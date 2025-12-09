A diferencia de otros años, en la edición de los Premios Forqué de este año, la 31, hay partido. Son tantas las películas que merecerían premio que algunas de las más reputadas se han quedado fuera del cuadro de honor de las nominadas. Sería el caso de las muy elegantes La buena letra o Una quinta portuguesa.

Pero centrándonos en los cuatro largometrajes que optan al galardón principal hemos de reconocer la valía de las cuatro candidatas. Yo elegiría Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa. Aunque con mucho dolor de corazón de dejar fuera la estupenda Maspalomas, de Aitor Arregi y José Mari Goenaga.

Ahí también compite Sirat, de Oliver Laxe, que ya se ha colado entre las nominadas a los Globos de Oro como mejor película y que tiene todas las papeletas para encarar la recta final de los Oscar. Tampoco nos podemos olvidar de Sorda, una película sencilla, que no simple, que cautivó a todos los que tuvieron la deferencia de verla. En los Premios Forqué no hay categoría a la mejor ópera prima, y ahí también tendríamos bastantes títulos donde elegir. Por el contrario, estos premios que se entregarán el próximo sábado 13 de diciembre, sí se han abierto al mundo de la televisión. Dada la inflación de series era complicado elegir las mejores del año entre tanto material. Finalmente, las candidatas son Anatomía de un instante, de Alberto Rodríguez; Animal, de Víctor García León; Poquita fe, de Pepón Montero y Juan Maidagán y Pubertad, de Leticia Dolera. También había más opciones para nominar. Javier Cámara opta al mejor actor por Yakarta y Carolina Yuste a mejor actriz por La canción. Ha sido un año espléndido en el audiovisual español y con los Forqué se inicia la temporada de premios.