“No estás loca”, un documental que rompe el silencio y pone el foco en la violencia vicaria y sus consecuencias. / INFORMACIÓN

Yo no miento, y los testimonios de cientos de mujeres y de sus hijos/as cuando nos relatan sus terribles vivencias diarias, por malos tratos físicos o/y psicológicos causados por sus maridos, parejas o excompañeros, y padres, resultan escalofriantes de ver y de escuchar.

"NO ESTÁS LOCA. La verdad sobre la violencia vicaria", es el documental dirigido por María Bestar y presentado el pasado miércoles en los cines Odeón San Vicente del Raspeig por la propia directora. Contó con la asistencia de uno de los participantes en el mismo, el magistrado Vicente Magro, que además es de los hombres más importantes de la judicatura de nuestro país, con grandes reconocimientos por su trabajo contra este terrorismo machista. El mismo que ha arrebatado la vida a 1.340 mujeres desde que se empezó a contabilizar este tipo de feminicidios en 2003, y a 65 criaturas, víctimas de la prolongada extensión del mismo mal y verdugo: "la violencia vicaria".

Quedan patentes en la película por los tres testimonios de las madres de Martina, Nerea, Ruth, José y Cristian. Tres mujeres, tres madres, Itziar Prats, Ruth Ortiz y Laura Hernández, y hay muchas más, aunque no hayan salido en el mismo, como Ángela González Parreño, por el que el Estado acabó siendo condenado por la CEDAW debido a las sus terribles negligencias judiciales y la ausencia de protección a su hija, que también fue asesinada por su progenitor.

Porque el patrón de algunos tribunales, de no creerlas, les cuesta la vida. Y sí, como nos increpan desde organismos internacionales y señala reiteradamente la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem: ¨existe un PATRÓN ESTRUCTURAL en la Justicia española que desprotege a los niños y discrimina a las mujeres¨.

También en el documental participan otras voces de madres que, a pesar de ser afortunadas porque sus hijos e hijas no han sido asesinados, han sido arrancados por la justicia de sus figuras de apego, de quienes sí los han protegido y los creen cuando relataban la violencia que dicen soportar a manos de sus progenitores, y soportan una condena perpetua. Sobreviven con miedo constante, luchando hasta la extenuación en diferentes instancias judiciales y sin saber lo que puede suceder en cualquier momento. Muchas de ellas además son perseguidas y criminalizadas por el sistema y ni siquiera saben cuándo podrán volver a abrazar sus hijos, a veces incluso tardan años, o solo los ven en puntos de encuentro, que eso da para otro documental, posiblemente catalogado de terror…

Y esto sucede porque quienes deberían de haberlas apoyado cuando denunciaron a la policía y/o al juzgado no las creyeron ni las protegieron y decidieron que sus testimonios no eran creíbles, las ¨castigan¨ por pedir auxilio, comenzando así "el viacrucis judicial", tan perverso como deshumanizado. Esto se llama violencia institucional y evidencia el gran acierto del nombre de la proyección ¡No estás loca! Y por supuesto que no lo están.

“No estás loca”, el documental de María Bestar que da voz a las víctimas de la violencia vicaria y señala una realidad silenciada durante años. / INFORMACIÓN

Es verdad que no hay una lápida con sus nombres en el cementerio de sus ciudades y respiran, pero están tan heridas y mal-atendidas por la administración y la sociedad que necesitan con urgencia, además de la implicación vecinal, señor Magro, "justicia justa" y reparadora. Y eso está fundamentalmente en manos de todos "los Poderes del Estado", de todos ellos, mucho más que de sus vecinos (aunque también, y desde los colegios, es decir con educación real en igualdad).

Es importante reconocer que ahí, en ese "súper-poder", en todas las instancias y en sus alrededores, existen profesionales que, con no demasiados medios y mucha implicación, desaprenden del machismo interiorizado del que parte esta guerra. Por supuesto que algunos profesionales son coherentes con su cargo y sí están escuchando a las mujeres y a sus hijos, y así lo evidencia el documental con las juezas, jueces, fiscal, forense, médicos, psicólogos, periodista policías que dan la cara, pero no nos engañemos, los que sí son justos y hacen lo correcto cuando aplican las leyes son los primeros que se están quejando continuamente de que ellos son la excepción y de lo difícil que resulta defender a las víctimas desde dentro.

Pese a ello, el documental también evidencia que aún queda mucho por hacer para que sea verdad el ¨no estás sola¨ y que no se rentabilice su dolor ni se siga argumentando, para lavarse las manos, la maldita frase de "si está judicializado, no podemos actuar¨. ¿O es que solo las creen cuando las matan o cuando asesinan a sus hijos? ¿Por qué antes no? ¿Es que no quieren salvarles? ¿Qué sucede después con los responsables que decidieron no protegerles?

Las estadísticas y los propios testimonios de las mujeres víctimas lo evidencian, y es que raramente son ELLOS, los maltratadores, los condenados, especialmente cuando a la violencia machista y a la vicaría se le suman las agresiones sexuales a la infancia.

El documental de María se desnuda de prejuicios y visibiliza “la pederastia" en el seno de la familia. Desgraciadamente aún un tabú en nuestra sociedad y que quienes podrían evitar más dolor siguen sin querer reconocerlo cuando el agresor es el padre, eligiendo no escuchar. Por algún motivo que desconozco ignoran a las víctimas y a los profesionales de la pediatría y psicología que acreditan con informes la veracidad de sus testimonios, empleando para ello síndromes inexistentes como el falso SAP y sus múltiples eufemismos, aunque según la ley dicen que está prohibido…

Jamás lo comprenderé, pero el resultado es que culpan a la madre, destrozan a las criaturas, las desamparan y además estigmatizan al entorno, pero lo más grave es que dejan a los niños/niñas a merced de quienes ellos señalan como sus agresores.

El reciente estudio, Violencia institucional contra las madres y la infancia. Aplicación del falso síndrome de alienación parental en España, demuestra que la mayoría de las madres que denuncian agresiones sexuales intrafamiliares por parte de los progenitores a sus hijos e hijas se ven envueltas en procesos posteriores que penalizan sus prácticas de protección con arrancamientos, pérdidas de custodia y criminalización, lo que es una vulneración sistemática de sus derechos humanos, de los derechos de la infancia.

Me queda claro que en España a las mujeres maltratadas les sangran las heridas que les causan sus verdugos y también la económica al defenderse, teniendo que demostrar lo que en ningún otro delito del código penal se exige, pero cuando hablamos de "terrorismo machista", sí.

Me reitero en utilizar la palabra "terrorismo", y es una cosa más para agradecer al señor Magro, que lo usó durante el debate de después, incluso con la comparación de banda criminal, para ayudar al relato. ¡Gracias!

La gran diferencia es que contra los asesinatos de ETA estaban mayoritariamente todos los poderes, contra el de las mujeres y sus hijos e hijas no, al menos no lo suficiente. De hecho, el mismo documental demuestra que tienen muchos cómplices.

Pero, por todos los dioses del universo, señores y señoras poderosas y poderosas del mundo, inventen, creen, hagan lo necesario para impedirlo y no permitan que "algunos suyos/suyas" continúen en el bando contrario.

María Bestar, tu documental es auténtico, valiente, contundente y clarísimo, en donde todos los participantes y colaboradores visibilizan la verdad en su esencia pura y real, y ni ellos ni ellas MIENTEN y yo, señorías, tampoco.