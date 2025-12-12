Tendencias en intención de voto.

En intención directa de voto, según los barómetros del CIS durante todos los meses de 2025, el PSOE será el partido más votado seguido, todos los meses, por el Partido Popular y en tercer lugar de Vox. Si observamos la tendencia, el PSOE se mantiene en cifras en torno al 22-23 % excepto en el mes de julio que bajó al 18,3 -es el mes del escándalo Cerdán, Ábalos, Koldo-, el Partido Popular mantiene una ligera tendencia a la baja que es más pronunciada en los meses de septiembre y octubre probablemente a raíz de la dana y los problemas en la Comunidad Valenciana; por contra Vox, que no tiene gestión de la que responder en las autonomías, mantiene una clara tendencia al alza que se aproxima a los porcentajes del PP en los últimos meses en que se queda a 1,5 o 2,0 puntos del partido de Feijóo. El resto de los partidos tanto de izquierda como de derechas mantienen un porcentaje más o menos estable.

Si analizamos por bloques, la izquierda -PSOE, Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG- es mayoritaria en intención directa de votos en este año, situándose en torno al 33- 34 % de votos. Tiene su punto más bajo en julio con un 29,2 y el cénit en octubre con un 37,6. La derecha -PP, Vox, SA La Fiesta, UPN, Coalición Canaria- se mantiene en torno al 30-32 %. Tiene su declive en septiembre y octubre y la tendencia podría atribuirse a las consecuencias de la dana en el Gobierno valenciano. Si observamos la evolución anual, los votos que pierde el PSOE en julio parece que irían a su izquierda y a engrosar el “no sabe/ no contesta” mientras que los que pierde el PP a lo largo del año van a Vox, claramente. Salvo en julio, por el declive del PSOE, en todos los meses la intención de voto a la izquierda, supera a la derecha. A juzgar por la intención de voto, el Partido Popular, si quiere gobernar necesita de forma imperiosa los votos de Junts y del PNV, -entre el 4,5 y el 5,5 %-, lo que parece harto improbable, al menos mientras los populares vayan coaligados con Vox.

Voto directo 2025. / Fuente CIS

Comprobando la tendencia de este año en intención directa de voto y comparándola con las medias del año pasado por partidos: el PSOE se mantiene, el PP baja más de 2,5 puntos de media, que son los que sube Vox, por eso las líneas de tendencia de ambos tendían a converger hasta este último mes, quizá por la dimisión de Mazón. Los partidos nacionalistas de centro derecha -PNV y Junts- elevan su intención de voto en más de medio punto de media. Con este panorama la izquierda tiene una media similar a 2024. La derecha también, aunque desciende ligeramente, y es lo que aumenta la derecha periférica. No hablo de pronóstico en caso de elecciones, sino de cuál es la tendencia en la intención directa de votos hasta la fecha.

Si se celebraran elecciones, en mi opinión, el resultado sería muy similar a la situación actual, excepto en que la aproximación de Vox en porcentaje de votos al Partido Popular, con el sistema D’Hont le haría perder escaños y seguramente se reduciría de forma importante la mayoría de la derecha en el Senado en beneficio del PSOE. La gente aparece muy sensible a los escándalos de corrupción, -Cerdán, Ábalos, Koldo, Almería- y también a la mala gestión -dana, mamografías y cribados-, por eso Vox es el gran beneficiado ya que no tiene perjuicio ninguno al haber abandonado los gobiernos de coalición en los que estaba. Los datos de diciembre se recogieron entre los días 1-5, los efectos del acoso, “me too” se reflejarán en el barómetro de enero.