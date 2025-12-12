"Aquí hay trabajo" no cierra

Parece que a última hora Aquí hay trabajo se libra del cierre, que ya había sido anunciado para el 19 de diciembre. Sin alharacas, el espacio ha contribuido a una labor de servicio público durante un cuarto de siglo, emitido siempre a primera hora de la mañana y en directo.

Lo inauguraron el año 2000 los presentadores Juanjo Pardo (que procedía de los espacios infantiles) y Pepa Molina (que a su vez había mantenido una larga trayectoria en el popular magacín Gente). Tras las siete primeras temporadas pasó a presentarlo el que ha ejercido también de director hasta el momento, Antolín Romero.

Con un tono divulgativo y directo, cada día han acudido al programa expertos para contestar las dudas de todos los espectadores. Inspectores y asesores fiscales que han opinado con conocimiento de causa. Haciendo alusión al título, en cada entrega se mostraron numerosas ofertas de empleo, tanto público como privado. Las presiones de los espectadores han logrado que su persiana no baje para siempre.

Pero los tiempos cambian, y también las formas de comunicar. Desde enero el servicio público de Aquí hay trabajo se actualiza, amplía y convierte en una web de empleo que aportará ofertas de trabajo y otros recursos relacionados con la formación. Con el mismo objetivo que ha guiado desde su estreno al programa, y adaptándose a la realidad actual, se podrán encontrar nuevas oportunidades laborales, además de toda la actualidad del sector.

El nuevo portal contará con un diseño sencillo y accesible, pensado para que todas las personas que buscan empleo tengan acceso a nuevas oportunidades laborales. Además de las ofertas de trabajo contrastadas por los profesionales con empresas, se mantendrán las ofertas de empleo público y oposiciones, así como la formación para desempleados. También estará activa la información sobre todo tipo de ayudas y becas. Esperamos seguir viéndolo en pantalla durante muchos años.