cada una.

Sin embargo, la semilla de la Cooperativa -y de la distribuidora del grupo que hoy cuenta con más de 6.500 puntos de suministro entre socios y abonados- había sido plantada meses antes. Así lo demuestra un documento perteneciente al archivo de don Antonio José Navarro Hernández, fechado el 20 de noviembre de 1928. Se trata de un recibo de 2,50 pesetas, correspondiente al 10 % de las 25 pesetas de una participación de la Cooperativa Eléctrica, sellado por la Banca Salinas y firmado por don Tomás Salinas Roselló. Este importante hallazgo, publicado en el Libro de Oro del Centenario del Título de Ciudad a Callosa de Segura, ofrece la pista para situar la puesta en marcha de la Cooperativa en el segundo semestre de 1928.

Noticia fundación Cooperativa Eléctrica. Semanario Regeración del 17 de noviembre de 1928. / Archivo Municipal de Crevillent

Al no poder consultarse el primer libro de actas de la Cooperativa -donde sin duda aparecería el acta fundacional-, la hemeroteca histórica de la época se convierte en una fuente esencial. En ella encontramos valiosas crónicas que confirman la constitución, ya planteada por sus promotores como una necesidad, en la primera quincena de noviembre de 1928. El semanario alicantino Regeneración, con amplia distribución en Crevillent, recogía el 17 de noviembre de 1928 una crónica titulada «Nueva Cooperativa Eléctrica», en la que informaba de la fundación en Callosa de Segura de una cooperativa de consumidores de fluido eléctrico. El semanario celebraba su creación y animaba a la ciudadanía a participar en esta forma de cooperativismo, afirmando que «ello es signo de progreso, de cultura y de amor al prójimo». El mismo medio, el 1 de diciembre de 1928, subrayaba el avance que suponía para la ciudad, afirmando que «Callosa nos da en este momento un alto ejemplo» con la puesta en marcha de la cooperativa.

Este medio recogía con minuciosidad la actividad económica y social de la Cooperativa Crevillentina, fundada en 1925, y su influencia en otras surgidas en la zona, como la de Catral (1927) o la de Albatera (1929). La cooperativa callosina, como las citadas, impulsó la llegada de una línea de alta tensión desde Elche, contando para ello con don Adolfo Wandosell Calvache, Marqués de Arneva, empresario dedicado a la generación de energía eléctrica en Orihuela y fundador, junto a sus hermanos, de «Eléctrica Wandosell», que con el tiempo pasaría, tras varios cambios, a integrarse en Hidroeléctrica Española, hoy Iberdrola.

Estatutos Cooperativa Eléctrica de Callosa de Segura 1929. / Archivo Miguel Martínez

El señor Wandosell se reunió con la directiva de la Cooperativa el 8 de agosto de 1929, acompañado del técnico don Fernando Domeri, para tratar sobre la ejecución de esta línea, estableciendo los capítulos necesarios para su construcción. Según consta en el Archivo de la Diputación Provincial de Alicante, el 22 de junio de 1929, a petición del Marqués de Arneva, el Ingeniero Jefe del Gobierno Civil de Alicante trasladó a la Diputación el proyecto de construcción de la línea que debía atravesar, desde Elche, los términos de San Felipe Neri y Catral hasta Callosa de Segura, para su estudio por la posible afectación a caminos dependientes de la institución provincial.

Los primeros meses desde la constitución de esta entidad, tan arraigada en la localidad, estuvieron dedicados a la puesta en marcha tanto de la sociedad como de la línea de alta tensión y su distribución entre los asociados. Encabezó este grupo de emprendedores callosinos, vinculados al comercio y la industria, el industrial don Tomás Salinas Roselló, propietario de la Banca Salinas, quien presidió la comisión organizadora, integrada además por los señores: don Abelardo Rives Salinas, don Diego Pina Ramos, don José María Cecilia Serna, don Antonio Gómez Guillén, don Matías Porta Cánovas, don Antonio García Martínez, don José Galiana Manresa, don Carlos Franco Belda, don Eduardo García García, don José María Salinas Paredes, don Carlos Galiana Manresa, don Gaspar Samper Estañ, don Victoriano Pineda Mula y don Manuel Pineda Mula. Así figura en los Estatutos presentados en el Gobierno Civil de Alicante el 4 de febrero de 1929, conforme a la Ley de Asociaciones.

La hemeroteca confirma este proceso: el diario El Día de Alicante, el 28 de enero de 1929, recogía la crónica de Salinas Paredes, comisionado de la entidad eléctrica, informando de la visita de don Daniel Vañó, representante de la casa «Vañó y Cremades» de Alicante, encargada de la instalación de la red de baja tensión, quien acudió a conocer el estado de la puesta en marcha de «La Cooperativa Eléctrica».

Los Estatutos indicaban como sede provisional el número 4 de la calle Alfonso XIII -actual Paseo de la Estación-, aunque las primeras reuniones se celebraron en el local de la federación patronal denominada Fomento Industrial, integrada por los patronos del cáñamo y fundada el 18 de marzo de 1918, con sede en la calle Mayor. El 10 de julio de 1929, la directiva se planteó la compra de una casa para instalar un transformador y, en la reunión del 6 de septiembre, se facultó al presidente para gestionar la adquisición de una sede definitiva, estudiando un inmueble ofrecido en la calle Nueva, y en caso de no cumplir con las necesidades de la sociedad, adquirir otra. La sesión del 5 de junio de 1930 ya se celebró en los nuevos salones de la entidad.

Durante este primer año de vida, el trabajo se centró en la puesta en marcha del servicio eléctrico y en la organización administrativa. De las gestiones de legalización y asesoramiento se encargó don Baldomero Cerdá y Ricart, especialista en cooperativismo, a quien la Junta solicitó el 27 de agosto de 1930 la consulta sobre la aportación tributaria a la Administración.

Por último, cabe señalar que el impulsor de la Cooperativa, don Tomás Salinas Roselló, falleció el 28 de junio de 1932. Ese mismo día, en sesión celebrada tras conocerse la noticia, su hijo don Tomás Salinas Pastor asumió la presidencia. El acta correspondiente destaca que su padre «fue el iniciador de fomentar esta Cooperativa, a la que consagró todas sus energías y cuanto fue necesario hasta el último momento». Como reconocimiento, la Junta Extraordinaria acordó que una fotografía suya presidiera el Salón de la entidad.

No quisiera finalizar sin mostrar mi reconocimiento y gratitud a la Cooperativa Eléctrica por su constante renovación y la implicación en la sociedad callosina con una colaboración extraordinaria en proyectos culturales, sociales, deportivos y patrimoniales, promocionados por sus presidentes y, entre ellos don Antonio María Roca de Togores Martínez, presidente desde hace veinte años.