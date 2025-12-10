Viendo de nuevo la participación de la cantante Netta, ganadora del Festival de Eurovisión de 2018, es evidente que nos encontramos ante una persona estupenda, luchadora y optimista como pocas, capaz de interpretar un tema con pegada fuerte y alegría contagiosa. Pero representaba a Israel, motivo por el cual habríamos dejado de verla si hubiera concursado este año.

Posicionarse en torno a esta cuestión es complicado. Si Eurovisión es una fiesta musical, habría que apartar la política de una vez por todas del certamen. Y el caso es que llegado el momento de la celebración se ha conseguido. Basta ver los prolegómenos de la fiesta en los días previos al certamen para comprobar que todos los invitados, junto al público desplazado al evento, viven esos días como un paréntesis que se encuentra fuera del tiempo y del espacio.

Por eso, si hablo como ‘eurofan’, me sabe tan mal el cariz que han tomado las cosas con la retirada en firme de España del concurso que se celebrará el próximo 13 de mayo en Viena. Por otra parte, como ciudadano concienciado puedo llegar a comprenderla, si bien las dos opciones colisionan a la hora de realizar un análisis equidistante. Para que lo fuese, también habría que apear a Israel, de todas las competiciones deportivas, o renunciar a participar en ellas si concurre este país: desde los Juegos Olímpicos hasta cualquier campeonato mundial de fútbol o la disciplina que sea. Pero entonces estaríamos castigando a todas las Nettas que en el país son, así como a todos los deportistas que no tienen por qué pagar por los errores de bulto de sus gobernantes.

Cuestión colateral es el Benidorm Fest, que de esta manera queda un tanto descolocado. Pensemos que se creó como un ‘Pasaporte a Dublín’. Ahora se ha quedado sin objetivo.