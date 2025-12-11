Calidad ambiental, esplendor y ocio en la huerta de Alicante

Atrás el dispar, convulso y frustrado Sexenio Revolucionario (1868-1874); a comienzos del reinado de Alfonso XII, Viravéns (1876) proporciona cumplida noticia de la amplia y notoria presencia del patriciado alicantino en la Huerta, con 3.682 hectáreas de superficie entonces; articuladas en torno al río-rambla Montnegre, que comienza Río Verde y acaba Río Seco, regulado por el célebre pantano de Tibi (1594), embalse modélico y prototípico hasta bien avanzado el siglo XVIII. Procuró el reservorio cierto alivio a la penuria hídrica del área regable, si bien, en modo alguno, la solventó; hipotecado sobremanera su funcionamiento por la elevada irregularidad pluviométrica, causante de ocasionales llenas incontrolables y prolongadas sequías traducidas en largos estiajes que permitían, a veces, atravesar el álveo a pie enjuto.

Ocasionó, no obstante, la presa una sustancial reordenación de los recursos hídricos, con la distinción básica entre «agua vieja» y «agua nueva», con fundamento en la consideración teórica de que se había duplicado el caudal disponible. El módulo perenne se denominó «agua vieja», disociada de la tierra y dividida en 336 hilos de hora y media, duración que recuerda necesariamente la de olvidados azumbres musulmanes; componían, con su total de 5.040 horas, una martava o tanda de 21 días. A diferencia, el incremento atribuido al pantano de Tibi configuró la llamada «agua nueva», unida a la tierra a razón de 1 minuto/tahúlla (0,1118 ha).

Muy rentable, harto demandada y tempranamente vinculada, la propiedad del agua perenne o «vieja» estuvo altamente concentrada, en pocas manos, las de rancias estirpes alicantinas. A finales de 1823, restablecido el absolutismo por la intervención francesa de la Santa Alianza y derogado el real decreto de 27 de septiembre de 1820, que por primera vez abolía el mayorazgo, los mayores propietarios de «agua vieja» eran el marqués del Bosch de Arés (30 hilos), el conde de Sotoameno (24) y el barón de Finestrat (20); así pues, entre los tres reunían el 22,9 % de las aguas perennes del Montnegre. En el último cuarto del siglo XIX, el patriciado alicantino, o sea, nobleza y alta burguesía, poseían gran parte de la Huerta y, por ende, de la denominada «agua nueva» unida a la tierra; entre sus miembros figuraban los principales interesados en «agua vieja», encabezados por don José María de Rojas y Canicia, Pérez de Sarrió, y Pascual de Riquelme, IV conde de Casa Rojas y de Torrellano, VII marqués del Bosch de Arés (1819-1888), cuyos apellidos hablan por sí solos de la afortunada conjunción de algunos de los más copiosos vínculos de la nobleza alicantina; a mayor abundamiento, era, por su condición de heredero de los Vaíllo de Llanos, como conde de Torrellano, el mayor propietario del módulo de la Acequia Mayor de Elche, es decir, del Bajo Vinalopó. Marginada la vertiente mediterránea en el Plan General de Canales de Riego y Pantanos (1902), conocido por «Plan Gasset», la construcción del Canal de la Huerta (1906), para conducir a esta agua de la entonces cuenca artesiana del Alto Vinalopó, fue impulsada y financiada por el referido patriciado, que contó en este proyecto con el eficaz liderazgo de Federico Soto.

El Pantano de Tibi / Axel Alvarez

Viravéns describía la Huerta de Alicante así: «Dilatándose la placentera vega por los términos municipales de esta Ciudad, y por los de San Juan, Muchamiel y Villafranqueza, su extensión no excede de diez kilómetros de E. á O. y de ocho de N. a S., siendo de notar que en tan limitado radio la naturaleza ha derramado todos sus dones en esplendor y galas, y el arte ha embellecido el paisaje con el primor de sus caprichos; se ven aquí jardines con lagos y cascadas artificiales, casas rústicas y laberintos tapizados de flores enredaderas; admíranse allí estanques con peces, arcos, columnas y jarrones de murta artísticamente recortada… Todo esto y también las magníficas casas en tan ameno sitio se encuentran, construidas en su mayor parte desde la mitad del siglo XVIII hasta nuestros días, debense a las personas adineradas de Alicante y aun a otras que, residiendo en lejanas tierras, han querido proporcionarse esas cómodas estancias para espaciar en ellas su ánimo durante la primavera y el estío… Ensalza y mirifica el cronista un espacio de excepcional confort climático, con muchas horas de sol, buen tiempo, singular calidad ambiental, jugosa y cierta tonalidad verde, de cuidado cultivo y bellamente ajardinado; donde serenar el espíritu y relajar el ánimo, alojados en espléndidas mansiones de abril a septiembre, ambos meses inclusive.»

