La bragueta de Salazar

Parece que al compañero Francisco Salazar se le olvidaba subirse la bragueta al salir de su despacho. Vaya por dios. El hombre, al descubrir su distracción, se apresuraba a escenificar el cierre para que no quedaran dudas de que todo era producto de su confusión. Entonces, se aproximaba a una de sus colaboradoras y se la subía delante de su cara. Normal. No fuera que ellas creyeran que sus intenciones eran deshonestas. Parece que también le gustaba el teatro. Uno de sus números preferidos era escenificar una felación con todo lujo de detalles. Un alma sensible, sin duda. Lo de enviar wasaps insinuantes sería para subir la autoestima de las compañeras. Y la invitación a que le mostraran su escote, bueno, ya sabes, una muestra de su carácter espontáneo. Ay, esos campechanos.

Parece que el olvido cundió de tal manera en el partido que nadie recordó ponerse en contacto con las compañeras víctimas. Es que eso de gobernar en estos tiempos es un lío. Pero que quede claro, a feministas no nos gana nadie. Lo que ocurre es que, en estos cinco meses, justo en estos cinco meses, lo de… ¿cómo se llamaba?... ah, sí, Salazar… pues lo de ese tipo no acabó de encontrarse el momento de encajarlo. Porque cuando no es una cosa es otra, que si un fiscal por aquí, que si Junts por allá, y ahora vienen elecciones y, a ver, que primero es lo… ¿Qué dices, compañera? ¡Espera, no te vayas! Ah, que no te vas. ¿Yo? Vaya, la de cosas que pueden llegar a perderse por una bragueta abierta.