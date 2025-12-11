El triunfo que nos cambió el gesto… y la asignatura que aún nos persigue

Hay victorias que te levantan de la silla y otras que te cambian la manera de caminar. El 3-0 del Elche al Girona fue de estas últimas: un partido que no se celebró con histeria, sino con esa sonrisa discreta de quien, por fin, empieza a reconocerse en el espejo.

Porque no fue una victoria al uso. Fue coral, madura, con oficio y con esa elegancia silenciosa que tienen los equipos que han dejado de pedir permiso. Elche salió al campo como quien abre la puerta de su casa: sin disculpas y con una naturalidad que incomodó al rival antes incluso de que cayera el primer gol.

Y sin embargo —siempre hay un sin embargo en este deporte que no perdona entusiasmos— queda la espina clavada, la verdad incómoda que atraviesa la semana como una sombra fina: este Elche aún debe aprender a ganar fuera de casa.

Lo sabemos todos. Lo sabe Sarabia, lo saben los jugadores y lo sabe esa grada que ya empieza a captar el olor a equipo serio. En el Martínez Valero, el Elche es un anfitrión impecable: manda, ordena, ahoga, seduce. Pero fuera… fuera parece que el equipo se mira de reojo, como si la convicción se quedara en el vestuario colgada junto a las camisetas. Eso, para un equipo que aspira a crecer, no es un detalle: es la asignatura pendiente.

El espejo que no engaña

El 3-0 ante el Girona dejó señales que un club en reconstrucción reconoce enseguida: sincronía entre líneas, valentía en el pase, pausa en los momentos calientes, una lectura táctica que huele a trabajo serio. Fue un triunfo que explicó más de lo que celebró.

Pero el fútbol no es selectivo: te exige demostrarlo a domicilio, donde el ruido es otro, donde el rival te mira sin reverencia y donde los partidos no se ganan por presencia, sino por carácter. Y ahí —justo ahí— está la frontera que el Elche todavía no ha cruzado.

Mallorca, el examen que no admite excusas

Lo curioso es que el calendario, a veces, parece escritor. Y ahora nos coloca delante Mallorca. No un rival cualquiera: un rival incómodo, de esos que te obligan a competir más de lo que te dejan jugar. Ese partido no será una salida más. Será un veredicto.

Porque si este Elche quiere que el 3-0 al Girona no sea un pico aislado, sino un trazo de tendencia, debe demostrarlo lejos de casa. No con una heroicidad improvisada, sino con la misma naturalidad con la que ganó en el Valero: la naturalidad del que sabe quién es.

Mallorca no es una visita: es una oportunidad. La oportunidad de asentar la idea fuera, de confirmar que la identidad no depende del césped, ni de la grada, ni de los aplausos conocidos. La identidad, cuando es real, viaja.

El día en que dejaremos de mirar el calendario

El Elche está a un paso de algo grande. No porque golee —que también ayuda—, sino porque empieza a transmitir un aroma que hacía tiempo no se respiraba: el aroma de los equipos que se buscan y se encuentran. Pero todos los proyectos que quieren dejar huella tienen un punto de inflexión. Y el nuestro está a domicilio.

Cuando este equipo gane fuera con la misma convicción que gana en casa, el campeonato dejará de ser un territorio hostil para convertirse en un mapa abierto. El día que el Elche firme esa victoria, ya no hablaremos de potencial: hablaremos de realidad.

Hasta entonces, nos queda Girona como señal del camino… y Mallorca como la puerta que debemos atrevernos a cruzar.