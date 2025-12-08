«Sostenella y no enmendalla» es un dicho que proviene del castellano antiguo, cuya primera pista literaria aparece en Las mocedades del Cid, un texto de Guillén de Castro en el que se cuenta la historia del Conde Lozano, que prefirió batirse en duelo antes que reconocer un error.

Otra expresión castellana castiza con un sentido parecido es meter la pata, que se entiende como equivocarse, errar o confundirse, entre otros significados. Según he podido leer, la explicación más probable de esta última expresión -si bien hay alguna otra- la relaciona con el mundo de la caza, ya que en español llamamos pata a las extremidades de los animales; por eso, cuando un animal mete la pata en una trampa de un cazador, ha cometido un error, ha metido la pata.

El ser humano no es imperfecto, sino que vive constantemente en la imperfección, y ello le lleva a cometer constantemente errores de todo tipo. La imperfección y los errores nos acompañan constantemente en cada pasaje de nuestra vida, en mayor o menor medida, y obedecen a muy diversas causas, desde el estrés hasta la distracción o simplemente la falta de datos para adoptar una determinada decisión. ¿No les ha pasado algo tan tonto y simple como dejarse las llaves puestas en el coche o en la puerta de su casa? ¿O salir a la calle y tener que volver a casa porque has olvidado algo que deberías haberte llevado? Estoy seguro de que les ha sucedido a todos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / José Luis Roca

Sin embargo, los errores revisten mayor gravedad en el ámbito profesional, y por supuesto en la política, porque entonces los errores pueden dañar a otras personas. Una actuación negligente o poco diligente de un político puede perjudicar a los ciudadanos, y lo más grave es que los políticos no suelen reconocer sus errores. Fíjense en la actual situación del Gobierno de España con Pedro Sánchez, que no reconoce error alguno y para quien todas sus actuaciones son aciertos.

Pero, en realidad, todo esto viene a cuento porque en el último pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento de Elche, que reúne a nuestros representantes políticos para debatir sobre los asuntos de Elche el último lunes de cada mes, sucedió algo que me pareció absolutamente inédito.

En efecto, viendo el pleno, me llamó poderosamente la atención escuchar al primer mandatario municipal, al alcalde, Pablo Ruz, admitir un error públicamente. Sí, así fue, afirmó: «Admito mi error»; y lo reiteró en varias ocasiones.

Una actuación negligente o poco diligente de un político puede perjudicar a los ciudadanos

Pablo Ruz estaba refiriéndose al asunto -que ha traído cola- del nombre del pabellón deportivo que se inaugurará prontamente en el barrio de Carrús y junto al centro comercial de l’Aljub, y que finalmente acabará llevando los nombres de Sara Marín y María Díez, dos deportistas ilicitanas con discapacidad que han llevado a Elche a triunfar en muy diversas ocasiones, lo que las hace merecedoras de esta designación; y no llevará, en cambio, el nombre de la Reina Sofía, que era el que inicialmente había propuesto el alcalde.

Todo esto se produjo como consecuencia de un impulso ciudadano, que planteó el nombre de Sara Marín, y ante esta propuesta ciudadana, y por tratarse además de una instalación deportiva que nació desde su origen preparada para el deporte adaptado, el propio alcalde decidió cambiar con criterio el rumbo inicial, decisión esta que le honra, y que le lleva a acertar con la solución a la polémica que se había generado. Sin lugar a duda, gestos como éste engrandecen a cualquier gobernante: escuchar, reconocer el desacierto y rectificar en la dirección más adecuada.

En mi opinión, lo más relevante y lo que más llama la atención es la actuación del alcalde al reconocer su error. Pues todos ustedes coincidirán en que es prácticamente imposible escuchar a un político reconocer su propio error o rectificar una decisión equivocada, y Ruz lo ha hecho. Desde mi punto de vista, algo que debería ser normal en el comportamiento de los seres humanos en la práctica no lo es; pues lo más frecuente, tal vez por egoísmo, por arrogancia, por vergüenza o quizás por soberbia es tapar los errores o trasladar las culpas a los demás. Y esto sucede especialmente en el ámbito de la política: quienes se encuentran en una posición de poder tienen una sensación de infalibilidad que hace que les cueste mucho rectificar.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz. / Áxel Álvarez

Y, a la vez, si el político asume el error a veces se percibe como un síntoma de debilidad, cuando en realidad el sujeto que lo reconoce se engrandece y se humaniza.

Reconocer errores dignifica y honra a las personas, y, al contrario de lo que parece, cuando esto ocurre no se es peor, sino mejor, dado que con el gesto del reconocimiento del error surge con ello un valor de precio incalculable, que es la humildad, que cuesta tanto de encontrar como una aguja en un pajar.

En definitiva, los políticos, cuando meten la pata, deben saber también sacarla; el hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor, decía Confucio. Hasta pronto.