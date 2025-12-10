Memoria histórica: ¿dónde estaba el PSOE hace 60 años?

Detalle de una foto entre el listado de personas represaliadas que familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo así como de abogados de las Asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica entregaron hoy al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para incorporar al censo que el magistrado quiere elaborar antes de determinar si es competente para investigar estos hechos. / EFE

Se ha cumplido el 50 aniversario de la muerte de Franco y, con él, un aluvión de discursos que denuncian las atrocidades del régimen. Esta memoria selectiva debe corregirse.

Es cierto que la dictadura impuso una represión brutal y miles de víctimas por los juicios sumarísimos. Pero la honestidad exige reconocer también el dolor de las barbaridades cometidas en la República por las masas descontroladas para evitar relatos maniqueos.

Donde más duele la falta de honestidad es al hablar de la resistencia. Durante 40 años, la vanguardia de la lucha clandestina y antifranquista fue el Partido Comunista de España (PCE). Hombres como Marcelino Camacho, símbolo obrero, pagaron con cárcel su compromiso con la libertad.

Los comunistas no solo lucharon, también fueron los que más se sacrificaron por alcanzar el espíritu de la Transición. Habiendo sufrido las mayores heridas, ellos lideraron la generosidad histórica en el debate de la Ley de Amnistía de 1977. Fue su voz la que exigió "enterrar nuestros muertos y rencores" para cerrar la etapa de guerras civiles. Su renuncia a la revancha fue la pieza capital de la reconciliación.

La paradoja es mayúscula: mientras el PCE se desangraba y sacrificaba por el consenso, ¿dónde estaba el PSOE? La historia es clara: su presencia en la España interior fue prácticamente nula. Sencillamente, ni estaban ni se les esperaba en las calles o fábricas.

Ahora, los herederos de ese partido, que estuvo "de vacaciones" en la hora más oscura, son quienes más alto gritan contra el franquismo. La memoria debe honrar a los valientes que sí lucharon y se sacrificaron por la libertad y no ser un instrumento de oportunismo político de quienes solo despertaron cuando la democracia ya estaba a la vuelta de la esquina.