Un cambio hacia la sensatez

─La situación política en España está irremisiblemente perdida, JC. No veo posibilidades de acabar con la deriva que lleva este gobierno, con la polarización extrema, con la colonización de las instituciones, ni el sentimiento social que soslaya el esfuerzo y lo sustituye por la subvención.

─Te veo pesimista, Pa.

─Lo estoy, ciertamente. Porque creo que el gobierno actual está llevando a ese país a cotas de deterioro casi irreversibles.

─Una vez más, yo no voy a estar de acuerdo contigo. España es un gran país. Es verdad que ha tenido mala suerte con el señor Pedro Sánchez, que lo ha convertido en su trofeo, en su objetivo de su clara y patológica ansia de poder y ─no le quitemos méritos─ ha ideado un argumentario que se lo compra una buena proporción del electorado: «cualquier cosa, antes de que gobierne la derecha, sensu amplio».

─Eso es verdad. Pero está haciendo mucho daño a todo el país y eso solo el futuro lo demostrará a quien hoy en día aún le apoyan.

─Pero yo creo que existe reversibilidad. Es más, independientemente de quien llegue al gobierno tras la tormenta Sánchez, creo que podrá revertir la inmensa mayoría de los daños perpetrados por él. Con tal de que sea una persona mínimamente normal. No pedimos un líder, un estadista, ni siquiera un primum inter pares. Sencillamente una persona normal. Por eso te voy a decir qué haría yo si llegara al poder en España.

─Bonito juego, sí. Cuéntame tus primeras decisiones en el Gobierno.

─Pues verás. Independientemente de ideología o postura política, hay una serie de medidas de sentido común que habría que adoptar: uno. Clarificar la estructura territorial de España: España es una nación constituida por entidades llamadas comunidades autónomas. Todas deben tener las mismas obligaciones y los mismos derechos. Y los españoles tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, independientemente de dónde residan. Así de sencillo.

Dos. Lucha contra la corrupción: como todos los españoles bien perciben, se trata de una auténtica lacra. Yo propongo crear una fiscalía anticorrupción en cada comunidad autónoma, con fiscales y jueces específicos, donde se juzguen estos asuntos con prontitud y eficacia. No pueden darse casos Pujol, doce años de instrucción, ¡por favor! Además, anularía los aforamientos en España: son cosa del pasado, actualmente no están justificados.

Tres. Hay que bajar impuestos de forma severa. Hay que devolver el dinero a los bolsillos de quien lo produce. Se ha de garantizar la lucha contra la pobreza y la desigualdad extrema, pero hay que estimular el emprendimiento, la creación de riqueza y empleo y dejar de asfixiar a los contribuyentes. Junto a esto hay que reducir el tamaño del Estado. Despedir a miles de políticos, asesores, desmantelar entidades públicas innecesarias, deshacerse de miles de coches oficiales y hacer un Estado pequeño pero eficiente.

Cuatro. Despolitizar las instituciones. El Tribunal Constitucional, la fiscalía, Televisión Española, el Banco de España, el CIS… Están copados por afines al gobierno actual. No se trata de sustituir a sus directores por partidarios del nuevo gobierno, se trata de poner a su cabeza a individuos competentes, sea cual fuere su ideología. ¡Estaría bueno cambiar un Tezanos por un Rajoy!

Cinco. Hay que replantearse algunas leyes que fueron gestadas a la luz de un envilecimiento ideológico que rayaba en el absurdo: la ley del solo sí es sí, la ley de memoria histórica, la ley de okupación, los ajustes legales en pro de los independentistas… Quizá un estudio detallado por expertos sea el prólogo a su modificación, que ha de adecuarse a algo mucho más importante que la ideología: el sentido común.

Seis. Un tema candente y difícil de manejar: la emigración. Es imparable, evidentemente. Pero no se puede seguir acogiendo sin control emigración masiva e ilegal. Y es urgente que sea toda Europa la que se implique en el control de estos flujos humanos. Quizá España esté en buena disposición para forzar a la Unión Europea a tomar medidas definitivas y de amplio calado.

─Bueno, JC. Me has dado un auténtico catálogo de medidas, que trascienden las ideologías de cualquier partido político. Creo que las podría firmar cualquiera con cierta capacidad cortical. Entonces, deduzco que no deseamos un líder arrebatador, sino una persona (hombre o mujer, para que nadie se enfade) sensata, razonable y con capacidad de gestión.

─Es que yo creo, Pa, que estas primeras decisiones las podría adoptar cualquiera que entrara por el palacio de la Moncloa, sea cuál fue su orientación política. Porque lo que España necesita en este momento no es más ideología. Es tan solo sensatez y sentido común.