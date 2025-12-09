La newsletter de Albert Sáez: ¿Cómo responder a los planes de Trump para Europa?

Seguimos distraídos. Ahora con Paco Salazar . Y la prensa amiga da crédito a que el subordinado era el encubridor. En todo caso sería el cómplice. Pero, mientras, en el mundo pasan cosas trascendentes. Mucho. Como decía en X el científico Pep Martorell, desde el viernes en Europa no se debería hablar de otra cosa que de la nueva estrategia de seguridad nacional que ha aprobado la administración Trump. Irene Benedicto ha hecho un primer resumen del documento . Y la conclusión es que las delirantes ocurrencias que se forjaron en el Tea Party y se han hecho mayoritarias con el movimiento MAGA, ahora son la doctrina oficial de los departamentos de Estado y de Defensa. En una frase: los aliados de la OTAN pueden a medio plazo dejar de serlo porque la inmigración los convertirá en paises no europeos. No se puede concentrar más ignorancia en una sola frase. Primero, por no entender lo que está sucediendo en la actual Unión Europea y, segundo, por ignorar la propia historia norteamericana cuando la inmigración hizo que aquel país dejara de ser británico y francés.

No es extraño que el vendaval de Trump haya querido llevarse por delante el legado de Winston Churchill que durante más de una década luchó desde la oposición con uñas y dientes con el apaciguamiento de los gobiernos británicos, igual que los franceses, los rusos y los estadounidenses, con el nazismo. Europa, como escribía esta semana Gemma Martínez, debe aprovechar la agresión de Trump para hacerse más fuerte que nunca, como último bastión de la democracia liberal. Con Trump y con sus delegados en Europa, empezando por Santiago Abascal, no hay "apaciguamiento" posible. Hay que poner pie en pared y defender lo que Tony Judt llamó el modelo social europeo a capa y espada, empezando por hacerlo con las nuevas generaciones que solo se fijan, gracias en parte a los medios de comunicación y no solo a las redes, en las externalidades negativas.