Contadas las haciendas de la Huerta que, con umbral definitorio de 50 hectáreas, eran latifundios; muy pocas alcanzaban la mitad de dicha superficie y, en cambio, bien numerosas por bajo de la quinta parte, raramente excedían 10 hectáreas. No se trataba, en general, de grandes explotaciones agrarias, sino de magníficas fincas de recreo, con casas palaciegas, imágenes del poderío o pretensiones de sus dueños; pertenecientes, en su práctica totalidad, a la aristocracia y alta burguesía alicantinas. Aun cuando Viravéns advierte que su relación de posesiones huertanas en los términos de Alicante, Muchamiel y San Juan no es completa («y algunas más que fuera prolijo enumerar»), no cabe duda que incluye las más importantes y notorias; de las setenta y cinco mencionadas, las correspondientes a la alta burguesía duplican las de la nobleza, aunque estas fueran las de más solera y casi siempre las más nombradas. Es de resaltar que el desfase cronológico de las edificaciones ofrece diferencias estructurales: las más antiguas, pertenecientes entonces, salvo traspasos, a antiguos linajes, algunos de ellos titulados (marqueses del Bosch de Arés, condes de Sotoameno, barones de Finestrat,…), con anejos posteriores, nacieron como torres defensivas para enfrentar las continuas y peligrosas incursiones berberiscas; que no cesaron por completo sino en 1785, cuando una poderosa armada al mando del almirante José de Mazarredo obligó al dey de Argel, bajo la amenaza de arrasar la ciudad, a la firma de un tratado de paz, amistad y comercio. Entre estas prosapias alicantinas, cabe destacar a los Pascual de Pobil, de quienes eran las fincas «El Pino», «Sancho», «La Concepción» y dos tan emblemáticas como «El Capucho» y «Las Rejas»; destaquemos asimismo a los Pascual de Bonanza, dueños de «El Serení», «La Princesa» y «La Torre», esta última de don Juan Pascual de Bonanza y Soler de Cornellá; los marqueses de Bosch de Arés, descendientes, entre otras, de prosapias tan antiguas y alicantinas como las de Martínez de Vera, Pérez de Sarrió y Canicia, tenían «La Cadena» y «La Paz». A los Escorcia, condes de Sotoameno, cuyo enorme palacio fue después Hotel Palas y Cámara de Comercio, Industria y Navegación, correspondían «El Soto» y «La Torreta». En San Juan radicaba «Buenavista», propiedad de don Juan Nepomuceno Roca de Togores y Carrasco, III conde de Pinohermoso; sin duda, el más acaudalado terrateniente de la Huerta: decimotercero de España por contribución territorial, primero en las provincias de Albacete y Alicante, destacado en la de Murcia; Toisón de Oro, hermano del esclarecido, prestigioso e influyente marqués de Molins. La exclusión del término de Villafranqueza de esta relación guarda relación con su propio origen, la creación de un señorío El Palamó, al amparo del fuero alfonsino, por don Pedro Franqueza, conde de Villalonga, que trocaría este título por el de conde de Villafranqueza, y avecindaría pobladores con establecimiento enfitéutico. Señorío alfonsino y hasta municipio segregado de Muchamiel fue Peñacerrada, reincorporado al término matriz en 1846; entonces era un lugar de Muchamiel que, según el corresponsal de Madoz, «tiene 23 casas de pobre aspecto y un hermoso jardín del marqués de Peñacerrada, señor del pueblo, construido en 1808, por el padre del actual poseedor…».

De las propiedades de la alta burguesía, algunas llevan por nombre el apellido de sus propietarios («Lo de Die»); varios franceses, comerciantes de esta nacionalidad afincados en Alicante, exportadores de vino y barrilla. Es de notar que más de un edificio levantado por empresarios o alquilados a ellos albergó actividades industriales: en La Condomina se situaba «la grandiosa casa del Excmo. Sr. D. José G. Amérigo, titulada «El Hostaler» o «San Julián», donde el año 1862 el propietario fundó una fábrica de conservas cuyas elaboraciones adquirieron fama casi europea». Otro tanto sucedió en la hacienda «Riera», de don Miguel Carratalá, «don José Bas y Moró tiene establecida, desde el año 1874, la ya acreditada fábrica de «San José», destinada a la elaboración de saquerío de yute y lino… la maquinaria y telares son movidos al vapor, pertenecen a los últimos adelantos en este tipo de industria; y en sus trabajos se emplean directamente diez hombres y unas cien mujeres». En este mismo edificio el señor Bas instaló FLAMMA, manufactura de cerillas, que ocupaba a dos hombres y cincuenta mujeres.

El funesto conflicto de 1936-1939 tuvo impacto muy negativo en la Huerta de Alicante; a su término, arruinados buen número de los antiguos propietarios, se desencadenó un considerable trasiego de propiedad. Con todo, la gran mutación se produjo en el último tercio de la centuria, cuando la expansión de los núcleos urbanos y la multiplicación de urbanizaciones engulleron gran parte de la vega. Todo invita a concluir que durante la Restauración vivió su particular Edad de Oro la Huerta de Alicante, entonces espacio agrícola y residencial de excepcional e inusitada calidad ambiental.