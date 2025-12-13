Ecos de Bergman

Valor sentimental ★★★ Dirección: Joachim Trier Reparto: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning

Nuestra protagonista se llama Nora, en evidente homenaje a Casa de muñecas de Ibsen. Es actriz, y al principio del metraje sufre un ataque de pánico antes de irrumpir en un teatro abarrotado. Renate Reinsve, la encantadora musa de La peor persona del mundo, es una mujer desdichada en este nuevo drama de Joachim Trier. «Estoy jodida», verbaliza en más de una ocasión a su amante. De ahí que no pueda mantener relaciones estables que aporten equilibrio a su existencia. La sombra de la figura paterna es alargada. El padre está interpretado por el solvente Stellan Skarsgård, que desea que su hija protagonice la nueva película que intenta dirigir si logra financiación.

Aunque la trama en sí misma sea solo el pretexto. Lo que le interesa a Joachim Trier es poner sobre la mesa esos temas que silueteaban el cine de Ingmar Bergman. Aquel en donde la casa familiar poseía un magnetismo especial. Sobre ese decorado transcurren numerosos traumas familiares, espoleados por temas como el suicidio, la salud mental, la dependencia emocional y el complejo de culpa.

Valor sentimental juega a la baza del cine dentro del cine. Lo interesante está en sus rendijas, tanto literales como metafóricas; las de la casa, como columna vertebral, y también las de sus personajes colaterales, caso de la hija menor, aparentemente la más feliz de la familia, y la actriz norteamericana que llega a un contexto en el que trata de encajar poniendo su alma en el empeño.