La venganza de Artemisia

Hay un cuadro de Artemisia Gentileschi, la célebre pintora barroca del siglo XVII, que me fascina y me estremece a la vez. Representa a la heroína de los hebreos Judit, una bella viuda que, cuando el ejército asirio acecha su ciudad, no duda en seducir al general Holofernes para evitar la conquista de su pueblo. Es presentada como una gran patriota que lucha de todas las formas posibles por preservar su libertad… capaz de meterse en la tienda del mismísimo enemigo para someterlo gracias a sus encantos. Y cuando él se confía, la invita a cenar, bebe a gusto y se queda dormido, ella, con la ayuda de su criada, saca su espada y ¡zas! le corta la cabeza. Cómo sería el susto de las tropas asirias cuando vieron el cuerpo de su líder descabezado que salieron todos corriendo como alma que lleva el diablo. Fin del problema. Tengo que confesar que me encantan las mujeres que saben manejar la espada. La pintora romana representa la escena de la decapitación con una crudeza tremenda. Si investigan un poco su historia personal, entenderán por qué el cuadro es mucho más que Judit cortándole la cabeza a Holofernes. Es la propia Artemisia vengándose de su violador.

Esta historieta antigua nos recuerda que, en ocasiones, la mejor manera de vencer a tu enemigo es hacer que se confíe, que te rodee, que se relaje y baje la guardia para entonces asestarle el golpe mortal. El viernes recibimos en el Pedro Ferrándiz a un Alimerka Oviedo que el año pasado nos dejó sin el triunfo en casa en la cuarta jornada, condenándonos a un parcial de inicio de temporada demoledor. Pero este año, la historia es diferente. Muchos han intentado asaltar el feudo alicantino sin éxito. Las huestes de Perelló han permitido que el enemigo se acerque a una estrechísima diferencia al final de algunos partidos para rematar la victoria sin piedad. Kevin Larsen no deja títere con cabeza bajo el aro. Jordan Walker parece que pasea por el parqué cuando en realidad estudia intensamente cómo superar la defensa rival. Puede que este viernes el HLA Alicante parezca un equipo amigable, inofensivo, pusilánime, frente al inmenso Alonso Faure, que regresa a casa con la equipación ovetense. Pero yo no me fiaría ni un pelo. En cualquier momento, el Lucentum sacará su fiera espada cual Judit y cortará una cabeza más. Otro trofeo más que sumar a las siete victorias conseguidas por esta despiadada plantilla, intratable en su campamento, y que Artemisia Gentileschi habría retratado como un equipo brillante capaz de cualquier cosa antes que sucumbir y entregar las armas al enemigo, como la bella Judit decapitando a Holofernes.