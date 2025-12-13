El espejismo de los “baby boomers”

No hay que ser pitoniso para predecir que el futuro es negro como mina de carbón o como ala de murciélago, haciendo honor a mi admirado Batman. Ahora que, por razones que no vienen al caso, vivo más a principios del siglo XX que en la actualidad, me estoy dando cuenta de que la vida brillante del mañana fue un espejismo. En 1900 los humanos tenían la misma sensación de agotamiento de ciclo y de que el futuro iba a ser aún peor de lo que ya habían vivido. Lo fue, evidentemente. Entre 1917 y 1945 se sucedieron la revolución rusa, la primera y segunda guerras mundiales, la guerra civil española, la guerra de Marruecos y unas cuantas más.

España fue un desastre en esa época para nuestros ancestros, pero en Europa no le andaron a la zaga. Los niños españoles del «baby boom», entre los que me encuentro, hemos vivido una etapa increíble de crecimiento y de esperanza. El franquismo nos pilló al final y no tuvimos ocasión de saborear sus mieles, es un decir, pero la democracia, los cambios sociales y económicos, la tecnología, parecían no tener fin y ese pasado tan sombrío estaba tan lejos de nosotros como las guerras púnicas.

Evidentemente era un claro entre nubes, porque el sol nunca brilla para siempre, pero nos creímos inmortales, la primera generación que no había experimentado guerras, donde nuestro nivel de vida aumentaba a pasos agigantados, nuestro trabajo era aliviado por la tecnología y el ocio era, por primera vez en la historia, componente fundamental de la vida para casi todas las clases sociales. Un paréntesis en la historia que hemos tenido la suerte de vivir, pero que tiene toda la pinta de que está a punto de finiquitarse.

Los fallos no hay que achacarlos a los dioses ni al mal «fatum», traducido como el destino o la fatalidad, la culpa siempre es de todos, por acción o por omisión. Pensamos que la historia no daba marcha atrás y nos hemos visto tan sobrados que creímos merecerlo todo. Porque yo lo valgo, como en el anuncio de cosméticos.

Volviendo a principios de siglo, los malos eran quizá peores que los actuales o al menos tenían peor pinta, y los asesinos sanguinarios surgían por doquier. En 1897 asesinan a Cánovas, en 1906 atentan contra el rey Alfonso XIII en su boda y se salva de chiripa, en 1912 matan a Canalejas y en 1921 a Eduardo Dato. Tres presidentes de gobierno asesinados, cuatro si se suma a Prim, que lo es en 1870. Añádanse, en el otro bando, los cientos de torturados, represaliados, agarrotados o fusilados. Unos, culpables y otros, la mayoría, no.

En comparación con ese panorama vivimos en Jauja, pero no somos, ni mucho menos, tan rocosos como nuestros bisabuelos. La paz y la prosperidad nos han debilitado, apenas somos capaces de soportar un revés, nos frustramos cuando internet va lento o se va un rato la luz o el atasco de tráfico dura un pelín más. Yo, que odio poner gasolina, me cojo unos rebotes dignos de mejor causa cada vez que se me enciende la reserva.

El caso es que somos débiles y no estamos preparados para hacer frente a los malos o a que, sencillamente, la vida no es de color rosa. Bastó un atentado exitoso para que la vida en los aeropuertos sea un infierno; un virus nos encerró en casa y paralizó nuestras vidas; el miedo a los extraños entregó nuestros votos a la ultraderecha. Han bastado dos gritos para asustarnos y que seamos capaces de renunciar a la libertad por la supuesta seguridad. Sinceramente, no estamos preparados para el conflicto, nos educaron como a los príncipes felices que vivirían una vida en la tierra de Barbie.

Entiendo mejor a mi bisabuelo Antonio que a mí mismo. Venían de la nada y sabían que al final del arcoíris no había ningún caldero de oro, pero no dejaron de pelear con uñas y dientes por una vida digna. Respeto más que a mí mismo a nuestras madres y padres, que, en tiempos durísimos, en blanco y negro, nos dieron estudios, esperanza y futuro. Ella tenía sus traumas, muchos, pero no me los transmitió con la leche materna. Total, para acabar agonizando sola en una habitación de residencia colonizada por un virus absurdo.

Los «baby boomers» hemos desaprovechado la bonanza. Relajados por una vida acomodada no tuvimos la voluntad de hacer irreversibles las conquistas sociales, de acabar para siempre con los extremismos y perseguir sin tregua a los homófobos, xenófobos y a todos los adjetivos acabados en fobos, que son los miedos irracionales.

Nos creímos reyes y despertamos de la siesta como críos asustados por el hombre del saco.