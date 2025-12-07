Opinión
Como es sabido, Cataluña fue la cuna de las escuelas de formación específica en espectáculos musicales. De allí salió la cantera con los artistas más completos, que cantan, bailan e interpretan a la vez. No hablo solamente de grupos como Dagoll Dagom, que también, ya retirados del panorama teatral después de haber recorrido una larga singladura. Me refiero a las academias que abrieron algunos de estos profesionales y generaron recambios generacionales. Otro tanto podría decirse del mundo del doblaje, donde la escuela de Cataluña continúa mandando.
En este sentido Alicante, como tantos otros lugares, es periferia. Y ya sabemos cuánto cuesta que en la periferia se instauren grupos de resistencia. Por no tener, ni siquiera tenemos una Escuela Superior de Arte Dramático. En la de Murcia montaron musicales dignísimos.
De ahí mi sorpresa al comprobar cómo a finales de este año ha nacido en Alicante y para Alicante una asociación cultural, Aura, especializada en musicales, cuyos integrantes seguro que van a ofrecernos muy buenos ratos.
Los amantes de los musicales somos tan fieles como exigentes. En la puesta de largo del grupo, que tuvo lugar el 22 de noviembre en Las Cigarreras, todos brillaron muy alto. Dirigidos por Shlomo Rodríguez con una banda de seis músicos, los distintos solistas demostraron sus cualidades vocales y un gusto exquisito por defender cada uno de los temas elegidos.
Me emocioné en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando Fran Navarro cantó el tema «Ahí afuera» de «El jorobado de Notre Dame». Mientras la película se exhibió en el Ideal en 1996 asistí a verla todos los lunes que estuvo en cartel. A la sesión de las 10:30. Cuando la ciudad se disponía a dormir y la Avenida de la Constitución no era ni sombra de lo que es hoy. Entre otras cosas, los musicales ayudan a soñar con el pasado.
