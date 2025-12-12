¿Podemos ser parejas de mierda y amigos de la hostia?

El otro día, mientras tomaba un café con mi amiga M. en una terraza donde el frío parecía que no iba a tener fin a pesar de que el invierno todavía no ha llegado, me lanzó una pregunta que igual llevaba semanas rondándole la cabeza: ¿y si algunas personas están destinadas a ser parejas de mierda, pero amigos de la hostia?

La pregunta, desde luego, es lo más coherente que me ha planteado mi amiga jamás. Las personas que conocemos a veces nos descuadran porque nunca llegamos a conocer del todo a nadie.

Hay personas con las que tienes una complicidad salvaje, con quienes la conversación es un deporte olímpico, con quienes te ríes como si te hubieras bebido tres copas sin haber probado una. Gente con la que puedes hablar horas, pero con la que no puedes convivir ni un fin de semana. Gente que es un diez en cariño y un dos en gestión emocional. En resumen: gente que sería un amigo increíble, pero un compañero sentimental ruinoso.

No tengo ninguna duda en que el amor tiene que ser una amistad con momentos eróticos, pero a veces confundimos los ingredientes. Creemos que, porque hay chispa, la receta está completa. Y no: hay amistades que arden, pero no calientan; relaciones que empiezan como un incendio y acaban como un apagón emocional. Quizá la verdadera trampa está en creer que toda buena conexión merece un romance, cuando en realidad algunas solo brillan de verdad cuando no les pedimos que se conviertan en amor.

Siempre he pensado que la amistad tiene reglas más amables. Pedimos menos. Exigimos menos. Perdonamos más. La amistad tolera la incoherencia con una paciencia casi religiosa; el amor, en cambio, te pasa factura con intereses.

Quizá por eso algunas personas funcionan mejor cuando no hay expectativas románticas que sostener, cuando no se les pide que planifiquen un futuro, sino que simplemente estén. Que acompañen, que rían, que escuchen.

La amistad, al fin y al cabo, tiene más margen de error. Y tal vez la diferencia esté ahí: en que amar bien no es solo sentir, sino saber sostener. Y no todo el mundo sabe. O no sabe contigo. O no sabe en ese momento. Y sin embargo, esa misma persona puede tener una capacidad enorme de afecto en otros terrenos, en otras distancias, en otros formatos.

Más tarde, mientras caminaba de vuelta a casa, pensé en lo extraño que es todo esto. Como si el corazón tuviera categorías secretas: personas que están hechas para querernos, personas que están hechas para acompañarnos… y luego aquellas que, por una mezcla misteriosa de química y torpeza, solo pueden hacerlo bien desde la distancia emocional exacta de la amistad o del amor, pero no de ambas.

La respuesta, aunque no guste, es sí. Pero no siempre con la misma persona, ni en el mismo tiempo, ni desde el mismo lugar. A veces lo que nos destruye como amantes es lo mismo que nos uniría como amigos. O viceversa.

Y quizá la verdadera sabiduría —esa a la que aspiramos cuando fingimos ser adultos funcionales— esté en saber reconocerlo. En aceptar que hay amores que solo funcionan fuera del amor. Y en asumir que algunas personas brillan más cuando las queremos sin intentar que se queden.

Hay muchos tipos de amores en el amor como dijo Eça de Queiroz y cada persona nos va a encajar en uno. Lo cierto es que, de unos a otros es más fácil pasar que de otros a unos. Ya lo puso en dicho Albert Camus cuando escribió que la amistad puede convertirse en amor, pero el amor en amistad, nunca.