La sanidad pública privatizada no es lo mejor para la salud

Las noticias que estos días se han publicado sobre la gestión que se desarrolla en el Hospital de Torrejón (Madrid) son escalofriantes. Desde siempre se había sospechado, y padecido, que en los hospitales públicos cuya gestión se había privatizado por diferentes gobiernos autonómicos del PP los resultados dejaban mucho que desear.

Las listas de espera, los cambios de personal médico, las anulaciones de citas, etc. han sido una constante en todos los centros privatizados. No es que en aquellos de gestión pública se funcione maravillosamente, pero es evidente que hay diferencias a favor de la gestión pública. Y eso que, desde hace unos años, se asiste a una política deliberada de abandono de ésta, que se traduce en menor disponibilidad de personal, así como de inversiones necesarias en medios e instalaciones. Muchos poderes públicos, especialmente desde las filas del PP, apoyadas por Vox, trabajan por estropear la sanidad pública, como así demuestran los últimos datos sobre el Hospital General de Elx denunciados por el PSOE, de forma que se haga más atractiva una sanidad privada, a la que se pueda recurrir mediante la suscripción de seguros médicos privados (que han tenido un alza espectacular en los últimos años), o mediante la paulatina privatización de aquellas prestaciones públicas más atractivas.

Y es lo que parece que viene ocurriendo en el citado hospital de Torrejón. Un centro público, pero gestionado por el grupo privado Ribera Salud. Según ha destapado El País, el consejero delegado de Ribera, Pablo Gallart, en una reunión de dirección el pasado 25 de septiembre, pidió aumentar los beneficios del grupo para lo cual había que aumentar listas de espera, seleccionar determinados pacientes, etc. Una intervención que fue grabada y que ha sido publicada estos días. Únase a ello que responsables médicos que denunciaron estas prácticas fueron inmediatamente despedidos, según esas mismas fuentes.

Gracias a la labor del Botànic, se pudieron revertir, y con muchas dificultades, casi todos los centros

Una situación que expone claramente un comportamiento en el que prima el beneficio antes que atender correctamente a las personas necesitadas de atención médica. Y aquí hay que decir que con la salud no se puede hacer negocio. Es ese un modelo de gestión que va contra la ciudadanía en general, y que ningún Gobierno puede consentir. Recordemos que su expansión en España se dio especialmente en época de Esperanza Aguirre en Madrid y de Eduardo Zaplana en el País Valenciano. Si recordamos el caldo de corrupción que ha acompañado la gestión de ambos, está casi todo dicho. Lo lamentable es que el PP, con apoyo de Vox, sigue manteniendo este sistema. Lo hace Ayuso y lo ha hecho Mazón aquí.

Y es que el grupo Ribera Salud ha disfrutado durante años de varios hospitales públicos valencianos bajo su gestión. En todos ellos, en situaciones manifiestamente mejorables. Gracias a la labor del Botànic, entre 2015-2023, se pudieron revertir, y con muchas dificultades, casi todos ellos, excepto Elx por las fechas de su finalización. La llegada de PP y Vox al Consell en 2023 ya hacía temer que bloquearían la reversión a lo público. Y así pasó. El hecho de que se constituyera una plataforma en defensa de la misma, quejas ciudadanas, la falta de información suficiente sobre la gestión desarrollada, etc. no sirvieron de nada ante la voluntad de los partidos de derecha de permitir ampliar la concesión como así hicieron. El resultado es que Elx continúa dividido en dos ámbitos de actuación sanitaria. Uno es el del Hospital General y el otro, el del Vinalopó, al tener el único hospital con gestión privada de toda la Comunidad. Y lo lleva el mismo grupo empresarial que el de Torrejón. No hay que tener mucha imaginación para pensar que los criterios de funcionamiento deben ser parecidos. Curiosamente, el mismo alto directivo cogido con ese audio comprometedor resulta ser el que firmó en 2007 la concesión del hospital del Vinalopó en Elx. Y es que este mundo es un pañuelo. Su «eficacia» en la gestión la resume en una de las frases dirigidas a sus subordinados grabada, y publicada por INFORMACION: «Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa». Pura poesía.

Si la atención sanitaria no está en su mejor momento, la espiritual está como nunca

El Consell de Mazón, con un conseller de Sanidad tan favorable a las privatizaciones como Marciano Gómez (confirmado en el cargo, por cierto), y con el apoyo entusiasta de un alcalde de Elx como Pablo Ruz, en el que prima más quedar bien con su partido antes que con la ciudadanía, es el que ha permitido que Ribera Salud siga disfrutando de la concesión del Vinalopó durante los próximos años, en vez de revertirlo a la gestión pública como debería ser, para evitar que se puedan repetir casos como el de Torrejón, que no debe ser único. De esta manera, gran parte de Elx seguirá teniendo, como responsable de su atención sanitaria, a un grupo privado muy pendiente de su cuenta de resultados. Una curiosa situación.

Si la atención sanitaria no está en su mejor momento, hay que reconocer que la espiritual está como nunca. La frenética labor de Pablo Ruz de impulsar el fervor mariano en la ciudad dispondrá de un nuevo hito: en la fachada de la Casa de l’Orxata, detrás de Santa María, se va a colocar un mosaico de la Virgen de la Asunción, que ya está adquirido y cuya colocación se ha licitado por 23.000 euros. En otras cosas no, pero en imágenes, procesiones y similares, el mandato de Ruz es casi divino.