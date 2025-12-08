Se buscan políticos de confianza.

Ha llegado a mis oídos un interesante plan o iniciativa ciudadana para generar la idea de que la solución a nuestros problemas requiere la existencia de políticos de confianza.

Por supuesto, es tan interesante y atractiva como bien intencionada. La cuestión es cómo llevarla a cabo en un sistema de partitocracia exacerbada.

Tengo para mí que como poco el 80 por ciento de los políticos en activo son gente honesta y “de confianza”, ¿por qué no lo demuestran siquiera en los casos más llamativos y delicados que se plantean? Sencillamente, porque no tienen ni voz ni voto.

No en vano sostengo que nos sobran políticos y asesores por todos los lados pues si no tienen más voz ni voto que el que les imponen, en la realidad más que personas de confianza son pobres personas o gente de confianza del líder. Y yo creo que no hace falta tanta gente de confianza de alguien pues, si son tantos, no pueden ser de confianza siquiera del líder. A la vista está la realidad. La cantidad suele ser opuesta a la calidad

Digo que son pobres personas porque no es que no cobren, que eso sí, a nuestra costa. Es que han vendido su libertad de pensamiento, y hasta de conciencia, a cambio del salario público. Y eso es muy triste, no hay nadie en una democracia que no se permita decir lo que piensa y defender sus derechos, aunque no siempre las instancias pertinentes les den la razón.

Incluso en prisión se puede conservar la libertad de pensamiento y de conciencia, y en la pobreza, y en toda asociación lícita que no sea ni quiera convertirse en una secta. En la pobreza y en la peor de todas las pobrezas, la ausencia de salud. Hasta se ha llegado a defender la libertad a la hora de la propia muerte cuando las condiciones son insoportables.

Y, siendo así todo ello, yo me pregunto cómo es posible que quienes nos representan en todos los ámbitos renuncien a la más sagrada de las libertades. ¿De la política solo importa el sueldo? Pues sí, que son pobres si no saben ganarse la vida de otro modo más digno.

La política es el más digno de los trabajos, pues es un constante servicio a los demás y a la cosa pública, pero no parecen tener esa idea quienes buscan políticos de confianza. Estoy segura de que también otros millones de personas están muy desencantadas. La cuestión real es que cada uno de nuestros representantes en todos los ámbitos territoriales cuenta y repite el slogan que su partido ha hecho correr sin cambio alguno, literal, y con la pasión de quien ha meditado y decidido en el ámbito de una libertad que desconocen.

Ojalá todo quedara en quienes viven de la política bananera. Lamentablemente, en España se ha difundido y ahondado la polarización también en la ciudadanía. Aquel que se siente, siquiera simpatizante de un partido, aun cuando no viva de ello, habla con tal convicción y al tiempo con tanta ira contra el supuesto contrario (que siquiera sabe si lo es), que asusta. Se está muriendo el diálogo que caracterizó la transición. Pero ahora, además, también el dialogo pacífico entre la ciudadanía.

Creo sinceramente que nunca hemos caído tan bajo. Reprochamos a los jóvenes que se comuniquen solo por la pantallita, pero para los mayores cada vez nos es más difícil dialogar como lo hacíamos antes en el taxi, en el autobús o en la propia finca comunitaria.

¿Qué democracia es esta en la que los políticos nos han inoculado la ira y el odio hacia el que piensa distinto? Ya que los partidos no quieren, comencemos los ciudadanos por recuperar la confianza en el otro, por respetar la discrepancia y por razonar sin insultos ni ira, que esto ya lo hacen ellos.