Desmemoria histórica

Los españoles que hemos estudiado, trabajado y vivido muchos años en el extranjero, conocemos el complejo de inferioridad y el menosprecio que el mundo anglosajón y europeo somete a la Historia de España. Los españoles, no es que seamos invisibles para ellos, es que además, tienen un relato generalizado de desprecio. Y muchos españoles de aquí han hecho suyo ese relato. Todo lo nuestro es inferior y todo lo anglosajón y europeo protestante es maravilloso y verdadero. Despreciamos a nuestros compatriotas hispanoamericanos por pura ignorancia y nos sorprendemos del apoyo de los jóvenes españoles a partidos políticos anticonstitucionales y pro-fascistas. Con lo fácil que es encontrar la causa, porque la tenemos delante de nuestras narices: los archivos están repletos de documentos históricos.

¿Qué Historia de España reciben nuestros jóvenes en la Escuela Pública? ¿En qué han estado pensando y trabajando todos nuestros intelectuales en estos últimos 50 años de democracia? No hay que ser muy inteligente para saber que si el sistema educativo público no enseña la Historia de España, otros grupos organizados enseñarán su Historia en beneficio propio. Por desgracia, esto no es una novedad, ni antes ni ahora.

Los poderes fácticos españoles siempre han acaparado el poder para gestionar la Hacienda del Estado en beneficio propio: Monarquía, Iglesia, Ejército, Poder Judicial, aristocracia, terratenientes, banqueros, conservadores, liberales,... Siempre haciendo coaliciones entre ellos y, siempre también, teniendo como cómplice alguna potencia extranjera con sus propios intereses. El poder se mantiene en el tiempo dictando la enseñanza oficial y la Historia en todos los niveles territoriales del Estado. Este panorama define la política española desde principios del siglo XVIII, precisamente con la llegada de los Borbones, y hasta la actualidad. Debemos conocer y comprender nuestra Historia llena de caciques, pucherazos, pronunciamientos militares, revoluciones, golpes de Estado, atentados, monarquías, repúblicas, dictaduras, democracia, Guerra Civil, Constituciones... para recuperar nuestra Memoria Histórica. Es hora de que el contenido de la Historia de España esté consensuado y blindado en la Constitución.

Sabemos mucho de los cinco siglos del Imperio Romano, sin embargo, de la hegemonía del Imperio Español de los siglos XVI, XVII y XVIII sabemos muy poco. Si no conocemos nuestra Historia, nunca comprenderemos el presente y menos podremos elegir el futuro. Recuperaremos la autoestima colectiva cuando los 600 millones de hispanos conozcamos la Historia del Imperio Español.

El Imperio Español no tuvo colonias. Ningún territorio era propiedad de España. A semejanza del Imperio Romano, todo el Imperio era España. Los súbditos de Castilla, Aragón, las Indias, Filipinas, etc. todos eran españoles con los mismos derechos y obligaciones. Con el desmoronamiento del Imperio, al territorio peninsular europeo se le colgó el sambenito de «España».

En realidad, con la caída del Imperio, España desapareció para siempre. La denominación «España» debió desaparecer, porque el peso de la Historia de los tres siglos del Imperio español es un rico Patrimonio Histórico de todos los españoles de aquella época, pero, también es herencia de todos los hispanos actuales. La península sólo era una porción muy pequeña de aquella España que nunca podrá recomponerse. Sin embargo, todos los Estados resultantes de aquella descomposición tenemos en común la misma cultura hispana. Por tanto, una unión política y económica es factible y deseable para escapar del vasallaje anglosajón y europeo.

Si los hispanos queremos competir en pie de igualdad en este mundo globalizado del siglo XXI es imprescindible conocer la verdadera Historia de la Hispanidad para recuperar nuestra autoestima. Para ello, debemos estudiarla, promocionarla y protegerla porque es patrimonio de los 600 millones de hispanos. Es importante conocer que la conquista de Las Indias la hicieron los indios, y la independencia de los virreinatos la hicieron los criollos, temerosos de perder el poder económico con la Constitución liberal de Cádiz de 1812. Anterior a la invasión napoleónica de la península, ningún territorio deseaba su independencia del Imperio.

Por desgracia, la Historia que conocemos del Imperio Español la escribieron franceses y anglosajones, precisamente los enemigos del Imperio. Y, por consiguiente, de los tres siglos de la supremacía española del comercio marítimo mundial, de la hegemonía mundial del real de a ocho de plata, del Sistema Político Virreinal, de las Leyes de Indias y de las aportaciones científicas e intelectuales de la Escuela de Salamanca, los hispanos no sabemos nada.

Anterior al Imperio Español, cada continente tenía su raza. Las civilizaciones y culturas eran impermeables, no se mezclaban. Sin embargo, la hispanidad perdurará para siempre porque es una cultura mestiza integradora irrepetible: la única civilización que nació de la unión y fusión de lo mejor de dos continentes, diferente a las demás civilizaciones y patrimonio de los 600 millones de hispanos.